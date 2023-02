GUERBET: Chiffre d’affaires 2022

/EIN News/ -- Chiffre d’affaires 2022





Activité

Chiffre d’affaires annuel : 753,3 M€, en hausse de +2,9% (-1,1% à TCC1) ; les décalages de production sur le site de Raleigh ont pesé sur l’activité

Rentabilité

Marge d’Ebitda 2022 : confirmation de la fourchette de 13 à 14% annoncée (hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes en Chine)



Perspectives

Chiffre d’affaires 2023 : croissance attendue supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC 1







Villepinte, le 9 février 2023 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires annuel. Au 31 décembre 2022, les ventes du Groupe s’élèvent à 753,3 millions d’euros (M€), en croissance de 2,9% par rapport à l’exercice 2021. Ce chiffre d’affaires intègre un effet de change favorable de 29,3 M€, principalement lié à l’appréciation du dollar sur la période. A taux de change constant (TCC), l’activité ressort en léger repli de -1,1% sur l’année.

Répartition par trimestre du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros



2022

à taux de change courant



% variation



2022

à taux de change constant1



% variation 2021



1er trimestre 181,1 +2,7% 177,3 +0,5% 176,3 2ème trimestre 190,0 +1,7% 181,0 -3,1% 186,8 3ème trimestre 198,1 +11,4% 187,0 +5,1% 177,9 4ème trimestre 184,1 -3,7% 178,7 -6,5% 191,1 Total 753,3 +2,9% 724,0 -1,1% 732,1

[1] A taux de change constant (TCC) : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

En 2022, l’activité sur le site industriel de Raleigh (Amérique du Nord) a subi un ralentissement qui a affecté les ventes au plan mondial, en lien principalement avec les retards de production d’Optiray® et de seringues préremplies.

Pour rappel, la baisse des cadences de production à Raleigh l’an passé s’explique par deux facteurs :

La priorisation sur le quatrième trimestre des chaînes de production à la fabrication d’Elucirem TM , dont Guerbet attendait l’autorisation de mise sur le marché (AMM) par la FDA, autorisation effectivement obtenue le 21 septembre dernier.

, dont Guerbet attendait l’autorisation de mise sur le marché (AMM) par la FDA, autorisation effectivement obtenue le 21 septembre dernier. Auparavant, le site de Raleigh a connu au premier semestre 2022 d’importantes difficultés de recrutement, communes à l’ensemble du bassin industriel de la région. La nouvelle organisation mise en place par Guerbet a permis une nette reprise des embauches à l’été ; mais compte tenu des délais de formation sur les lignes de production, la normalisation des cadences n’était toujours pas pleinement effective à fin 2022.

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 31 décembre 2022



2022

à taux de change courant



% variation



2022

à taux de change constant1



% variation 2021



Ventes EMEA 328,6 -2,3% 329,9 -1,9% 336,2 Ventes Amériques 228,5 +3,7% 203,8 -7,5% 220,5 Ventes Asie 196,1 +11,8% 190,2 +8,5% 175,4 Total 753,3 +2,9% 724,0 -1,1% 732,1

[1] A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Sur la zone EMEA, l’activité du Groupe est en repli de -1,9% à TCC, dans le sillage du tassement des volumes ainsi que d’une légère érosion des prix, liée à la baisse réglementaire des prix en France. Par ailleurs, l’arrêt de l’activité commerciale en Turquie, intervenu en novembre dernier, a impacté le chiffre d’affaires du quatrième trimestre.

Sur la zone Amériques, les ventes progressent de 3,7% sur l’année grâce à un effet de change significatif (+24,7 M€). Le repli de l’activité à TCC (-7,5%) est intégralement dû à la baisse des volumes, en lien avec les retards de production sur le site de Raleigh.

