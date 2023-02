Les syndicats du Canada accueillent favorablement l'amélioration de la norme nationale pour les soins de longue durée – mais exigent la fin des établissements des soins de longue durée à but lucratif

/EIN News/ -- OTTAWA, 31 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada accueillent favorablement les améliorations apportées à la norme nationale pour les soins de longue durée, mais celle-ci doit être encore plus robuste. La norme publiée aujourd'hui met l'accent sur les soins centrés sur le résident, un modèle de soins aux personnes âgées qui est accommodant et respectueux des souhaits du résident et qui offre un suivi direct avec les travailleurs de la santé qui fournissent les soins.



« Nous sommes satisfaits de voir le gouvernement prescrire une nouvelle norme qui signifie que les résidents devraient pouvoir vivre dans des résidences de soins de longue durée où ils recevront les soins qu'ils méritent », a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Mais l'annonce d'aujourd'hui ne prévoit aucune obligation d'utiliser la nouvelle norme », a ajouté Mme Bruske.

Dans une semaine, le Premier ministre rencontrera les premiers ministres provinciaux pour discuter du financement des soins de santé. Les syndicats canadiens estiment qu'il est crucial que les soins de longue durée soient entièrement intégrés au système public et réglementés par la Loi canadienne sur la santé.

« Au cours des premiers mois de la pandémie, plus de 81 % des décès dus à la COVID-19 se sont produits dans des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite. C'est une tragédie », a déclaré Mme Bruske. « Il faut que le gouvernement agisse de toute urgence pour mettre un terme aux établissements de soins de longue durée à but lucratif. Les foyers de soins de longue durée à but lucratif ont moins de personnel, moins d'heures de soins par résident et par jour, des salaires plus bas et une plus grande insécurité d'emploi », a ajouté Mme Bruske.

Un autre problème urgent est la pénurie de personnel dans les foyers de soins de longue durée. L'augmentation du nombre de résidences à but lucratif ne résoudra pas les problèmes de personnel et ne fera que transférer le personnel du système public vers le secteur privé.

Les syndicats canadiens exhortent le gouvernement à donner suite à sa promesse de déposer une loi sur la sécurité des soins de longue durée afin de garantir aux aînés les soins qu'ils méritent, peu importe où ils vivent.

« Les gouvernements devraient assurer la sécurité des aînés en retirant les sociétés à but lucratif du secteur, en exigeant une dotation en personnel adéquate et des protections en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs, en augmentant les salaires et les avantages sociaux et en offrant des régimes de retraite aux travailleurs et travailleuses des soins de longue durée », a ajouté Mme Bruske. « Il s'agit de renforcer et d'élargir notre système public de soins, ce qui améliorera l'accès des Canadiens. »

