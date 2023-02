Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Selesaikan Pengambilalihan Cryotec Anlagenbau GmbH, Wurzen, Jerman

/EIN News/ -- TEMECULA, Calif., Feb. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group (“Group”), sebahagian daripada Nikkiso Co., Ltd (Japan), dan beroperasi di bawah Cryogenic Industries, Inc. (AS), menyelesaikan pengambilalihan Cryotec Anlagenbau GmbH (Cryotec), terletak di Wurzen, Saxony, Jerman untuk jumlah yang tidak didedahkan.



Sebuah syarikat kejuruteraan dan pembinaan loji global, Cryotec menyediakan perancangan, pengurusan projek, perkhidmatan pembuatan, dan kejuruteraan loji pengasingan dan pencairan udara yang dipasang skid/bekas, dan teknologi CO2 yang menawarkan penyelesaian yang disesuaikan kepada pelanggan mereka.

Cryotec akan beroperasi sebagai sebahagian daripada kemudahan Kumpulan GmbH, yang berpangkalan di Neuenburg am Rhine, Jerman.

Kumpulan ini terdiri daripada enam unit perniagaan berfungsi: Pam Kriogenik, Sistem Penukar Haba, Sistem Proses, Bahan Api & Penyelesaian, Infrastruktur Tenaga & Projek Strategik dan Perkhidmatan. Cryotec akan berperanan sebagai pusat kecekapan dan pengeluaran Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group di Eropah.

“Nikkiso akan mempromosikan dan menjual penyelesaian berpakej pintar secara global daripada Cryotec yang mengurangkan dan memulihkan pelepasan karbon dioksida, dan seterusnya menyokong matlamat kelestarian Kumpulan ini. Cryotec akan mempunyai akses penuh kepada teknologi inovatif yang dibangunkan di California dan tempat lain dalam Nikkiso Group dan menawarkan pakej, penyelesaian dan stesen setempat untuk LH2 (Hidrogen Cecair) LNG (Gas Asli Cecair), ammonia, dan aplikasi storan tenaga kriogenik di Jerman dan Eropah. Kami akan menyokong pertumbuhan Cryotec, dengan menambah sumber dan meningkatkan aktiviti pembuatan dan pemasangan kami di Saxony dan membekalkan penyelesaian Cryotec ke Jerman dan pasaran global”, menurut Peter Wagner, Ketua Pegawai Eksekutif Cryogenic Industries dan Presiden Kumpulan.

Perdana Menteri Saxony, Michael Kretschmer menyatakan: "Pengambilalihan Cryotec Anlagenbau oleh Nikkiso mengukuhkan pengantarabangsaan syarikat Saxon tradisional dari Wurzen. Nikkiso mempunyai pengalaman global dalam tenaga boleh diperbaharui, hidrogen dan penyimpanan tenaga. Tenaga boleh diperbaharui dan hidrogen hijau memainkan peranan penting dalam mencapai sasaran tenaga dan iklim di Saxony. Negeri Bebas Saxony sudah pun menjadi lokasi penting untuk penyelidikan dan aplikasi teknologi hidrogen. Saya gembira kerana Nikkiso akan menyumbang kepakarannya kepada Saxony pada masa hadapan."

“Nikkiso akan dapat membantu merealisasikan projek ini serta membekalkan dan menservis stesen pengisian hidrogen cecair dan LNG di Pasaran Eropah”, menurut Ole Jensen, Naib Presiden, Eropah. “Pengambilalihan ini mewakili komitmen kami dan menyokong sasaran Kesatuan Eropah untuk menjadi neutral iklim menjelang tahun 2050.”

Pembelian itu berkuat kuasa 3 Februari 2023.

PERIHAL Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group adalah sebahagian daripada Industrial Division of Nikkiso co. Lt. Jepun. Kumpulan ini beroperasi di AS, di bawah Cryogenic Industries, Inc. (ahli Nikkiso Co., Ltd.). Syarikat ahli Kumpulan ini mengeluarkan dan perkhidmatan kejuruteraan peralatan pemprosesan gas kriogenik (pam, pengembang turbo, penukar haba, dsb.), dan loji pemprosesan bagi Gas Industri, Pencecairan Gas Asli (LNG), Pencecairan Hidrogen (LH2) dan Kitaran Rankine Organik untuk Pemulihan Haba Sisa. Diasaskan lebih daripada 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries merupakan syarikat induk bagi ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati www.NikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.

