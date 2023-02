Coveo annonce ses résultats pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2023

/EIN News/ -- Les revenus tirés des abonnements SaaS pour le troisième trimestre ont augmenté de 25% par rapport à l’année précédente à 26,4 M$US.

Les revenus totaux pour le troisième trimestre ont augmenté de 23% par rapport à l’année précédente à 28,5 M$US.

La portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS a crû de 28% à

92,1 M$US en date du 31 décembre 2022.



Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO , 06 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo Solutions Inc. (« Coveo » ou la « Société ») (TSX: CVO), un chef de file des plateformes de pertinence alimentées par l'intelligence artificielle (« IA ») qui aide à transformer la recherche, les recommandations, la personnalisation et l'intelligence du marchandisage au sein des expériences numériques, annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2023 clos le 31 décembre 2022.

« Coveo a encore une fois livré de solides résultats, conformes à nos attentes et démontrant une voie accélérée vers la rentabilité » a déclaré Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction de Coveo. « La tendance des grandes entreprises à investir dans des plateformes d’expérience client basées sur l’IA pour optimiser les résultats d’affaires se poursuit et devient un impératif. Nous avons conclu un nombre de transactions significatives et continuons d’avoir une demande soutenue pour toutes nos lignes d’affaires, ce qui, selon nous, est de bon augure pour nos perspectives de croissance future. ».

Faits saillants financiers pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2023

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 31 décembre 2021, sauf indication contraire)

Les revenus tirés des abonnements SaaS ( 1) ont augmenté de 25% pour atteindre 26,4 M$ comparativement à 21,2 M$.

ont augmenté de 25% pour atteindre 26,4 M$ comparativement à 21,2 M$. Les revenus totaux étaient de 28,5 M$, une augmentation de 23% comparativement à 23,2 M$.

La portion courante des obligations de prestation résiduelle des abonnements SaaS (1) était de

92,1 M$ au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 28% comparativement à 72,2 M$ au

31 décembre 2021.

était de 92,1 M$ au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 28% comparativement à 72,2 M$ au 31 décembre 2021. Le pourcentage de marge brute était de 77%, une augmentation de 3%. Le pourcentage de marge brute de produits était de 81%, une augmentation de 2%. Le pourcentage de marge brute ajustée ( 2 ) était de 78%, une augmentation de 2%. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée ( 2 ) était de 82%, en augmentation de 2%.

était de 78%, une augmentation de 2%. Le pourcentage de marge brute de produits ajustée était de 82%, en augmentation de 2%. La perte d’exploitation était de 10,7 M$ et la perte d’exploitation ajustée ( 3 ) de 3,9 M$.

de 3,9 M$. La perte nette était de 10,0 M$, comparativement à un bénéfice net de 426,3 M$. Le bénéfice net lors de la période comparable a été impacté par un gain hors trésorerie de 269,2 M$ et un recouvrement d’impôts afférents de 184,4 M$. Ces deux éléments étaient liés à nos actions privilégiées qui ont été converties en actions à droit de vote multiple immédiatement avant la conclusion de notre premier appel public à l’épargne en novembre 2021.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 207,6 M$ au 31 décembre 2022.

Faits saillants opérationnels pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2023

Au 31 décembre 2022, notre taux d’expansion net ( 1) s’est élevé à 107%.

s’est élevé à 107%. Annonce de la Plateforme de Pertinence Coveo MC pour entreprises de services financiers qui est conçue pour fournir des capacités conformes aux exigences particulières des banques de détail, des compagnies d’assurance et des compagnies de gestion de patrimoine d’aujourd’hui. La Plateforme de Pertinence Coveo MC pour entreprises de services financiers est utilisé par plus de 50 institutions financières de premier plan, y compris la Banque Royale du Canada, Manuvie et United Wholesale Mortgage, pour les aider à mieux personnaliser grâce à l’IA les expériences numériques de leurs clients et employés.

