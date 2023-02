Les LNC et EACL signent un accord de recherche collaborative avec l’Université de Waterloo

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens continuent d’élargir leur réseau de partenariats universitaires grâce à la signature d’un protocole d’entente avec une université canadienne de premier plan

/EIN News/ -- CHALK RIVER, Ontario, 14 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal laboratoire canadien de science et de technologie nucléaires, sont heureux d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (PE) avec Énergie atomique du Canada limitée (EACL), la société de la Couronne responsable du secteur nucléaire au Canada, et l’Université de Waterloo afin de concrétiser des possibilités de recherche collaborative. Il s'agit du quatrième accord signé par les LNC et EACL avec une liste croissante d'universités canadiennes, témoignant de l’effort continu des deux organisations pour cultiver des relations plus étroites avec le milieu universitaire canadien pour faire progresser la recherche collaborative dans les domaines des sciences de la santé et de l’environnement, de l’énergie propre et de la sûreté nucléaire.

Le protocole d’entente comprend une liste de domaines d’intérêt communs qui permettront de profiter pleinement des atouts des organisations respectives, y compris les petits réacteurs modulaires et les réacteurs avancés, la fabrication additive et la recherche sur les matériaux de pointe, la cogénération nucléaire et le stockage de l'énergie, l'évaluation des infrastructures, du cycle de vie et des activités, ainsi que la cybersécurité et la sûreté. L’objectif global du protocole d’entente est de favoriser des relations plus étroites avec l’équipe de recherche de l’Université de Waterloo, de permettre la mobilisation des connaissances, de stimuler l’innovation et le développement de la propriété intellectuelle et de faire progresser les solutions pour relever des défis nationaux et industriels.

« Dans le cadre de notre nouvelle stratégie Vision 2030, les LNC se sont donné comme priorité d’établir et d’élargir nos partenariats avec des universités canadiennes de premier plan. Cette entente avec l'Université de Waterloo constitue une étape importante dans ce processus », a commenté Jeff Griffin, vice-président, Sciences et technologie, LNC. « Ce partenariat soutiendra le perfectionnement professionnel de la prochaine génération de chercheurs et d'ingénieurs nucléaires; il nous permettra de partager nos connaissances afin d'accélérer la recherche exploratoire et de combiner nos ressources financières pour faire avancer des intérêts communs. Il s'agit d'un modèle éprouvé qui conduit à des recherches plus ambitieuses, et nous sommes ravis que l'Université de Waterloo ait accepté de travailler avec nous dans le cadre de cette collaboration. »

« Alors qu'EACL et les LNC approfondissent leurs relations avec le milieu universitaire, nous sommes ravis de servir de lien entre la recherche fondamentale et les services du secteur privé qui s'appuient sur l'innovation pour résoudre les plus grands défis du pays », a commenté Amy Gottschling, vice-présidente, Science et technologie, EACL. « L’Université de Waterloo a une excellente réputation quand il s’agit de faire progresser la technologie par la collaboration, et notre expertise et nos intérêts mutuels constitueront une base solide pour insuffler un véritable changement dans la science nucléaire. »

« Nous sommes heureux de nous associer aux LNC et à EACL pour faire progresser la recherche dans des domaines essentiels qui correspondent à nos priorités communes. Cette collaboration stimulera l'innovation et fera progresser la formation dans des domaines clés, notamment la fabrication additive, l'énergie propre et la sécurité, des domaines qui sont importants pour l'avenir du Canada », a déclaré Charmaine B. Dean, vice-présidente, Recherche et relations internationales, Université de Waterloo.

Au cœur de ce nouvel accord se trouve la poursuite de projets de recherche collaborative liés aux sciences de la santé, à la gestion de l'environnement, aux énergies propres et à la sécurité nationale. Les activités conjointes comprendront également la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, la mobilisation des connaissances et le partage d'infrastructures spécialisées. En tant que laboratoires nucléaires du Canada, les Laboratoires de Chalk River hébergent un large éventail d’installations nucléaires de pointe, notamment des laboratoires consacrés au développement et à l’essai du combustible nucléaire, à la recherche biologique, à la chimie analytique, à la thermohydraulique et aux essais mécaniques, pour n’en citer que quelques-uns. En offrant un meilleur accès à ces installations, les trois organismes espèrent non seulement poursuivre des projets et des programmes de recherche communs, mais aussi de former une main-d’œuvre plus talentueuse et diversifiée au sein de l’industrie en offrant des possibilités d’apprentissage plus riches et plus dynamiques à la prochaine génération de scientifiques, d’ingénieurs et de professionnels techniques du nucléaire.

Comme ce fut le cas pour les autres accords récemment signés, ce protocole d’entente s’inscrit également dans la stratégie d’entreprise Vision 2030 des LNC, adoptée l’an passé, qui définit le rôle central que les LNC souhaitent jouer dans le futur paysage nucléaire canadien. En tant que ressource nationale pour tous les niveaux de gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire, les LNC entendent travailler de concert avec d’autres organismes pour aider à faire progresser les produits et services canadiens novateurs vers leur déploiement, y compris l’énergie sans carbone, les traitements contre le cancer et autres thérapies, les technologies de non-prolifération et les solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, notamment sur ses projets et programmes de recherche, veuillez visiter le site www.cnl.ca . Pour en savoir plus sur Vision 2030, veuillez visiter la page www.cnl.ca/vision2030 .

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. En tant que propriétaire des Laboratoires de Chalk River et d’autres sites, EACL habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Elle oriente et évalue le travail des LNC par le biais de contrats.

En activité depuis 1952, EACL a conçu et développé le parc de réacteurs nucléaires CANDU utilisés au Canada et dans cinq autres pays. Elle a également livré plus d’un milliard d’isotopes dans le monde entier pour détecter et traiter le cancer. Aujourd’hui, la société profite aux Canadiens en soutenant 14 ministères et organismes fédéraux, ainsi que l’industrie nucléaire mondiale.

Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca .

À propos de l'Université de Waterloo

L'Université de Waterloo est un centre d'innovation mondial de premier plan qui favorise la prospérité économique et sociale du Canada et du monde entier. Reconnus pour notre bassin de talents, nous disposons de capacités révolutionnaires en recherche et en technologies, ainsi que d'une culture d'entreprise inégalée qui nous permet de trouver des solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain.

En intégrant de façon stratégique l'excellence de la recherche et de l'enseignement, le plus grand programme d'enseignement coopératif au monde, des programmes à forte composante entrepreneuriale et de la propriété intellectuelle appartenant aux créateurs, nous entretenons une collaboration étroite avec l'industrie, contribuons à créer des milliers d'entreprises commerciales et sociales et offrons une expérience d'apprentissage dynamique à plus de 41 000 étudiants de premier et deuxième cycles.

Pour en savoir plus, consultez le site uwaterloo.ca.





