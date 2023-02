Mohawk Industries rapporteert resultaten van Q4 2022

/EIN News/ -- CALHOUN, Georgia, Feb. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) heeft vandaag een nettowinst voor het vierde kwartaal van 2022 aangekondigd van $ 33 miljoen en een verwaterde winst per aandeel (EPS) van $ 0,52. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 84 miljoen en de aangepaste winst per aandeel bedroeg $ 1,32, exclusief herstructurerings-, acquisitie- en andere kosten. De netto-omzet voor het vierde kwartaal van 2022 bedroeg $ 2,7 miljard, een daling van 4,0% zoals gerapporteerd en 1,3% op basis van constante wisselkoersen en dagen. Voor het vierde kwartaal van 2021 bedroeg de netto-omzet $ 2,8 miljard, de nettowinst $ 189 miljoen en de winst per aandeel $ 2,80. De aangepaste nettowinst bedroeg $ 199 miljoen en de aangepaste winst per aandeel bedroeg $ 2,95, exclusief herstructurerings-, acquisitie- en andere kosten.



Voor de twaalf maanden tot 31 december 2022 bedroegen de nettowinst en WPA respectievelijk $ 25 miljoen en $ 0,39. De aangepaste nettowinst exclusief herstructurerings-, acquisitie- en andere kosten bedroeg $ 823 miljoen en de aangepaste winst per aandeel bedroeg $ 12,85. Voor de periode van twaalf maanden in 2022 bedroeg de netto-omzet ongeveer $ 11,7 miljard, een stijging van 4,8% ten opzichte van vorig jaar zoals gerapporteerd of 8,8% op basis van constante wisselkoersen en dagen. Voor de periode van twaalf maanden eindigend op 31 december 2021 bedroeg de netto-omzet ongeveer $ 11,2 miljard, de nettowinst $ 1.033 miljoen en de winst per aandeel $ 14,94; exclusief herstructurerings-, acquisitie- en andere kosten, bedroegen de aangepaste nettowinst en de aangepaste winst per aandeel respectievelijk $ 1.027 miljoen en $ 14,86.

Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO, gaf commentaar op de prestaties van Mohawk Industries over het volledige jaar en het vierde kwartaal: “Na een sterk begin van 2022 daalde de Amerikaanse huizenmarkt onder druk van stijgende rentetarieven en hoge inflatie. In Europa escaleerden energieprijzen en de algemene inflatie, en consumenten verminderden hun discretionaire uitgaven om voor essentiële zaken te betalen. Met lagere huizenverkopen en woningrenovatie in de tweede helft van het jaar daalden onze vloerenvolumes. Het hele jaar door presteerden commerciële nieuwbouw en verbouwingen beter dan woningen.”

Mohawk sloot 2022 af met een sterke balans, een lage schuldgraad van 1,3 keer EBITDA en beschikbare liquiditeit van ongeveer $ 1,8 miljard om het huidige milieu te beheersen en onze langetermijnresultaten te optimaliseren. In 2022 hebben we 5 kleine aanvullende bedrijven overgenomen die de reikwijdte van ons productaanbod en onze distributie uitbreiden. Deze maand hebben we de overname afgerond van Elizabeth, een toonaangevende Braziliaanse keramiekproducent, en we wachten op goedkeuring door de regelgevende instanties voor onze overname van Vitromex in Mexico. Zowel Vitromex als Elizabeth zullen onze lokale marktposities bijna verdubbelen, ons klantenbestand en productaanbod uitbreiden en onze productiemogelijkheden verbeteren.

Onze opbrengsten in het vierde kwartaal werden gedreven door prijsstijgingen en de kracht van het commerciële kanaal, dat bleef profiteren van lopende verbouwings- en nieuwbouwprojecten. De verkoop in al onze activiteiten verliep in het kwartaal trager dan we hadden verwacht, aangezien de verkoop van residentiële vloeren kromp door stijgende rentetarieven, dalende huizenverkopen en een lager consumentenvertrouwen. Als gevolg hiervan verlaagden onze klanten hun voorraadniveaus en verminderden consumenten de uitgaven voor renovatie. Als reactie hierop hebben we de productie teruggeschroefd en onze voorraden verlaagd, waardoor de niet-geabsorbeerde overheadkosten toenamen. We hebben de uitgaven in de hele onderneming beperkt, hoewel de inflatie veel van onze initiatieven neutraliseerde. Zowel in Flooring North America als in Flooring Rest of the World nemen we herstructureringsmaatregelen in specifieke gebieden om onze activiteiten af te stemmen op de huidige marktomstandigheden. We hebben onze geplande kapitaaluitgaven verlaagd totdat we meer zekerheid zien in onze markten over de hele wereld. Tijdens het kwartaal begonnen de energie- en materiaalkosten over de hele wereld te dalen, wat een positieve invloed zou moeten hebben op onze toekomstige resultaten.