pour entreprises de services financiers qui est conçue pour fournir des capacités conformes aux exigences particulières des banques de détail, des compagnies d’assurance et des compagnies de gestion de patrimoine d’aujourd’hui. La Plateforme de Pertinence Coveo pour entreprises de services financiers est utilisé par plus de 50 institutions financières de premier plan, y compris la Banque Royale du Canada, Manuvie et United Wholesale Mortgage, pour les aider à mieux personnaliser grâce à l’IA les expériences numériques de leurs clients et employés. Nommé lauréat de l’innovation en matière de commerce électronique par les UK Ecommerce Awards 2022 pour la capacité de personnalisation en temps réel de Coveo. Avec 86% des sessions de commerce électronique provenant d’utilisateurs anonymes, cette fonctionnalité permet à nos clients de fournir des suggestions de requêtes, des classements de produits et des recommandations de produits très pertinents et personnalisés sans avoir besoin de volumes élevés de données, de profils prédéfinis ou d’utilisateurs préalablement authentifiés.

Nommé Chef de file dans le Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022 ( 4) de Gartner® pour une cinquième fois consécutive pour l’exhaustivité de sa vision et sa capacité d’exécution.

de Gartner® pour une cinquième fois consécutive pour l’exhaustivité de sa vision et sa capacité d’exécution. Le nouveau Générateur de Facettes intelligent affiche automatiquement toutes les facettes de recherche pertinentes pour une recherche ou une page de résultats afin d’offrir une expérience de navigation optimale aux grandes entreprises avec des besoins complexes. Cette fonction ne requiert aucun trafic Web; elle tire avantage de l’intelligence dans l’index unifié de Coveo afin de fournir les résultats les plus pertinents.

Publication d’outils d’analyse et de développement à utiliser dans Snowflake. Les nouvelles fonctionnalités offrent un accès en temps réel à Coveo Analytics via le compte de lecture de Snowflake, où les données peuvent être analysées dans n’importe quel outil d’intelligence d’affaires – et même combinées avec d’autres sources de données externes – pour une visualisation plus complète de l’engagement et des performances d’affaires.



Perspectives financières

Coveo anticipe des revenus tirés des abonnements SaaS(1), des revenus totaux, une perte d’exploitation ajustée(3) et des actions moyennes pondérées en circulation dans les fourchettes prévues ci-dessous :

Trimestre se terminant

le 31 mars 2023 Exercice se terminant

le 31 mars 2023 Revenus tirés des abonnements SaaS(1) 26,6 M$ – 27,1 M$ 102,5 M$ – 103,0 M$ Total des revenus 28,6 M$ – 29,1 M$ 111,5M$ – 112,0 M$ Perte d’exploitation ajustée(3) 5,0 M$ – 6,0 M$ 20,9 M$ – 21,9 M$ Actions moyennes pondérées en circulation 105,5 M – 106,0 M 104,0 M – 105,0 M

Ces fourchettes indicatives sont basées sur plusieurs hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées dans la section « Information prospective » ci-dessous :

Atteindre les niveaux attendus de ventes d’abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu’aux clients existants, incluant le moment de ces ventes, ainsi que les niveaux attendus de renouvellements d’abonnements SaaS avec les clients existants.

Atteindre les niveaux attendus des services d’implémentation et d’autres sources de revenus des services professionnels.

Maintenir les niveaux prévus de marge d’exploitation représentés par nos mesures de marge brute ajustée ( 3) (telles que définies ci-dessous) et nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée (2) (telles que définies ci-dessous).

(telles que définies ci-dessous) et nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée (telles que définies ci-dessous). Atteinte d’une performance financière attendue telle que mesurée par nos mesures des charges d’exploitation ajustées ( 3) (telles que définies ci-dessous) et nos mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées (telles que définies ci-dessous).

(telles que définies ci-dessous) et nos mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées (telles que définies ci-dessous). Stabilisation des turbulences en cours, incluant celles liées aux facteurs économiques et géopolitiques, affectant les cycles de ventes, les prix et la capacité à générer de nouvelles ventes.

Aucun renforcement ou restauration drastique des mesures strictes mises en place pour aider à ralentir la transmission du COVID-19 ou de ses nouveaux variants dans les juridictions où nous avons des opérations importantes.

Notre capacité à attirer et à retenir notre personnel clé nécessaire à la réalisation de nos plans.

