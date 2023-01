Aduro participera à l'Uttar Pradesh Global Investors Summit qui se tiendra en Inde

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), société canadienne spécialisée dans le développement de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les plastiques et à transformer les huiles brutes lourdes et renouvelables en ressources de la nouvelle ère et en combustibles de plus haute valeur, se réjouit d'annoncer sa participation au prochain Uttar Pradesh Global Investors Summit (UPGIS) 2023, qui doit se dérouler du 10 au 12 février à Lucknow. Cette conférence, qui est un événement phare pour le gouvernement de l'Uttar Pradesh, en Inde, réunira des décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des délégations commerciales, des représentants universitaires, des groupes de réflexion ainsi que des dirigeants politiques et gouvernementaux du monde entier pour explorer des opportunités professionnelles et établir des partenariats.

L'UPGIS 2023 comprendra des sessions de partage de connaissances sectorielles, des engagements de placements transfrontaliers et une exposition axée sur l'innovation. Aduro présentera sa technologie Hydrochemolytic™ pour le surcyclage du plastique, une méthode de recyclage chimique de nouvelle génération constituant une solution au problème grandissant que représentent les déchets plastiques et faisant office de catalyseur de croissance économique. Par ailleurs, Aduro organisera des rencontres individuelles avec les agences gouvernementales, représentants commerciaux, partenaires stratégiques et investisseurs intéressés.

« Nous sommes ravis de participer à l'Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023, car cela nous donne une opportunité de présenter l'histoire unique d'Aduro à un nouveau groupe diversifié de partenaires et investisseurs potentiels », a déclaré Ofer Vicus, PDG d'Aduro. « En tant qu'État indien le plus peuplé, l'Uttar Pradesh constitue un endroit idéal pour l'introduction de notre technologie Hydrochemolytic™ destinée au surcyclage du plastique. Nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre croissance en 2023 et au-delà, et nous sommes impatients de nous entretenir individuellement avec les parties prenantes potentielles pour discuter de la manière dont notre technologie pourrait avoir un impact positif dans la région. »

En tant que signataire de l'Accord de Paris sur le changement climatique, l'Inde œuvre à réduire ses émissions de dioxyde de carbone et à réagir au problème grandissant que représentent les déchets plastiques. L'Inde génère 8,5 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, avec un taux de collecte des déchets de 70 %-80 %, un manque de séparation à la source et une infrastructure inadéquate pour le tri. L'Uttar Pradesh, en tant que troisième plus grande économie et État le plus peuplé du pays, a une population projetée de 230 millions de personnes. On observe un grand intérêt et un réel besoin de solutions innovantes pour répondre au problème grandissant que constituent les déchets plastiques en Inde, en particulier alors que la génération de déchets plastiques par habitant a presque doublé au cours des cinq dernières années. Tous ces attributs uniques contribuent à la demande potentielle élevée en faveur de la solution de nouvelle génération d'Aduro pour le surcyclage des déchets plastiques, et la participation d'Aduro à l'UPGIS est ainsi tout à fait propice et opportune.

À propos de l'Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023

L'Uttar Pradesh Global Investors Summit 2023 (UPGIS 2023) est un événement d'investissement phare organisé par le gouvernement de l'Uttar Pradesh. Planifié du 10 au 12 février 2023 à Lucknow, le sommet réunira des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des représentants du gouvernement du monde entier pour explorer des opportunités commerciales et forger des partenariats. L'UPGIS 2023 s'aligne sur l'objectif de faire de l'Inde une économie de 5 billions de dollars et vise à faire de l'Uttar Pradesh une économie d'1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Alors que plus de 10 000 délégués de plus de 20 pays devraient participer, l'UPGIS 2023 servira de plateforme de réseautage d'entreprise et de partage de connaissances.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas. Il s'agit d'une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