Voor het vierde kwartaal realiseerde het Global Ceramic Segment een stijging van 4,0% in de netto-omzet zoals gerapporteerd, of 5,2% op basis van constante wisselkoersen en dagen. De operationele marge van het Segment bedroeg 7,0% zoals gerapporteerd of 7,1% op aangepaste basis als gevolg van verbeterde prijzen en productmix, evenals productiviteitswinsten, gedeeltelijk geneutraliseerd door inflatie en lagere volumes. Aangezien de verkoop van woningrenovatie in het kwartaal afnam, profiteerden de verkopen en inkomsten van het Segment van een hogere mix van nieuwe woningbouw en commerciële verkopen dan de totale activiteiten van Mohawk. De kosten van energie en transport dalen, wat onze marges ten goede zal komen aangezien deze kosten in verband staan met onze voorraden. In de VS stegen zowel de verkoop als de volumes van keramiek als gevolg van ons premium productaanbod, prijsstijgingen en groeiende activiteiten op het gebied van werkbladen. Om extra groei in onze verkoop van kwartswerkbladen te ondersteunen, voegen we tegen het einde van dit jaar productiecapaciteit toe. Onze activiteiten omtrent keramiek in Europa blijven onder druk staan door een afnemende vraag, voorraadverminderingen bij klanten en inflatie. Onze kosten in Europa werden beïnvloed door pieken in de energieprijzen in het derde kwartaal en verlagingen van de fabrieksvolumes als gevolg van tijdelijke stilleggingen. De aardgasprijzen zijn aanzienlijk gedaald, hoewel verstoringen toekomstige kosten kunnen beïnvloeden. We voltooien de uitbreiding van onze productie van grote porseleinen platen in Italië om de voortdurende groei te ondersteunen en onze vormgeving te verbeteren. De verkoop in zowel Mexico als Brazilië vertraagde in het kwartaal omdat inflatie en stijgende rentetarieven de vraag naar woningen verminderden. We verwachten een aanhoudende zwakte op korte termijn en hebben de productieniveaus in beide landen verlaagd.

Tijdens het vierde kwartaal daalde de netto-omzet van ons Flooring Rest of the World Segment met 9,9% zoals gerapporteerd of 1,9% op basis van constante wisselkoersen en dagen. De bedrijfsmarge van het Segment bedroeg 5,0% zoals gerapporteerd of 7,7% op aangepaste basis, als gevolg van een gunstige prijsstelling en productmix geneutraliseerd door inflatie, lagere volumes en tijdelijke sluitingen van fabrieken. De aardgasprijzen in Europa piekten in het derde kwartaal op een ongekend niveau, waardoor onze materiaal- en productiekosten stegen. Sinds begin 2023 zijn de gasprijzen fors gedaald en zouden de materiaalkosten moeten volgen. We blijven gefocust op het optimaliseren van het volume met selectieve promoties en het beheersen van de kosten totdat de zaken verbeteren. Tijdens het kwartaal kenden onze Europese vloerencategorieën aanzienlijke volumedalingen, waarbij veel renovatieprojecten voor woningen werden uitgesteld omdat de inflatie de bestedingen aan duurzame consumentengoederen aantastte. Onze verkoop van vinylplaten deed het beter dan onze andere vloercategorieën doordat consumenten kozen voor goedkopere alternatieven. We breiden ons rigide LVT-aanbod uit omdat het flexibel blijkt te zijn. We breiden bestaande operaties uit en voegen nieuwe rigide productie toe die kleinere series maakt met extra gepatenteerde functies. We zullen de residentiële flexibele LVT-producten uitfaseren en de ondersteunende productie sluiten. De totale kosten van dit nieuwe herstructureringsinitiatief bedragen ongeveer $ 45 miljoen, met een contante kost van ongeveer $ 7,5 miljoen, resulterend in jaarlijkse kostenbesparingen van $ 15 miljoen en een aanzienlijk hogere omzet. Onze isolatieactiviteiten groeien omdat energiebesparing een hogere prioriteit heeft gekregen en de eisen aan gebouwen zijn toegenomen. We verhogen onze verkoop en distributie van isolatiemateriaal in het VK terwijl we onze nieuwe fabriek opstarten. Onze panelenactiviteiten hebben met dezelfde druk te maken gehad als onze andere categorieën, met een afnemende vraag en stijgende materiaalprijzen. Onze activiteiten in Australië en Nieuw-Zeeland vertragen door de lokale economieën, omdat inflatie en hypotheekrenteaftrek de verkoop van vloeren beïnvloeden. In deze markt hebben we extra prijsverhogingen aangekondigd, voeren we selectieve promoties uit en werken we ons productaanbod bij om onze verkoop te maximaliseren.

