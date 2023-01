Nouveau rapport de l'Institut Macdonald-Laurier sur la pêche de la côte Est devrait être un avertissement pour le gouvernement du Canada

/EIN News/ -- Le rapport recommande une véritable consultation avec les organisations de pêche commerciale et un véritable équilibre entre les politiques de pêche et de réconciliation pour éviter une crise future.



SHEDIAC, Nouveau-Brunswick, 26 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le nouveau rapport de l’Institut Macdonald-Laurier (IML) intitulé « Fishing for Answers, How an East Coast Resurgence could navigate through rough seas » de Ken Coates met en lumière les risques et les possibilités pour les communautés côtières. Un certain nombre d’observations et de recommandations suggèrent que le gouvernement du Canada doit changer de direction.

« La stratégie du gouvernement fédéral consistant à cibler la pêche commerciale pour porter le fardeau de la réconciliation est fondamentalement erronée. Nous devons être à la table avec les dirigeants autochtones et le gouvernement pour discuter directement. Nous devons avoir une véritable consultation et rassembler tout le monde à la table pour éviter une crise future. » selon Gordon Beaton, présidents de la Nova Scotia Fleet Planning Board.

Le rapport de l’IML indique que le ministère des Pêches et des Océans doit élargir ses consultations et son engagement avec la communauté de pêcheurs non autochtones s’il espère trouver des solutions véritablement collaboratives et pérennes. Les peuples autochtones, les organisations de pêche commerciale et le gouvernement doivent être invités directement à trouver des solutions qui maintiennent une pêche durable.

Le rapport de l’IML souligne à juste titre que l’approche déséquilibrée du gouvernement fédéral à l’égard des pêches pourrait accroître le risque économique pour les communautés côtières à l’avenir et compromettre la conservation des espèces.

“Nous sommes d’accord avec le rapport de l’Institut Macdonald-Laurier. Nous devons trouver un équilibre entre une pêche commerciale durable et la réconciliation. À l’heure actuelle, le gouvernement favorise la réconciliation plutôt que la conservation fondée sur des données probantes et l’application des règles par le ministère des Pêches et des Océans.”, a dit O’Neil Cloutier du Regroupement des pêcheurs professionnels de sud de le Gaspésie in Québec.

« L’approche actuelle du gouvernement impose le fardeau de ses responsabilités nationales à l’industrie la plus importante de la côte Est et met en péril les communautés côtières que les pêcheurs s’efforcent de soutenir. » souligne Bobby Jenkins, président du Prince Edward Island Fishermen’s Association.

De l’avis de la Coalition, le gouvernement du Canada accorde une plus grande importance à la réconciliation plutôt qu’à la durabilité des pêches pour tous et le bien-être de toutes les collectivités côtières. Ces priorités doivent être équilibrées.

La Coalition des organisations de pêche de l’Atlantique et du Québec croit en une seule pêcherie avec un ensemble commun de mesures de conservation et de gestion fondées sur des données probantes établies et appliquées par le gouvernement du Canada, et qui s’appliquent à tous.

“La Couronne doit intervenir, changer d’orientation et protéger l’intérêt public en général. La Couronne est responsable de la protection de l’intérêt public. L’approche actuelle du gouvernement du Canada n’est pas équilibrée. Il est injuste qu’un secteur porte le fardeau de ce qui est une responsabilité nationale », selon Rejean Comeau, président de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Pour plus d’informations sur les activités de la Coalition, visitez www.1pecherie.ca.

COALITION DES ORGANISATIONS DE PÊCHE DE L’ATLANTIQUE ET DU QUÉBEC

Nous sommes un mouvement de pêcheurs engagés à soutenir un dialogue qui fait progresser l’équilibre entre une pêcherie saine et durable et la réconciliation autochtone.

Gulf Nova Scotia Fleet Planning Board (GNSFPB)

Union des pêcheurs des Maritimes (UPM)

PEI Fishermen’s Association (PEIFA)

Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG)

Coordination des médias:

Pascale Paulin

coalition@1fishery.ca

+1 (506) 532-2485‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