Sid Kosaraju se joint à TELUS à titre de président de TELUS Santé

Sous sa direction, TELUS Santé continuera de miser sur la technologie pour bâtir les collectivités et les milieux de travail les plus sains sur la planète

/EIN News/ -- VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au terme d’un rigoureux processus de sélection international, TELUS annonce aujourd’hui que Sudhakar (Sid) Kosaraju se joint à l’organisation à titre de président de TELUS Santé. Chef de file mondial dans le domaine du bien-être, TELUS Santé offre des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur bien-être.



« Je suis très heureux d’accueillir Sid, qui jouera un rôle essentiel dans l’équipe de la haute direction de TELUS, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction, TELUS. Sid compte plus de 20 ans d’expérience à l’échelle mondiale en gestion d’entreprises axées sur les technologies et services de soins de santé novateurs. Il est donc très bien placé pour diriger l’évolution continue de TELUS Santé. S’appuyant sur sa grande expertise, Sid favorisera l’innovation des produits, une distribution renforcée ainsi qu’une culture axée sur la mobilisation qui accorde la priorité aux clients dans le segment des soins de santé. Grâce à Sid, nous accélérerons notre stratégie de transformation consistant à utiliser l’analyse des données et les observations dynamiques pour révolutionner l’accès aux soins de santé avancés, y compris les solutions de santé préventive et de mieux-être fondées sur des données, et offrir une expérience de soins exceptionnelle aux clients et aux personnes que nous servons. »

Au cours de sa vaste carrière, M. Kosaraju a joué un rôle de premier plan dans l’innovation en soins de santé. Il a créé et fait croître des entreprises dans le domaine des technologies et des services de santé et a généré des résultats positifs pour les parties prenantes à l’échelle mondiale. Avant de se joindre à TELUS, il travaillait à Change Healthcare à titre de premier vice-président et directeur général, Soutien aux décisions cliniques. Il avait le mandat de favoriser les occasions de croissance stratégiques substantielles pour l’entreprise.

« Je suis fier de me joindre à TELUS Santé à un moment aussi crucial, sachant que nous sommes en voie de devenir l’entreprise de bien-être la plus digne de confiance au monde, affirme M. Kosaraju. Je suis très impressionné par la détermination ferme de TELUS Santé à tirer parti de sa technologie, de ses produits et de ses services cliniques de pointe, ainsi que des membres de son équipe passionnés, en vue de révolutionner l’accès aux soins et d’offrir des expériences remarquables dans le secteur de la santé. Je me réjouis à l’idée de diriger les membres de notre équipe vers l’atteinte de nos objectifs communs. »

Mettant à profit son expertise remarquable dans le domaine, M. Kosaraju démontre continuellement son talent pour établir d’importants partenariats commerciaux, notamment avec certaines des organisations de santé les plus importantes d’Europe, pour superviser des fusions et acquisitions à grande échelle. Grâce à sa profonde fibre entrepreneuriale, il a aidé à faire croître plusieurs entreprises en démarrage novatrices, notamment une entreprise de santé numérique qui a effectué un premier appel public à l’épargne sur le NASDAQ. M. Kosaraju, de concert avec l’équipe de direction chevronnée et accomplie de TELUS Santé, travaillera à faire progresser l’entreprise dans sa mission et à améliorer le bien-être, la santé mentale et les résultats des soins préventifs pour les gens dans le monde entier.

Relevant de Darren Entwistle, il exercera ses fonctions depuis Montréal.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu’à leur bien-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l’efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l’atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d’employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Visitez telussante.com pour en savoir plus.

