Mohawk Industries pubblica i risultati del quarto trimestre 2022

/EIN News/ -- CALHOUN, Ga., Feb. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annuncia oggi di aver realizzato, nel quarto trimestre 2022, un utile netto di 33 milioni di dollari e un utile per azione (EPS) diluito di 0,52 dollari. L’utile netto rettificato è stato di 84 milioni di dollari e l'utile per azione rettificato di 1,32 dollari, con l’esclusione dei costi di ristrutturazione, acquisizione e altri oneri. Le vendite nette relative al quarto trimestre 2022 sono state di 2,7 miliardi di dollari, con un calo del 4,0%, come riportato, e dell’1,3% a valuta costante e base giornaliera. Per il quarto trimestre 2021, le vendite nette sono state di $ 2,8 miliardi, gli utili netti sono stati di $ 189 milioni e l’utile per azione è stato di $ 2,80. L’utile netto rettificato è stato di 199 milioni di dollari e l’utile per azione rettificato è stato di 2,95 dollari, con l’esclusione dei costi di ristrutturazione, acquisizione e altri oneri.



Per il periodo di dodici mesi conclusosi il 31 dicembre 2022, l’utile netto e l’utile per azione sono stati rispettivamente di $ 25 milioni e $ 0,39. L’utile netto rettificato, con l’esclusione dei costi di ristrutturazione e acquisizione ed altri oneri, è stato di 823 milioni di dollari e l’utile per azione rettificato è stato di 12,85 dollari. Per il periodo di dodici mesi del 2022, le vendite nette sono state di circa 11,7 miliardi di dollari, con un aumento del 4,8% rispetto all’anno precedente, o dell’8,8% a valuta costante e su base giornaliera. Per il periodo di dodici mesi conclusosi il 31 dicembre 2021, le vendite nette sono state di circa $ 11,2 miliardi, l'utile netto è stato di $ 1.033 milioni e l’utile per azione è stato di $ 14,94, escludendo i costi di ristrutturazione,acquisizione e altri oneri, l’utile netto rettificato e l‘utile per azione rettificato sono stati rispettivamente di $ 1.027 milioni e $ 14,86.

Commentando il rendimento relativo all’intero anno e al quarto trimestre di Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e CEO, ha dichiarato: “Dopo un forte avvio del 2022, il mercato immobiliare statunitense ha subito una contrazione sotto la pressione dell’aumento dei tassi di interesse e dell’elevata inflazione. In Europa, l’energia e l’inflazione generale sono aumentate e i consumatori hanno ridotto le spese non indispensabili per poter pagare i beni di prima necessità. Con un decremento nel settore delle vendite immobiliari e delle ristrutturazioni nella seconda metà dell’anno, i nostri volumi di guadagno nel settore delle pavimentazioni sono diminuiti. Nel corso dell’anno, le nuove costruzioni e le attività di ristrutturazione nell’ambito commerciale hanno superato quelle relative al mercato residenziale”.

Mohawk ha concluso il 2022 con un bilancio solido, un debito netto di 1,3 volte l’EBITDA e una liquidità disponibile di circa $ 1,8 miliardi per poter gestire il contesto attuale e ottimizzare i nostri risultati a lungo termine. Durante il 2022, abbiamo acquisito 5 piccole attività tramite operazioni di acquisizione per incorporazione che estendono la portata della nostra offerta e distribuzione di prodotti. Nel corso del mese abbiamo completato l’acquisizione di Elizabeth, uno dei principali produttori brasiliani di ceramica, e siamo in attesa dell’approvazione regolamentare per l’acquisizione di Vitromex, in Messico. Sia Vitromex che Elizabeth raddoppieranno quasi le nostre posizioni sul mercato locale, amplieranno la nostra base di clienti e l’offerta di prodotti e miglioreranno le nostre capacità produttive.