Maintien des taux d’inflation, des taux d’intérêts, du niveau de dépenses des clients, des taux de change et d’autres conditions macroéconomiques.

Nos perspectives financières ne tiennent pas compte de l’incidence des acquisitions pouvant être annoncées ou conclues de temps à autre.

Le nombre d’actions moyennes pondérées en circulation ne suppose aucune activité de rachat d’actions.

Ces énoncés sont de l’information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la Société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est avisé que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Veuillez-vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l’information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières fournies ci-dessus.

* * * * *



(1) Les revenus tirés des abonnements SaaS, la portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS et le taux d’expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessous. (2) Le pourcentage de marge brute ajustée et le pourcentage de marge brute de produit ajustée sont des ratios non conformes aux IFRS. Veuillez vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation à la fin de ce communiqué. (3) La perte d’exploitation ajustée, la marge brute ajustée et les charges d’exploitation ajustées sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation à la fin de ce communiqué. (4) Gartner, Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms. 12 décembre 2022. Clause de non-responsabilité de Gartner : Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner se composent des opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. GARTNER and Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde et son utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du 3e trimestre

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 17:00 heure de l’Est afin de discuter des résultats financiers pour le troisième trimestre de l’année fiscale 2023. L’appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et Chef de la direction et Jean Lavigueur, Chef de la direction financière.

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non-audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conforme aux IFRS, à savoir la (i) perte d’exploitation ajustée; (ii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de marge brute ajustée »; (iii) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »; (iv) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures des charges d’exploitation ajustées »; et (v) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées ». Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d’information supplémentaires pour compléter les états financiers en permettant une meilleure compréhension de nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d’exploitation ajustée, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d’exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d’exploitation ajustées sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d’évaluer le rendement d’exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, et de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre dernier rapport de gestion, lequel est disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d’information financière ci-dessous pour une réconciliation entre (i) la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits; et (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS », à la « portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS » et au « taux d’expansion net », qui sont des mesures d’exploitation utilisés dans notre industrie. Nous surveillons les indicateurs de performance clés ci-après pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d’affaires et à prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d’exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous pensons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l’évaluation des émetteurs. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés d’une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d’autres sociétés.

Les « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu’ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.

La « portion courante des obligations de prestation résiduelles des abonnements SaaS » représente un indicateur des revenus futurs prévus aux termes de contrats qui n’ont pas encore été comptabilisés à titre de revenus, mais qui devraient l’être au cours des 12 prochains mois, tels que présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS, telle qu’elle est présentée dans nos états financiers conformément aux IFRS.

Le « taux d’expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS (tel que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la valeur annualisée des contrats SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la valeur annualisée des contrats SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l’accroissement de la valeur annualisée des contrats SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (iii) est présenté après déduction de la valeur annualisée des contrats SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) inclut les clients qui sont passés de licences autogérées et de services de maintenance à des abonnements SaaS au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée.

La « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d’un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l’abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR à www.sedar.com pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I’ « information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données sur les revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation pour les périodes de trois et douze mois se terminant le 31 mars 2023 (ensemble, l’« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir», « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

Les perspectives de Coveo à l’égard des revenus tirés des abonnements SaaS, le total des revenus, la perte d’exploitation ajustée et les actions moyennes pondérées en circulation constituent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur. Veuillez-vous reporter à la section « perspectives financières » ci-dessus pour plus d’informations.

L’information prospectives est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris ceux discutés sous « perspectives financières » ci-dessus et ceux discutés immédiatement ci-dessous) que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l’informations prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s’y restreindre (et en addition de ceux discuté à la section « perspectives financières » ci-dessus) : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à attirer de nouveaux clients, tant à l’échelle nationale qu’internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; les hypothèses relatives à la liquidité disponible aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l’exactitude de nos estimations quant à nos opportunités de marché et nos prévisions de croissance; notre succès à identifier et évaluer, ainsi qu’à financer et intégrer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, notre capacité à mettre en œuvre nos plans d’expansion et les impacts futurs de la pandémie de COVID-19. De plus, l’information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d’autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de l’entreprise disponible sous notre profil SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu’au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l’informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l’occurrence d’événements imprévus.

