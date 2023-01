Metroland impartit l'impression de journaux à TC Transcontinental

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd'hui que Metroland Media Group confie à TC Transcontinental l’impression de tous ses journaux présentement effectuée à ses installations Tempo de Toronto. En plus de ces deux quotidiens et 49 publications communautaires, l'entente prolonge le contrat d'impression actuel de deux quotidiens, dont le Toronto Star, et de quatre publications communautaires, jusqu’à la fin de 2027.



Le transfert progressif s'effectuera au cours des prochains mois. TC Transcontinental comptera sur sa plateforme nationale intégrée, principalement ses installations de Vaughan, en Ontario. Cette nouvelle production ne nécessitera qu'un investissement minime compte tenu de l'envergure de TC Imprimeries Transcontinental, de sa plateforme hautement efficace et polyvalente, et de sa main-d'œuvre qualifiée.

« Nous sommes fiers de la confiance que Metroland nous accorde, élargissant ainsi la solide relation que nous avons bâtie au fil des ans, a déclaré Peter Brues, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Cet accord démontre la force et les avantages de notre plateforme d'impression de pointe pour les éditeurs de journaux. »

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8300 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 30 octobre 2022. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