I nostri ricavi relativi al quarto trimestre sono stati guidati dall’aumento dei prezzi e dalla forza del canale commerciale, che ha continuato a beneficiare dei progetti di ristrutturazione e di costruzione. Le vendite in tutte le nostre attività sono rallentate più del previsto nel corso del trimestre poiché quelle relative alle pavimentazioni residenziali si sono contratte a causa dell’aumento dei tassi di interesse, del calo delle vendite immobiliari e della minore fiducia dei consumatori. Di conseguenza, i nostri clienti hanno ridotto i livelli di inventario e i consumatori hanno limitato le spese per le ristrutturazioni. Tutto questo ci ha portato a ridurre i tassi di produzione e abbassare le nostre scorte, il che, a sua volta, ha fatto crescere le spese generali non assorbite. Abbiamo ridotto la spesa in tutta l’azienda, anche se l’inflazione ha neutralizzato molte delle nostre iniziative. Sia nelle Pavimentazioni in Nord America che nelle Pavimentazioni nel Resto del Mondo stiamo intraprendendo azioni di ristrutturazione in aree specifiche per allineare le nostre operazioni alle attuali condizioni di mercato. Abbiamo ridotto la nostra spesa in conto capitale pianificata fino a quando non vedremo una maggiore certezza nei nostri mercati in tutto il mondo. Durante il trimestre, i costi dell’energia e dei materiali in tutto il mondo hanno iniziato a diminuire, il che dovrebbe influire positivamente sui nostri risultati futuri.

Per il quarto trimestre, il segmento Ceramica Globake ha registrato un aumento del 4,0% delle vendite nette, ossia del 5,2% a valuta costante e su base giornaliera. Il margine operativo del segmento è stato del 7,0%, ossia del 7,1% su base rettificata a seguito del miglioramento dei prezzi e della gamma di prodotti, come pure degli aumenti di produttività, parzialmente neutralizzati dall’inflazione e dalla riduzione dei volumi. Poiché le vendite relative alle ristrutturazioni residenziali si sono attenuate nel corso del trimestre, le vendite e gli utili del segmento hanno beneficiato di un incremento nel settore ibrido delle nuove costruzioni residenziali e delle vendite commerciali rispetto all’attività complessiva di Mohawk. I costi dell’energia e dei trasporti stanno diminuendo, il che andrà a vantaggio dei nostri margini poiché tali spese influiscono sul nostro inventario. Negli Stati Uniti, le vendite e i volumi relativi alla ceramica sono entrambi aumentati grazie alla nostra offerta di prodotti di alta qualità, all’aumento dei prezzi e alla crescita del settore dei piani da lavoro per cucine. Riguardo alle nostre vendite dei piani da lavoro in quarzo, incrementeremo la nostra capacità produttiva entro la fine di quest’anno in modo da poter sostenere un’ulteriore crescita in questo settore. La nostra attività della ceramica in Europa resta sotto pressione a causa del rallentamento della domanda, della riduzione delle scorte dei clienti e dell’inflazione. I nostri costi in Europa sono stati influenzati dai picchi dei prezzi dell’energia nel terzo trimestre e dalla riduzione dei volumi degli impianti a causa di fermi temporanei di produzione. I prezzi del gas naturale sono diminuiti notevolmente, anche se i dissesti creati potrebbero influire sui costi futuri. Stiamo completando l'espansione della nostra produzione di grandi lastre in gres porcellanato in Italia per sostenere la crescita continua e migliorare il nostro stilying. Le vendite sia in Messico che in Brasile sono diminuite nel trimestre poiché l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse hanno ridotto la domanda nel settore residenziale. Prevediamo una continua debolezza del mercato a breve termine e, pertanto, abbiamo ridotto i livelli di produzione in entrambi i Paesi.

