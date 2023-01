Sequencing hub van Dante Genomics in Dubai ontvangt ISO 15189 accreditatie voor medische laboratoria om klinische genoomsequentie aan de volgende miljard patiënten aan te bieden

/EIN News/ -- NEW YORK, Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics, een wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, heeft vandaag aangekondigd dat hun laboratorium in Dubai, dat dient als wereldwijde hub voor het oostelijk halfrond, de medische laboratoriumaccreditatie ISO 15189 heeft ontvangen en nu klinische sequentie van het hele genoom kan aanbieden aan ziekenhuizen en artsen in het Midden-Oosten, Azië en Afrika.



De ISO 15189 certificeert het kwaliteitsbeheersysteem van medische laboratoria. Het is doorgaans een vereiste om klinische sequentietests of sequentiediensten te leveren aan de biofarmaceutische industrie.

'Dante is een bedrijf met meer dan zes jaar ervaring in het wereldwijd leveren van sequentie van het hele genoom', aldus Andrea Riposati, medeoprichter en CEO van Dante Genomics. ‘We hebben in de VAE geïnvesteerd om ons bereik in deze geografische gebieden uit te breiden en aangepaste oplossingen voor sequentie van het hele genoom te leveren aan de volgende miljard patiënten.'

Dante Genomics ontving de ISO 13485 voor medische hulpmiddelen voor zijn Extensa-interpretatiesoftware in 2020 en verlengde deze in 2021 en opnieuw in 2022. De nieuwe ISO 15189 is een bewijs van de voortdurende investeringen van het bedrijf in kwaliteit.

Dante Genomics heeft een hybride aanpak van lokale sequencinglaboratoria op strategische locaties ontwikkeld, met de toevoeging van partnerlaboratoria in verschillende andere landen om sequentie van het hele genoom op schaal te leveren in meer dan 97 landen.

De analyse en interpretatie van het bedrijf maakt gebruik van het gepatenteerde Dante Platform om klinisch relevante rapporten te leveren met bruikbare inzichten, zodat artsen hun patiënten kunnen helpen geïnformeerde beslissingen te nemen die ertoe doen.

Over Dante Genomics

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Het bedrijf gebruikt zijn platform voor betere resultaten voor de patiënt, preventie, verbeterde diagnostiek en gepersonaliseerde geneeskunde. De activa van het bedrijf omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

Contactpersoon:

Laura D’Angelo

Vicepresident beleggersrelaties

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com