Dawn Madahbee Leach est la lauréate du prix d’excellence en affaires 2023 business du CCCA

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d'annoncer que Dawn Madahbee Leach, membre du conseil d'administration de la société, a reçu le prix 2023 Business Lifetime Achievement Award du Conseil canadien pour le commerce autochtone (« CCCA »).



Le prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations en affaires du CCEA est décerné à une personne des Premières Nations, inuit ou métisse dont le leadership en affaires a apporté une contribution substantielle au bien-être économique et social des peuples autochtones. C’est par une décision unanime du jury de reconnaître Dawn Madahbee Leach, une chef d'entreprise autochtone internationalement respectée, avec le prix national du CCAB. Grâce à son travail avec le National Indigenous Economic Development Board, la Coopération économique Asie-Pacifique et l'Organisation de coopération et de développement économiques, elle continue de faire partie intégrante du développement économique autochtone au Canada.

Les membres du conseil d'administration et les employés de NioBay adressent leurs félicitations à Dawn Madahbee Leach pour son dévouement à l'avancement du développement économique dans les communautés autochtones du Canada.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques « verts » et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI). La Société détient entre autres une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