Durante il quarto trimestre, le vendite nette del nostro segmento Pavimentazione Resto del Mondo sono diminuite del 9,9%, ossia dell’1,9% a valuta costante e su base giornaliera. Il margine operativo del segmento è stato del 5,0%, ossia o del 7,7% su base rettificata, come risultato di prezzi favorevoli e gamma di prodotti neutralizzati poi da inflazione, volumi inferiori e sospensioni temporanee degli impianti di produzione. I prezzi del gas naturale in Europa hanno raggiunto un livello senza precedenti nel terzo trimestre, innalzando i costi dei materiali e di produzione. Dall’inizio del 2023, i prezzi del gas sono diminuiti notevolmente, e dovrebbero diminuire anche i costi dei materiali. In attesa di un miglioramento, restiamo concentrati sull’ottimizzazione del volume con promozioni selettive e controllo dei costi. Durante il trimestre, le nostre categorie di pavimentazioni in Europa hanno registrato un significativo calo dei volumi, in quanto molti progetti di ristrutturazione residenziale sono stati posticipati a causa dell’inflazione che ha eroso la spesa discrezionale dei consumatori. Le nostre vendite di linoleum hanno superato quelle relative alle nostre altre categorie di pavimentazioni poiché i consumatori hanno scelto alternative a basso prezzo. Al momento stiamo espandendo la nostra offerta di rivestimenti vinilici decorativi. Stiamo aumentando le operazioni esistenti e aggiungendo una nuova produzione rigida che realizza tirature più piccole con caratteristiche brevettate aggiuntive Elimineremo gradualmente i rivestimenti vinilici decorativi morbidi nel settore residenziale e sospenderemo la produzione di supporto. Il costo totale di questa nuova iniziativa di ristrutturazione è di circa 45 milioni di dollari, con un costo di cassa di circa 7,5 milioni di dollari, che si traduce in risparmi sui costi annuali di 15 milioni di dollari e un aumento significativo delle vendite. Il settore delle coibentazioni è in crescita poiché il risparmio energetico è diventato una maggiore priorità e i requisiti degli edifici in materia di classe energetica sono aumentati. Stiamo aumentando le vendite e la distribuzione di coibentanti nel Regno Unito con l’avvio del nostro nuovo impianto. Il nostro settore dei pannelli ha dovuto affrontare le stesse pressioni delle altre nostre categorie, con un calo della domanda e un aumento dei prezzi dei materiali Le nostre attività in Australia e Nuova Zelanda stanno rallentando insieme alle economie locali, poiché l’inflazione e i tassi dei mutui stanno incidendo sulle vendite delle pavimentazioni. In questo mercato, abbiamo annunciato ulteriori aumenti di prezzo e stiamo avviando promozioni selettive e aggiornando la nostra offerta di prodotti per massimizzare le nostre vendite.

Nel quarto trimestre, le vendite del nostro segmento Pavimentazione Nord America sono diminuite del 6,8%. Il segmento ha registrato un margine operativo negativo del 3,1%, ossia approssimativamente in pareggio su base rettificata, a seguito di prezzi favorevoli e gamma di prodotti che hanno compensato inflazione, arresti temporanei degli impianti di produzioni e volumi inferiori. Le vendite del segmento nel trimestre sono rallentate più rapidamente di quanto previsto, principalmente a causa del calo dei canali residenziali, delle vendite di tappeti e della riduzione delle scorte. Gli utili del segmento sono stati compressi a causa delle minori vendite, del consumo di materiali a costo più elevato, della riduzione dei livelli di inventario e delle sospensioni temporanee degli impianti di produzione. In risposta al rallentamento delle condizioni di mercato, stiamo completando le nostre azioni di ristrutturazione precedentemente annunciate, rinviando i progetti di capitale e riducendo la spesa discrezionale. Le riduzioni dei costi energetici e dei materiali dovrebbero avvantaggiarci nel corso del secondo trimestre. La nostra attività commerciale è ancora solida, mentre continuano i progetti immobiliari di ristrutturazione e di nuova costruzione. Il canale multifamiliare è stato il settore residenziale più performante e stiamo riallineando le risorse per concentrarci maggiormente su questo settore. Le nostre vendite sono cresciute nel trimestre poiché abbiamo sfruttato le nostre tecnologie WetProtect e antimicrobiche per distinguere le nostre collezioni. La prima fase del nostro nuovo impianto per la realizzazione di rivestimenti vinilici decorativi sulla costa occidentale sta funzionando ai livelli previsti e stiamo preparando nuove tecnologie che miglioreranno i costi e aggiungeranno funzionalità differenziate. Le nostre vendite di linoleum di alta qualità sono state influenzate dal rallentamento delle richieste al dettaglio e dagli adeguamenti delle scorte. La nostra nuova linea di produzione di laminati, avviata lo scorso anno, funziona ai livelli pianificati e offrirà la nostra prossima generazione di funzionalità.

