La société Fresche Solutions fait l’acquisition de Silveredge Consulting afin d’étendre ses services de soutien d’applications et ses capacités en matière de PGI

L’acquisition procure de nouvelles capacités, s’agissant d’offrir les services de développeurs IBM Power Systems IBM i (AS/400, iSeries) compétents à des clients du monde entier selon des modèles d’engagement souples et fractionnels

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 08 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Fresche Solutions est heureuse d’annoncer l’acquisition de Silveredge Consulting, un fournisseur de services-conseils en matière de TI de premier ordre qui se spécialise dans le soutien d’applications IBM i (AS/400, iSeries), le développement d’applications maison et de progiciels de gestion intégrés (PGI) et les services d’assistance-client.



Les organisations qui sont tributaires d’applications fonctionnant sur la plateforme IBM i sont confrontées à de graves lacunes sur le plan des compétences ainsi qu’à des problèmes d’accès à des ressources compétentes. Dans le contexte du départ à la retraite de professionnels maîtrisant IBM i parvenus à cette étape de leur carrière, les organisations se retrouvent exposées à certains risques à l’égard de la maintenance et de la modernisation de leurs applications existantes. L’union des sociétés Fresche Solutions et Silveredge Consulting permet de combler ce besoin en offrant des solutions de modernisation de même que des services de développement et de soutien d’applications exhaustifs. Ce partenariat procure une ressource d’une valeur inestimable aux organisations qui souhaitent obtenir des conseils et de l’aide à l’égard des investissements engagés envers la technologie IBM i.

Silveredge fournit des solutions en matière de TI depuis plus de 35 ans et, au fil des ans, elle a noué de solides relations avec ses clients, ses employés et l’ensemble de la communauté IBM i (AS/400). L’engagement de l’entreprise à l’égard de l’excellence lui a acquis une réputation exceptionnelle, que ce soit sur le plan de la prestation de services de TI de qualité, ou du fait qu’elle compte sur certaines des ressources les meilleures et les plus brillantes du marché.

« Silveredge est une organisation haut de gamme qui compte sur une équipe impressionnante de professionnels spécialisés qui ne cessent d’offrir un service à la clientèle de qualité et d’assurer la satisfaction de cette clientèle », affirme le chef de la direction de Fresche Solutions, Stephen Woodard. « Silveredge a adopté une approche unique alliant les opérations et la technologie afin d’offrir une valeur absolument incroyable à sa clientèle. Son expertise de l’industrie ainsi que l’accent que met cette entreprise sur les résultats opérationnels sont incomparables. Nous sommes ravis d’accueillir ce groupe au sein de notre organisation et nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti des solides relations qui ont été constituées au fil des ans. »

L’entreprise assure actuellement le soutien des clients faisant appel à une multiplicité de variantes du langage RPG de même que d’autres langages, en plus d’intervenir sur le plan du développement, de la maintenance et de la modernisation continus de PRI importants tels qu’Infor (PRMS, BPCS, MAPICS, XA et LX), JD Edwards, SAP, ainsi que de nombreuses autres technologies implantées sur la plateforme IBM i (AS/400, iSeries).

Sue Boers, présidente de Silveredge Consulting, a pour sa part formulé le commentaire suivant : « Au fil des ans, nous avons travaillé sans relâche pour nouer des relations solides qui nous ont permis de connaître du succès. Nous sommes ravis de nous joindre à Fresche, une entreprise qui possède une solide vision de même que la capacité d’aider les clients de Silveredge à se moderniser en vue de l’avenir. Fresche offre à nos clients et à nos employés de très solides perspectives d’avenir et nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre sur la voie de ce succès. »

Ambrose Marton, vice-président directeur chez Silveredge, ajoute pour sa part ce qui suit : « Grâce à Fresche, nous disposons désormais de la capacité d’offrir à nos clients des solutions de bout en bout couvrant le volet de l’infonuagique, les services d’infrastructure gérés, la transformation et la sécurité. »

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie à long terme de Fresche Solutions qui consiste à renforcer encore sa position à titre de fournisseur mondial de solutions en matière de TI et IBM i (AS/400, iSeries) ainsi que comme leader dans les domaines des services d’applications et de la prestation de services gérés.

American Pacific Group (APG), la société de capital-investissement qui appuie Fresche a pour sa part formulé le commentaire suivant, par la bouche de Fraser Preston, associé directeur : « Silveredge représente un ajout important au groupe Fresche et appuie l’indéfectible objectif qui consiste à mettre de l’avant un ensemble complet de solutions adaptées aux besoins croissants de nos clients. Nous continuerons d’investir à l’égard de nouvelles capacités et d’étendre la portée de l’ensemble de solutions tant de manière organique, à l’interne, que par le truchement d’autres acquisitions. »

Silveredge deviendra une unité d’affaires de Fresche Solutions et continuera d’exercer ses activités et de gérer ses opérations sous son nom actuel. Fresche demeure une entreprise mondiale qui dispose de bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Inde, et elle représentera Silveredge à Chicago, en Illinois.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Fresche, veuillez consulter le site www.freschesolutions.com ou communiquer avec info@freschesolutions.com.



À propos de Fresche Solutions

Des applications à l’infrastructure, Fresche donne vie aux expériences numériques, en résolvant des problèmes opérationnels complexes pour nos clients, par le recours à des solutions innovantes en matière de TI. Des entreprises du monde entier se tournent vers nous pour offrir de la valeur dans plusieurs domaines essentiels, au rang desquels figurent le développement d’applications personnalisées, la modernisation d’actifs logiciels existants de très grande valeur, les services gérés, l’infonuagique, l’infrastructure et les solutions en matière de dotation d’experts.

L’étendue et la profondeur de nos services, de nos produits et de nos outils automatisés destinés notamment aux plateformes IBM i, Windows et Linux aident les organisations à atteindre de nouveaux sommets et à réaliser leurs aspirations numériques, s’agissant de survivre et de s’épanouir avec succès dans les marchés d’aujourd’hui qui ne cessent d’évoluer.

www.freschesolutions.com

À propos de Silveredge Consulting

Depuis 1987, des équipes de développement IBM i se sont tournées vers Silveredge Consulting pour fournir des solutions fiables axées sur IBM i. Notre équipe d’experts en informatique prend à cœur le succès de notre clientèle et s’est engagée à aller au-delà des attentes. La gestion optimale de l’information offre à nos clients un avantage concurrentiel dans leur marché. Nous aidons nos clients à cerner et à mettre de l’avant des solutions mûrement réfléchies.

Silveredge demeure au fait des changements technologiques au même titre que des changements qui touchent les opérations. Nous offrons un équilibre entre la capacité qui est la nôtre d’analyser et de remanier les processus opérationnels et celle de mettre en œuvre de nouvelles solutions technologiques. Nos années d’expérience en matière de TI nous ont permis de nous confronter à de nombreuses situations délicates et à autant de solutions.

www.silveredgeconsulting.com

Pour obtenir de plus amples détails au sujet de l’acquisition, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Christine McDowell

Fresche Solutions Cellulaire : +1 514 220-1309

Courriel : christine.mcdowell@freschesolutions.com

Sue Boers

Silveredge Consulting Cellulaire : +1 708-725-3461

Courriel : sue.boers@silveredgeconsulting.com