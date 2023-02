Harfang vend sa propriété Selbaie

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 10 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harfang Exploration inc. (“Harfang”) (TSX-V: HAR) est heureuse d’annoncer la vente à Ressources Goldseek inc. (“Goldseek”) (CSE: GSK) de sa propriété Selbaie. La propriété Selbaie, située à 12 kilomètres à l’est de l’ancienne mine de cuivre-zinc-argent-or Selbaie, est formée de six (6) claims miniers couvrant une partie du flanc oriental du pluton de Brouillan et des roches volcaniques adjacentes. Les derniers travaux effectués sur la propriété, soit un levé géophysique de surface, ont été réalisés par LaSalle Exploration Corp. en 2015.



« Nous sommes heureux de conclure cette transaction avec Goldseek sur la propriété Selbaie. L’équipe de Harfang se concentre sur l’avancement de nos principaux projets aurifères à la Baie-James et dans le nord-est de l’Ontario et nous nous préparons à accélérer nos activités sur nos projets de lithium situés à la Baie-James. Nous souhaitons un franc succès à l'équipe de Goldseek et nous avons hâte de connaître leurs progrès », a déclaré Ian Campbell, président et chef de la direction de Harfang.

Modalités de la transaction

En vertu d’une convention en date du 6 février 2023 entre Harfang et Goldseek, Goldseek a convenu de verser à Harfang une somme de 5 000 $ en espèces, d’émettre à Harfang 600 000 actions ordinaires (les « actions de Goldseek ») à un prix réputé de 0,04 $ par action de Goldseek et d’octroyer à Harfang une redevance de 2 % sur les revenus nets de fonderie, dont la moitié peut être rachetée à tout moment pour 1 000 000 $. Les actions de Goldseek seront assujetties aux périodes de détention applicables conformément aux lois sur les valeurs mobilières au Canada et aux politiques de la Bourse des valeurs canadiennes (CSE).

Personne qualifiée

L’information technique dans ce communiqué de presse a été révisée et approuvée par François Huot, Géo., vice-président exploration de Harfang, qui est une personne qualifiée non indépendante pour la divulgation technique telle que définie par la Norme canadienne 43-101 sur les normes de divulgation pour les projets miniers.

À propos de Harfang Exploration inc.

Harfang Exploration inc. est bien financée avec approximativement 8,24 millions de dollars en trésorerie en date du 31 octobre 2022 et est une société d’exploration minière axée sur la technique dont la principale mission est de découvrir des gisements de minerai au Québec et en Ontario. Harfang est gérée par une équipe expérimentée de professionnels de l’industrie ayant fait leurs preuves, possède un portefeuille de projets très prometteurs et dispose d’une solide situation financière. Harfang respecte les meilleures pratiques grâce à son étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et son engagement envers l’environnement.

Au nom du conseil d’administration et pour plus d’informations, veuillez contacter :

Ian Campbell

Président et chef de la direction

Tél. : 647 680-3820

Courriel : icampbell@harfangexploration.com

Web: www.harfangexploration.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse comprennent certaines informations et déclarations concernant la vision de la direction sur les événements futurs, les attentes, les plans et les perspectives qui constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses qui sont soumises à des risques et incertitudes significatifs. En raison de ces risques et incertitudes et de divers facteurs, les résultats réels, les attentes, les réalisations ou les performances peuvent différer sensiblement de ceux prévus et indiqués dans ces déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives ainsi que des résultats futurs. Bien que Harfang estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que les attentes de ces déclarations prospectives s’avéreront exactes. Sauf si la loi l’exige, Harfang n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs, de changements d’hypothèses, de changements de facteurs affectant ces énoncés prospectifs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des déclarations prospectives.