L’industria del settore pavimentazioni sta rallentando a causa dell’aumento dei tassi di interesse, dell’inflazione sostenuta e della scarsa fiducia dei consumatori. La visibilità della scala e della durata di questo ciclo è limitata e le condizioni sono diverse nel mondo. Mohawk ha una solida esperienza nella gestione di queste recessioni e mette in atto le azioni necessarie in modo proattivo. Stiamo adattando la nostra attività alle condizioni attuali riducendo i livelli di produzione, le scorte, le strutture dei costi e le spese in conto capitale. Stiamo implementando azioni di ristrutturazione sia nella Pavimentazione Nord America che nella Pavimentazione Resto del Mondoper semplificare le operazioni, ridurre le spese operative (SG&A) e razionalizzare le attività a costo più elevato. Nel primo trimestre del 2023, prevediamo una maggiore pressione sui nostri prezzi e sulla nostra gamma a causa dei bassi volumi del settore. I nostri costi di inventario rimangono elevati nella maggior parte delle categorie di prodotti a causa degli aumenti dei costi del materiale e dell'energia che abbiamo sostenuto nei periodi precedenti. Inoltre, nel primo trimestre, non aumenteremo la produzione come di consueto per prepararci alla domanda futura, aumentando i nostri costi non assorbiti. Il costo dell’energia è diminuito e dovrebbe giovare ai nostri margini globali man mano che le nostre scorte cambiano. I nostri risultati del secondo trimestre dovrebbero subire un miglioramento sequenziale più forte, con vendite stagionalmente più elevate, aumento della produzione e costi inferiori dei materiali. I costi energetici significativamente più bassi in Europa dovrebbero portare a far crescere la spesa dei consumatori, gli acquisti discrezionali e la domanda nel settore pavimentazioni. Stiamo rifocalizzando i nostri team di vendita sui canali che ottengono i risultati migliori nel contesto attuale. Stiamo introducendo nuove collezioni e merchandising innovativi, oltre a utilizzare promozioni mirate per migliorare le vendite. Alla luce di questi fattori, prevediamo che l’utile per azione rettificato del primo trimestre sarà compreso tra $ 1,24 e $ 1,34, con l’esclusione di eventuali spese di ristrutturazione, acquisizione e altri costi.

In tutto il mondo, la domanda a lungo termine nel settore immobiliare richiederà investimenti significativi in termini di nuove costruzioni e di ristrutturazioni. Mohawk è posizionata in modo univoco con una gamma completa di prodotti innovativi, una distribuzione leader del settore e la forza in tutti i canali di vendita. Attualmente stiamo implementando modifiche strutturali per affrontare le sfide del settore ottimizzando al contempo i nostri risultati futuri. Mentre stiamo gestiamo l'attuale ciclo economico, operiamo con una prospettiva a lungo termine ed espandiamo la capacità nelle aree in cui abbiamo il maggiore potenziale di crescita quando i mercati rimbalzano, tra cui i rivestimenti vinilici decorativi, i piani da lavoro per cucine, le lastre in porcellana e i materiali coibentanti. Prevediamo di uscire da questa recessione in una posizione più forte, poiché siamo avvantaggiati dalle nostre acquisizioni mirate, dalle migliori posizioni di mercato in Brasile e Messico e dall’espansione strategica delle nostre categorie di prodotti ad alta crescita. Il nostro bilancio è ben posizionato per gestire il ciclo attuale e guidare la crescita e la redditività future.

Mohawk Industries è il principale produttore globale di pavimentazioni, la cui gamma di prodotti si prefigge di migliorare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più apprezzati nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Negli ultimi dieci anni, Mohawk ha trasformato la sua attività di produttore di moquette negli Stati Uniti nella più grande azienda di pavimentazioni al mondo, con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune delle affermazioni nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare nel contesto di performance futura, prospettive commerciali, crescita e strategie operative e questioni simili, e quelle che includono le parole come “potrebbe”, “dovrebbe”, “crede”, “anticipa”, “prevede”, e “stima” o espressioni simili costituiscono “dichiarazioni prospettiche”. In merito a tali dichiarazioni prospettiche, Mohawk rivendica la protezione dell'approdo sicuro (Safe Harbor Principles), ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Non è possibile assicurare l'esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori importanti potrebbero portare a risultati futuri diversi: cambiamenti nelle condizioni economiche o del settore; concorrenza; inflazione e deflazione del trasporto merci, dei prezzi delle materie prime e di altri costi di input; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; fluttuazioni valutarie; costi e fornitura dell’energia; tempistica e livello delle spese in conto capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo per i prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; prodotto e altri reclami; contenzioso; rischi e incertezze legati alla pandemia di COVID-19; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui opera la Società; e altri rischi identificati nelle relazioni SEC e nelle dichiarazioni pubbliche di Mohawk.