À propos de Coveo

Nous croyons que la pertinence est essentielle pour que les entreprises gagnent dans la nouvelle économie de l'expérience numérique et pour servir les clients à la hauteur de leurs attentes tout en assurant une performance d'affaires optimale, et que l'IA appliquée est un impératif pour atteindre ces objectifs.

Coveo est une plateforme de pertinence alimentée par l'IA, leader sur le marché, qui injecte de l'intelligence de recherche, de recommandation, de personnalisation et de marchandisage dans les expériences numériques telles que le commerce, le service aux clients, les sites Web et les applications en milieu de travail. La plateforme de Coveo infonuagique et multientité peut facilement s'intégrer dans presque toutes les expériences numériques. Nos solutions sont conçues pour fournir une valeur ajoutée tangible à nos clients en contribuant à l'amélioration de la conversion, des revenus et des marges, à la réduction des coûts de service à la clientèle, à l'augmentation de la satisfaction des clients, l’amélioration de l'engagement des sites Web, et à la croissance de la compétence et de la satisfaction des employés.

Notre plateforme d'IA alimente la pertinence des expériences numériques pour plusieurs des marques les plus innovantes au monde, servant des millions de personnes et des milliards d'interactions, et est soutenue par un vaste réseau d'intégrateurs de systèmes et de partenaires mondiaux. Coveo est un partenaire ISV de Salesforce, un partenaire global SAP CX et un partenaire Adobe Accelerate Exchange.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d’actions et données par action, non-audités)

Trois mois clos les 31 décembre Neuf mois clos les 31 décembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Revenus Abonnements SaaS 26 389 21 153 75 861 54 782 Licences autogérées et services de maintenance 298 487 912 2 042 Revenus de produits 26 687 21 640 76 773 56 824 Services professionnels 1 810 1 603 6 119 4 155 Total des revenus 28 497 23 243 82 892 60 979 Coût des revenus Produits 4 948 4 476 14 455 11 215 Services professionnels 1 656 1 566 5 455 3 406 Total du coût des revenus 6 604 6 042 19 910 14 621 Marge brute 21 893 17 201 62 982 46 358 Charges d'exploitation Frais de vente et de commercialisation 13 728 12 182 42 450 33 650 Frais de recherche et de développement de produits 8 705 9 076 26 800 19 446 Frais généraux et administratifs 8 102 17 277 22 917 26 939 Amortissement des immobilisations corporelles 599 684 1 951 1 985 Amortissement des immobilisations incorporelles 1 072 1 042 3 337 1 098 Amortissement des actifs au titre des droits d'utilisation 388 377 1 181 1 138 Total des charges d'exploitation 32 594 40 638 98 636 84 256 Perte d'exploitation (10 701 ) (23 437 ) (35 654 ) (37 898 ) Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables - composante droits de conversion - (269 200 ) - (299 428 ) Charges financières nettes (1 485 ) 2 930 (2 904 ) 12 560 Perte (profit) de change 735 628 (581 ) 281 Bénéfice (perte) avant charge (recouvrement) d'impôt (9 951 ) 242 205 (32 169 ) 248 689 Charge (recouvrement) d'impôt 96 (184 108 ) 330 (188 972 ) Bénéfice (perte) net (10 047 ) 426 313 (32 499 ) 437 661 Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés aux états du résultat net : Écart découlant de la conversion dans la monnaie de présentation 5 282 (6 989 ) (17 281 ) (2 637 ) Total du résultat global (4 765 ) 419 324 (49 780 ) 435 024 Bénéfice (perte) net par action De base (0.10 ) 7,65 (0.31 ) 13,05 Dilué (0.10 ) (0,24 ) (0.31 ) (0,41 ) Nombre moyen pondéré d’actions en circulation De base 104 825 521 55 701 559 104 336 957 33 537 536 Diluée 104 825 521 101 636 633 104 336 957 96 272 762

