Watch video in English or Spanish

When young children are sick and cranky, it can be tough to get them to take their medicine. Watch this video for tips from an FDA pediatrician on giving the dose without the battle.

To view our entire collection of videos, visit FDA's videos for consumers on YouTube

Administrando Medicina a los Niños

Cuando los niños pequeños están enfermos y de mal humor, puede ser difícil que ellos llegen a tomar su medicina. Vea este vídeo para obtener consejos de un pediatra de la FDA sobre como dar la dosis sin la batalla.