In het vierde kwartaal daalde de omzet van ons Flooring North America Segment met 6,8%. Het Segment had een negatieve operationele marge van 3,1% zoals gerapporteerd, of ongeveer break-even op aangepaste basis, als gevolg van een gunstige prijsstelling en productmix, geneutraliseerd door inflatie, tijdelijke sluitingen van fabrieken en lagere volumes. De verkoop van het segment in het kwartaal vertraagde sneller dan we hadden verwacht, voornamelijk als gevolg van dalingen in residentiële kanalen, verkoop van vloerkleden en voorraadverminderingen bij klanten. De resultaten van het Segment stonden onder druk als gevolg van lagere verkopen, verbruik van duurdere materialen, lagere voorraadniveaus en tijdelijke sluitingen van fabrieken. Als reactie op de tragere marktomstandigheden ronden we onze eerder aangekondigde herstructureringsmaatregelen af, stellen we investeringsprojecten uit en verminderen we de discretionaire uitgaven. Verlagingen van energie- en materiaalkosten zouden in het tweede kwartaal een rugwind moeten vormen. Onze commerciële activiteiten blijven solide terwijl verbouwings- en nieuwbouwprojecten doorgaan. De meergezinswoningen waren de sterkste residentiële speler en we herschikken onze middelen om ons meer op deze sector te concentreren. Onze veerkrachtige omzet groeide in het kwartaal doordat we onze WetProtect- en antimicrobiële technologieën gebruikten om onze collecties te differentiëren. De eerste fase van onze nieuwe West Coast LVT werkt op het verwachte niveau en we bereiden nieuwe technologieën voor die de kosten zullen verlagen en gedifferentieerde functies zullen toevoegen. Onze verkoop van premium laminaat werd beïnvloed door een vertragend winkelverkeer en voorraadaanpassingen bij klanten. Onze nieuwe productielijn voor laminaat, die vorig jaar van start is gegaan, werkt op het geplande niveau en zal functies leveren voor onze volgende generatie.

De vloerenindustrie vertraagt door hogere rentetarieven, aanhoudende inflatie en laag consumentenvertrouwen. Zichtbaarheid van de diepte en duur van deze cyclus is beperkt en de omstandigheden verschillen over de hele wereld. Mohawk heeft een sterke staat van dienst in het beheren van deze neergang door proactief de nodige acties uit te voeren. We passen ons bedrijf aan de huidige omstandigheden aan door productieniveaus, voorraden, kostenstructuren en kapitaaluitgaven te verminderen. We voeren herstructureringsmaatregelen door in zowel Flooring North America als Flooring Rest of the World om de activiteiten te stroomlijnen, de verkoopkosten en administratieve kosten te verminderen en activa met hogere kosten te rationaliseren. In het eerste kwartaal van 2023 verwachten we meer druk op onze prijzen en mix als gevolg van lage sectorvolumes. Onze voorraadkosten blijven in de meeste productcategorieën hoog vanwege de hogere materiaal- en energiekosten die we in eerdere perioden hebben gemaakt. Bovendien zullen we de productie in het eerste kwartaal niet zoals normaal verhogen om ons voor te bereiden op de toekomstige vraag, waardoor onze niet-geabsorbeerde kosten stijgen. De energiekosten zijn gedaald en zouden onze wereldwijde marges ten goede moeten komen naarmate onze voorraad verandert. Onze resultaten voor het tweede kwartaal zouden opeenvolgend sterker moeten verbeteren, met seizoensgebonden hogere verkopen, verhoogde productie en lagere materiaalkosten. Aanzienlijk lagere energiekosten in Europa zouden de consumentenbestedingen, discretionaire aankopen en de vraag naar vloeren moeten stimuleren. We richten onze verkoopteams opnieuw op de kanalen die beter presteren in de huidige omgeving. We introduceren innovatieve nieuwe collecties en merchandising en maken gebruik van gerichte promoties om de verkoop te verbeteren. Gezien deze factoren verwachten we dat onze aangepaste winst per aandeel voor het eerste kwartaal tussen $ 1,24 en $ 1,34 zal liggen, exclusief eventuele herstructurerings-, acquisitie- en andere kosten.