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société : Trois mois clos les 31 décembre Neuf mois clos les 31 décembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Paiements fondés sur des actions et charges connexes Coût des revenus – produits 182 140 574 230 Coût des revenus – services professionnels 157 132 466 206 Frais de vente et de commercialisation 1 375 695 4 445 1 153 Frais de recherche et de développement de produits 1 487 1 100 4 608 1 537 Frais généraux et administratifs 2 163 786 5 406 1 201 Total des paiements fondés sur des actions et charges connexes 5 364 2 853 15 499 4 327

Réconciliation de la perte d’exploitation ajustée à la perte d’exploitation

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Le tableau suivant rapproche la perte d’exploitation ajustée et la perte d’exploitation pour les périodes indiquées : Trois mois clos les 31 décembre Neuf mois clos les 31 décembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Perte d'exploitation (10 701 ) (23 437 ) (35 654 ) (37 898 ) Paiements fondés sur des actions et charges connexes1 5 364 2 853 15 499 4 327 Amortissement des immobilisations incorporelles acquises2 1 070 1 003 3 333 1 003 Rémunération liée aux acquisitions3 21 502 407 744 Charges liées aux transactions4 324 509 324 1 839 Dons de bienfaisance 66 10 420 165 10 479 Perte d’exploitation ajustée (3 856 ) (8 150 ) (15 926 ) (19 506 )





(1) Ces charges sont relatives aux options sur actions émises, unités d'actions incessibles et aux autres attributions aux termes des régimes à base d’actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes, étant donné qu’elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. (2) Cette charge représente l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l’acquisition de Qubit Digital Ltd («Qubit»). Ces coûts sont présentés dans les charges d’amortissement des immobilisations incorporelles. (3) Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente liée aux acquisitions. Ces coûts sont présentés dans le coûts des revenus des produits et des services professionnels, des frais de vente et de commercialisation, des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. (4) Ces charges représentent les honoraires professionnels, juridiques, de consultation, comptables, de conseil et d’autres honoraires liées à des transactions qui n’Auraient autrement pas été encourues. Ces coûts sont présentés dans les frais généraux et administratifs.





Réconciliation des mesures de marge brute ajustée et des mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Trois mois clos les 31 décembre Neuf mois clos les 31 décembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Total des revenus 28 497 23 243 82 892 60 979 Marge brute 21 893 17 201 62 982 46 358 % de marge brute 77 % 74 % 76 % 76 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 339 272 1 040 436 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 6 156 172 156 Marge brute ajustée 22 238 17 629 64 194 46 950 % de marge brute ajustée 78 % 76 % 77 % 77 % Revenus de produits 26 687 21 640 76 773 56 824 Coûts des revenus de produits 4 948 4 476 14 455 11 215 Marge brute de produits 21 739 17 164 62 318 45 609 % de marge brute de produits 81 % 79 % 81 % 80 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 182 140 574 230 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 4 30 134 30 Marge brute de produits ajustée 21 925 17 334 63 026 45 869 % de marge brute de produits ajustée 82 % 80 % 82 % 81 % Revenus de services professionnels 1 810 1 603 6 119 4 155 Coûts des revenus de services professionnels 1 656 1 566 5 455 3 406 Marge brute de services professionnels 154 37 664 749 % de marge brute de services professionnels 9 % 2 % 11 % 18 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 157 132 466 206 Plus: Rémunération liée aux acquisitions 2 126 38 126 Marge brute de services professionnels ajustée 313 295 1 168 1 081 % de marge brute de services professionnels ajustée 17 % 18 % 19 % 26 %