En Asie, l’activité a enregistré une croissance annuelle très soutenue (+8,5% à TCC) marquée par une accélération au second semestre. La performance de la Chine (+45,6% en 2022) a été alimentée par le déploiement de la distribution en direct, qui bénéficiait à la quasi-totalité des produits du Groupe à fin 2022.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 31 décembre 2022



2022

à taux de change courant



% variation



2022

à taux de change constant1



% variation 2021



Imagerie Diagnostique 662,8 +1,7% 637,3 -2,2% 651,8 IRM 247,5 +5,5% 238,5 +1,7% 234,6 Rayons X 415,3 -0,5% 398,8 -4,4% 417,2 Imagerie Interventionnelle 90,4 +12,7% 86,7 +8,1% 80,2 Total 753,3 +2,9% 724,0 -1,1% 732,1

[1] A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires annuel de l’activité Imagerie Diagnostique est en progression de 1,7% à taux de change courant et en baisse de -2,2% à TCC.

Sur le pôle IRM, les ventes annuelles ont augmenté de 1,7% à TCC (+5,5% à change courant) dans le sillage de la hausse des volumes ; l’érosion des prix a été négligeable malgré la commercialisation du générique de Dotarem® aux Etats-Unis.

L’activité du pôle Rayons X recule de -4,4% en 2022 à TCC, en lien avec la baisse des revenus d’Optiray® ; les ventes de Xenetix® sont restées bien orientées tout au long de l’année (+5,5%), de même que celles de solutions d’injection (+4,8%).

En Imagerie interventionnelle, l’activité s’affiche en hausse de 12,7% sur l’année à taux de change courant et de 8,1% à TCC grâce à la dynamique remarquable du Lipiodol®, dont les ventes ont nettement accéléré au second semestre et singulièrement au quatrième trimestre (+33,3% à TCC).

Confirmation de l’objectif de rentabilité 2022, accélération de l’activité en 2023

Au titre de 2022, malgré le manque à gagner en termes de chiffre d’affaires lié à la baisse temporaire de la production à Raleigh, Guerbet confirme être en capacité d’afficher une marge d’Ebitda comprise entre 13 et 14%, hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel du Groupe et à l’évolution du modèle de ventes en Chine. Par ailleurs, suite aux annonces faites les 3 novembre 2022 et 16 janvier 2023 sur ses nouvelles orientations stratégiques en Intelligence Augmentée et Imagerie Interventionnelle, le Groupe précise qu’il constatera sur l’exercice 2022 des dépréciations d’actifs significatives se rapportant à Accurate Medical Therapeutics et aux logiciels développés avec IBM Watson.

En 2023, les cadences de production sur le site de Raleigh devraient avoir opéré un complet retour à la normale dès le premier trimestre, permettant une remise à niveau de l’activité commerciale au deuxième trimestre. Guerbet sera dès lors en capacité de profiter pleinement de l’évolution favorable du marché des produits de contraste tant en termes de volumes que de prix. Le Groupe entend y renforcer ses positions dans l’Imagerie Diagnostique, avec le lancement commercial d’EluciremTM aux États-Unis et en Europe en fin d’année, ainsi que dans l’Imagerie Interventionnelle, où la dynamique très positive sur le Lipiodol® devrait se poursuivre.

Ainsi, en dépit de la persistance de tensions inflationnistes qui affectent ses coûts d’approvisionnement (en iode principalement), le Groupe affiche sa confiance pour 2023, exercice pour lequel est visée une croissance supérieure à 5% du chiffre d’affaires à périmètre comparable et taux de change constant.











A propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’Etre. Nous sommes un leader de l’imagerie médicale au niveau mondial, offrant une gamme étendue de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de solutions digitales et IA, pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionnier depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous innovons en continu et consacrons 10 % de nos ventes à la Recherche & Développement dans quatre centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 753 millions d’euros.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et prévisions de la direction du Groupe Guerbet. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre les résultats, la situation financière, l’évolution et les performances à venir du Groupe et ceux présentés dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent ceux mentionnés dans les documents publics de Guerbet et disponibles sur son site web www.guerbet.com. Le Groupe décline expressément toute obligation de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des évènements ou développements futurs.





Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com





Contacts

Guerbet Actifin





Jérôme Estampes

Directeur Administratif et Financier

+33.1.45.91.50.00

jerome.estampes@guerbet.com



Claire Lauvernier

Directrice de la communication

+33.6.79.52.11.88

claire.lauvernier@guerbet.com

















Communication financière

Marianne Py

+33.1.80.48.25.31

mpy@actifin.fr







Presse

Mathias Jordan

+33.1.56.88.11.26

mjordan@actifin.fr





Pièce jointe