Over de hele wereld zal de vraag naar woningen op de lange termijn aanzienlijke investeringen in nieuwbouw en verbouwing vergen. Mohawk is uniek gepositioneerd met een uitgebreide reeks innovatieve producten, toonaangevende distributie en kracht in alle verkoopkanalen. We voeren momenteel structurele veranderingen door om de uitdagingen van de sector het hoofd te bieden en tegelijkertijd onze toekomstige resultaten te optimaliseren. Terwijl we de huidige economische cyclus beheersen, werken we met een langetermijnperspectief en breiden we onze capaciteit uit in gebieden waar we het grootste groeipotentieel hebben wanneer de markten zich herstellen, waaronder LVT, laminaat, kwartswerkbladen, porseleinen platen en isolatie. We verwachten dat we in een sterkere positie uit deze neergang zullen komen, aangezien we profiteren van onze aanvullende acquisities, verbeterde marktposities in Brazilië en Mexico en strategische uitbreiding van onze snelgroeiende productcategorieën. Onze balans is goed gepositioneerd om de huidige cyclus te beheersen en toekomstige groei en winstgevendheid te stimuleren.

Mohawk Industries is de wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloeren die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten over de hele wereld te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. In de afgelopen tien jaar heeft Mohawk zijn activiteiten getransformeerd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerenbedrijf met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde uitspraken in de onmiddellijk voorafgaande paragrafen, met name anticiperende toekomstige prestaties, zakelijke vooruitzichten, groei- en operationele strategieën en soortgelijke zaken, en uitspraken die de woorden 'kunnen', 'zouden', 'geloven', 'anticiperen', 'verwachten', en 'schattingen' of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, vormen 'toekomstgerichte verklaringen'. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen ertoe leiden dat toekomstige resultaten verschillen: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van vracht, grondstofprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie op consumentenmarkten; wisselkoersfluctuaties; energiekosten en levering; timing en niveau van kapitaaluitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor de producten van het Bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale operaties; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van operaties; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; geschillen; de risico's en onzekerheid in verband met de COVID-19-pandemie; regelgevende en politieke veranderingen in de rechtsgebieden waarin het bedrijf zaken doet; en andere risico's geïdentificeerd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN (Niet gecontroleerd) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Twelve Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Cost of sales 2,096,235 2,023,294 8,793,639 7,931,879 Gross profit 554,440 737,443 2,943,426 3,268,734 Selling, general and administrative expenses 493,362 484,345 2,003,438 1,933,723 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - Operating income 61,078 253,098 244,217 1,335,011 Interest expense 14,601 12,169 51,938 57,252 Other expense (income), net 10,008 1,140 8,386 (12,234 ) Earnings before income taxes 36,469 239,789 183,893 1,289,993 Income tax expense 2,917 50,689 158,110 256,445 Net earnings including noncontrolling interests 33,552 189,100 25,783 1,033,548 Net earnings attributable to noncontrolling interests 96 11 536 389 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 33,456 189,089 25,247 1,033,159 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.53 2.81 0.40 15.01 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,534 67,209 63,826 68,852 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.52 2.80 0.39 14.94 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,792 67,535 64,062 69,145 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 241,718 212,384 669,153 1,309,119 Less: Capital expenditures 150,658 300,941 580,742 676,120 Free cash flow $ 91,060 (88,557 ) 88,411 632,999 Depreciation and amortization $ 159,014 143,411 595,464 591,711





Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) December 31, 2022 December 31, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 509,623 268,895 Short-term investments 158,000 323,000 Receivables, net 1,904,786 1,839,985 Inventories 2,793,765 2,391,672 Prepaid expenses and other current assets 528,925 414,805 Total current assets 5,895,099 5,238,357 Property, plant and equipment, net 4,661,178 4,636,865 Right of use operating lease assets 387,816 389,967 Goodwill 1,927,759 2,607,909 Intangible assets, net 857,948 899,980 Deferred income taxes and other non-current assets 390,632 451,439 Total assets $ 14,120,432 14,224,517 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 840,571 624,503 Accounts payable and accrued expenses 2,124,448 2,217,418 Current operating lease liabilities 105,266 104,434 Total current liabilities 3,070,285 2,946,355 Long-term debt, less current portion 1,978,563 1,700,282 Non-current operating lease liabilities 296,136 297,390 Deferred income taxes and other long-term liabilities 757,534 852,274 Total liabilities 6,102,518 5,796,301 Total stockholders' equity 8,017,914 8,428,216 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,120,432 14,224,517





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (Amounts in thousands) December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 987,699 949,501 4,307,681 3,917,319 Flooring NA 945,959 1,015,513 4,207,041 4,116,405 Flooring ROW 717,017 795,723 3,222,343 3,166,889 Consolidated net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Operating income (loss): Global Ceramic $ 69,033 60,000 (236,066 ) 403,135 Flooring NA (28,950 ) 91,711 231,076 407,577 Flooring ROW 35,902 114,339 340,167 571,126 Corporate and intersegment eliminations (14,907 ) (12,952 ) (90,960 ) (46,827 ) Consolidated operating income $ 61,078 253,098 244,217 1,335,011 Assets: Global Ceramic $ 4,841,310 5,160,776 Flooring NA 4,299,360 4,125,960 Flooring ROW 4,275,519 4,361,741 Corporate and intersegment eliminations 704,243 576,040 Consolidated assets $ 14,120,432 14,224,517





(Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 33,456 189,089 25,247 1,033,159 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,701 4,558 87,819 23,118 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 2,762 1,749 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - Resolution of foreign non-income tax contingencies - - - (6,211 ) Income tax effect on resolution of foreign non-income tax contingencies - - - 2,302 One-time tax planning election - 4,568 - (22,163 ) Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 (1) - 54,231 - Release of indemnification asset - - 7,324 - Income taxes - reversal of uncertain tax position - - (7,324 ) - Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - (10,168 ) - Income tax effect of adjusting items (9,245 ) (309 ) (32,536 ) (4,626 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 84,361 198,973 823,126 1,027,328 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.32 2.95 12.85 14.86 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,792 67,535 64,062 69,145 (1)Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met eisers om de Securities Class Action-rechtszaak, aanvankelijk ingediend op 3 januari 2020, bij de United States District Court voor het Northern District of Georgia op te lossen voor $ 60 miljoen, waarvan een aanzienlijk deel gedekt wordt door een verzekering, naast juridische kosten en andere.





Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) December 31, 2022 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 840,571 Long-term debt, less current portion 1,978,563 Total debt 2,819,134 Less: Cash and cash equivalents 509,623 Net debt 2,309,511 Less: Short-term investments 158,000 Net debt less short-term investments $ 2,151,511





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended April 2,2022 July 2,2022 October 1, 2022 December 31, 2022 December 31, 2022 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 245,434 280,510 (533,713 ) 33,552 25,783 Interest expense 11,481 12,059 13,797 14,601 51,938 Income tax expense 61,448 78,176 15,569 2,917 158,110 Net earnings attributable to noncontrolling interests (105 ) (79 ) (256 ) (96 ) (536 ) Depreciation and amortization(1) 141,415 141,569 153,466 159,014 595,464 EBITDA 459,673 512,235 (351,137 ) 209,988 830,759 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,857 1,801 21,375 33,786 58,819 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 143 1,401 1,218 2,762 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - - 695,771 - 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds - - 45,000 9,231 54,231 Release of indemnification asset 7,324 - - - 7,324 Adjusted EBITDA $ 468,854 514,179 412,410 254,223 1,649,666 Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.3 (1)Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022.





