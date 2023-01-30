FourKites 与 cargonerds 携手合作，为全球货运代理和托运人节省更多成本和时间

/EIN News/ -- 芝加哥, Jan. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的实时供应链可视化公司 FourKites 今天宣布与 cargonerds 合作，以利用其市场领先的供应链可视化数据来强化数字货运平台。



通过利用 FourKites 的数据和机器学习驱动的预计到达时间，cargonerds 现在可以确保其货运代理及其客户能够在整个端到端供应链追踪产品，并准确知道产品何时到达目的地。该综合解决方案将在全球范围内实时追踪公路、铁路、海运、空运、包裹和最后一英里的全球货运。

cargonerds 的创始人 Conrad Franchi 表示：“FourKites 拥有全球最大的供应链数据网络和强大的机器学习能力，通过他们的端到端解决方案，我们能够为客户提供最准确的 ETA （预计到达时间）和更大规模的网络协作。在正确的时间拥有正确的数据，准确地确定可以做什么，这是主动缓解问题并降低成本和费用的唯一途径。”

总部位于德国汉堡的 cargonerds 为 Rohlig Logistics 的分拆公司，是一家为中小型货运代理提供服务的软件开发公司。2022 年，cargonerds 运送了 250,000 件海运货物、250,000 件空运货物和 150,000 件陆运货物。他们的使命是释放数字供应链的价值，从而使较小型货运代理公司能够获得数字供应链的价值。

“很多时候，中小型货运代理并无渠道获得像供应链可视化这样的服务，因为他们缺乏软件开发资源和实现能力，”Conrad 继续说。

cargonerd 的货运代理现在可以直接安全地将每批货物的运输数据发送给他们的供应链利益相关者。通过这样做，他们的客户可以简化沟通，更容易与合作伙伴合作，并提高准时交货率。

FourKites 欧洲、中东和非洲地区销售、网络和营运高级副总裁 Marc Boileau 说：“我们的技术完全适合物流服务供应商，我们很高兴与 cargonerds 合作，在全球范围内扩大我们的足迹。FourKites 的数字化解决方案将使 cargonerds 的货运代理和客户网络不再需要进行人工追踪，节省大量时间和资源，使他们能够将重点转移到更有价值的任务上。”

cargonerds 将在 2023 年 2 月 15 日（星期三）举行的直播网络研讨会上展示其与 FourKites 合作的解决方案，以及它给承运人和托运人带来的价值。在这里报名。

关于 FourKites

领先的供应链可视化平台 FourKites® 将业务可视化从运输扩展到堆场、货仓、店铺及以外地方。FourKites 每天追踪超过 300 万件货物运输，涵盖公路、铁路、海运、空运、包裹和“最后一英里”配送，覆盖的国家和地区超过 200 个。FourKites 将实时数据与强大的机器学习模式结合在一起，协助公司实现其端对端供应链数字化。全球 1,200 多个最知名的品牌（当中包括 10 个最大的包装消费品公司其中的 9 个和 20 个最大的食品饮料公司其中的 18 个），均一致信赖 FourKites 能让其业务改观，建立更灵活、更有效率和更具可持续性的供应链。请访问 https://www.fourkites.com/ 了解更多信息。

关于 cargonerds

cargonerds（全球货运代理的数字天使）为报价、预订、追踪和报告提供即插即用的软件解决方案。通过快速实施方法，国际空运和海运货运代理可以在 48 小时内提供首次数字客户体验。该公司与 FourKites、Magaya 及 WebCargo 等领先的物流软件和数据供应商合作，为第三方物流公司提供数字创新。其软件产品可以与任何现有的运输管理系统（TMS）或企业资源规划（ERP）系统设置整合。其产品还可以在机构之间建立一个数字数据网络。每年管理的全球货物超过 500,000 件。该软件开发公司总部位于德国汉堡，并在全球范围内提供其云产品。请访问 https://cargonerds.com/ 了解更多信息。

媒体联系人

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites 代表）

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co

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