Réconciliation des mesures de charges d’exploitation ajustées et des mesures de pourcentage de charges d’exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Trois mois clos les 31 décembre Neuf mois clos les 31 décembre 2022 2021 2022 2021 $ $ $ $ Frais de vente et de commercialisation 13 728 12 182 42 450 33 650 % de frais de vente et de commercialisation 48 % 52 % 51 % 55 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 375 695 4 445 1 153 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 6 67 77 67 Frais de vente et de commercialisation ajustés 12 347 11 420 37 928 32 430 % de frais de vente et de commercialisation ajustés 43 % 49 % 46 % 53 % Frais de recherche et de développement de produits 8 705 9 076 26 800 19 446 % de frais de recherche et de développement de produits 31 % 39 % 32 % 32 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 487 1 100 4 608 1 537 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 8 270 143 512 Frais de recherche et de développement de produits ajustés 7 210 7 706 22 049 17 397 % de frais de recherche et de développement de produits ajustés 25 % 33 % 27 % 29 % Frais généraux et administratifs 8 102 17 277 22 917 26 939 % de frais généraux et administratifs 28 % 74 % 28 % 44 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 2 163 786 5 406 1 201 Moins : Rémunération liée aux acquisitions 1 9 15 9 Moins : Charges liées aux transactions 324 509 324 1 839 Moins : Dons de bienfaisance 66 10 420 165 10 479 Frais généraux et administratifs ajustés 5 548 5 553 17 007 13 411 % de frais généraux et administratifs ajustés 19 % 24 % 21 % 22 %

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, non-audités)

31 décembre

2022 31 mars

2022 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 207 565 223 072 Créances clients et autres débiteurs 20 266 25 476 Crédits d’impôt remboursables 7 225 10 443 Frais payés d’avance 4 573 5 861 239 629 264 852 Actifs non courants Coûts d’acquisition de contrats 11 091 10 858 Immobilisations corporelles 6 971 8 704 Immobilisations incorporelles 15 966 20 605 Actifs au titre des droits d’utilisation 8 032 9 255 Actifs d’impôt différé 3 794 4 616 Goodwill 25 314 26 610 Total de l’actif 310 797 345 500 Passif Passifs courants Créditeurs et charges à payer 21 420 22 910 Partie courante des revenus différés 52 656 49 879 Partie courante des obligations locatives 1 902 1 916 75 978 74 705 Passifs non courants Revenus différés 265 513 Obligations locatives 9 443 11 169 Passifs d’impôt différé 2 884 3 677 Total du passif 88 570 90 064 Capitaux propres Capital-actions 865 861 859 944 Surplus d’apport 25 949 15 295 Déficit (624 755 ) (592 256 ) Cumul des autres éléments du résultat global (44 828 ) (27 547 ) Total des capitaux propres 222 227 255 436 Total du passif et des capitaux propres 310 797 345 500

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, non-audités)

Neuf mois clos le 31 décembre 2022 2021 $ $ Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités d’exploitation Bénéfice (perte) net (32 499 ) 437 661 Éléments sans incidence sur la trésorerie Amortissement des coûts d’acquisition de contrats 3 302 2 797 Amortissement des immobilisations corporelles 1 951 1 985 Amortissement des immobilisations incorporelles 3 337 1 098 Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 1 181 1 138 Accroissement des intérêts - 11 906 Variation de la juste valeur des actions privilégiées rachetables – composante droits de conversion - (299 428 ) Don en capital-actions - 10 379 Paiements fondés sur des actions 15 628 4 327 Intérêts sur les obligations locatives 482 550 Variation de la juste valeur des placements à court terme - 103 Variation des actifs et des passifs d’impôt différé 323 (189 062 ) Perte (profit) de change latent (581 ) 232 Variation des éléments hors trésorerie du fond de roulement 7 728 (7 254 ) 852 (23 568 ) Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités d’investissement Acquisition d’entreprise, déduction faite de la trésorerie (475 ) (38 667 ) Produit de la cession de placements à court terme - 76 351 Entrées d’immobilisations corporelles (1 046 ) (1 118 ) Entrées d’immobilisations incorporelles (5 ) (756 ) (1 526 ) 35 810 Flux de trésorerie provenant (affectés aux) activités de financement Capital-actions émis - 195 920 Frais d’émission de capital-actions - (14 477 ) Paiement à un actionnaire - (14 758 ) Produit de l’exercice d’options sur actions 1 579 337 Retenue d'impôt pour le règlement net des actions (599 ) - Paiements au titre des obligations locatives (1 889 ) (1 683 ) (909 ) 165 339 Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (13 924 ) 703 Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période (15 507 ) 178 284 Trésorerie et équivalents de trésorerie – début de la période 223 072 55 399 Trésorerie et équivalents de trésorerie – fin de la période 207 565 233 683