Reconciliation of Net Sales to Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 2,650,675 2,760,737 11,737,065 11,200,613 Adjustment to net sales on constant shipping days (9,529 ) - 39,786 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 84,299 - 411,649 - Net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 2,725,445 2,760,737 12,188,500 11,200,613





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 987,699 949,501 Adjustment to segment net sales on constant shipping days 3,412 - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 7,838 - Segment net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 998,949 949,501





Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on Constant Shipping Days and on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2022 December 31, 2021 Net sales $ 717,017 795,723 Adjustment to segment net sales on constant shipping days (12,941 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 76,461 - Segment net sales on constant shipping days and on a constant exchange rate $ 780,537 795,723





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Gross Profit $ 554,440 737,443 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39,159 2,363 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Adjusted gross profit $ 594,817 740,873





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Selling, general and administrative expenses $ 493,362 484,345 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (8,480 ) (2,238 ) Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds (9,231 ) - Adjusted selling, general and administrative expenses $ 475,651 482,107





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 61,078 253,098 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 47,639 4,601 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - Adjusted operating income $ 119,166 258,766





Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 69,033 60,000 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,054 416 Adjusted segment operating income $ 70,087 60,416





Reconciliation of Segment Operating (Loss) Income to Adjusted Segment Operating (Loss) Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA December 31, 2022 December 31, 2021 Operating (loss) income $ (28,950 ) 91,711 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 28,174 1,146 Adjusted segment operating (loss) income $ (776 ) 92,857





Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW December 31, 2022 December 31, 2021 Operating income $ 35,902 114,339 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 18,411 2,022 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Adjusted segment operating income $ 55,531 117,428





Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Twelve Months Ended Corporate and intersegment eliminations December 31, 2022 December 31, 2021 December 31, 2022 December 31, 2021 Operating (loss) $ (14,907 ) (12,952 ) (90,960 ) (46,827 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs - 1,017 - 1,212 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - 54,231 - Adjusted segment operating (loss) $ (5,676 ) (11,935 ) (36,729 ) (45,615 )





Reconciliation of Other Expense, net to Adjusted Other Expense, net (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Other expense, net $ 10,008 1,140 Adjustments to other expense: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2,062 ) 43 Adjusted other expense, net $ 7,946 1,183





Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Earnings before income taxes $ 36,469 239,789 Net earnings attributable to noncontrolling interests (96 ) (11 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 49,701 4,558 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up 1,218 1,067 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds 9,231 - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 96,523 245,403





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense (Amounts in thousands) Three Months Ended December 31, 2022 December 31, 2021 Income tax expense $ 2,917 50,689 One-time tax planning election - (4,568 ) Income tax effect of adjusting items 9,245 309 Adjusted income tax expense $ 12,162 46,430 Adjusted income tax rate 12.6 % 18.9 %

Het Bedrijf vult zijn verkorte geconsolideerde jaarrekening, die wordt opgesteld en gepresenteerd conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission, zijn de bovenstaande tabellen afgestemd op de niet-GAAP financiële maatstaven van het Bedrijf conform de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het bedrijf is van mening dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze worden afgestemd op de corresponderende US GAAP-maatstaf, haar beleggers als volgt helpen: Niet-GAAP-omzetcijfers die helpen bij het identificeren van groeitrends en bij vergelijkingen van omzet met voorgaande en toekomstige perioden en niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen bij het begrijpen van de winstgevendheidstrends op lange termijn van de activiteiten van het bedrijf en bij vergelijkingen van de winst met voorgaande en toekomstige periodes.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-omzetcijfers omdat deze per periode aanzienlijk kunnen verschillen en onderliggende bedrijfstrends kunnen verhullen. Items die zijn uitgesloten van de niet-GAAP-omzetcijfers en van het bedrijf zijn onder meer: transacties in vreemde valuta en vertalingen.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. Items die zijn uitgesloten van de niet-GAAP-winstgevendheidscijfers van het bedrijf zijn onder meer: herstructurerings-, acquisitie- en integratiegerelateerde en andere kosten, juridische schikkingen, reserves en vergoedingen, na aftrek van verzekeringsopbrengsten, bijzondere waardevermindering van goodwill en immateriële vaste activa met een onbepaalde levensduur, boekhouding van acquisitie-aankopen, inclusief inventaris step-up, vrijgave van vrijwaringsvorderingen en terugname van onzekere belastingposities.