Dassault Aviation au salon Aero India de Bangalore

au salon Aero India de Bangalore

Saint-Cloud, le 9 février 2023 – Le groupe Dassault Aviation est très heureux de présenter son savoir-faire dual, militaire et civil, lors de l’édition 2023 du salon Aero India qui se tient à Bangalore (Inde) du 13 au 17 février.

Dans le domaine militaire, l’armée de l’air indienne est notre plus ancien client export : elle est équipée d’avions Dassault depuis 1953 ; le contrat d’acquisition de 36 Rafale, signé en 2016, et la modernisation des Mirage 2000 I/TI prolongent ce partenariat historique.

Dans le domaine de l’aviation d’affaires, la flotte Falcon en service en Inde compte une vingtaine d’appareils, avec des perspectives de développement positives.

De plus, suite au contrat Rafale, Dassault Aviation et ses partenaires contribuent à la politique « Make in India » au travers d’un vaste réseau d’approvisionnement, de formation et de sous-traitance industrielle impliquant des dizaines d’entreprises, conformément à nos obligations d’offsets.

Dassault Aviation présentera au salon Aero India 2023 :

Une maquette de Rafale C aux couleurs de l’Indian Air Force et une maquette de Rafale Marine. Ce-dernier est candidat au renouvellement de la flotte de chasseurs embarqués de l’Indian Navy, dans le cadre de l’appel d’offres lancé par le gouvernement indien.

Un tronçon avant de Falcon 2000 produit par l’usine franco-indienne implantée à Nagpur en vertu des accords consécutifs au contrat Rafale.

Un Falcon 8X. Avec un rayon d’action de près de 12,000 km et une très grande agilité d’emploi, ce triréacteur reconnu pour sa robustesse et sa fiabilité est particulièrement bien adapté aux besoins des entreprises indiennes et aux conditions d’opération locales (températures et altitudes élevées).





« La participation de Dassault Aviation au salon Aero India est un nouveau témoignage du partenariat qui nous unit à l’Inde depuis 70 ans. Fournir les meilleurs matériels aux Forces et aux entreprises indiennes a toujours été notre ambition et notre fierté. Demain comme aujourd’hui, nous ferons tout notre possible pour développer notre empreinte industrielle dans ce grand pays et pour satisfaire ses besoins en avions militaires et en avions d’affaires », a déclaré Eric Trappier, Président-directeur général de Dassault Aviation.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 600 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille d’avion d’affaires haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2021, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 7,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 400 collaborateurs. dassault-aviation.com

