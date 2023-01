Mise à jour des progrès métallurgiques sur le projet Crevier

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 25 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) (OTCQB: NBYCF) est fière d’annoncer des améliorations significatives au niveau des essais métallurgiques sur la zone connue du projet Crevier.



Travaux historiques et derniers résultats obtenus chez SGS

Année Teneur Nb 2 O 5 Récupération 1985 7,5% 67,2% 2012* 21,9% 47,9% 2013* 13,9% 26,6% 2021** 22,0% 44,6% 2022** 24,4 % 64,0 % 2022** 38,7 % 65,0 %***

*Alimentation du matériel composée de 0,21% Nb 2 O 5

** Alimentation du matériel composée du 0,22% Nb 2 O 5

*** Récupération estimé à partir du circuit ouvert

Les gains au niveau de la teneur et de la récupération ont été réalisés grâce aux ajouts et modifications suivantes :

Ajout d’une séparation par tables vibrantes suivi d’une séparation magnétique à haute intensité.

Changements au niveau de la nature et du dosage de certains réactifs.

Suivant les gains obtenus lors des travaux 2022, une suite de travaux métallurgique pour 2023 est déjà en cours car quelques autres suggestions d’amélioration restent à être testées.

Prix Lucky Amaratunga Report Award du Canadian Mineral Processors

NioBay est fière d’annoncer que monsieur Charles Blais, collaborateur au niveau de nos études en métallurgies, vient de remporter le Lucky Amaratunga Report Award du Canadian Mineral Processors (CMP) pour son rapport : « Optimisation de la Métallurgie du pyrochlore (Travaux sur les Minéraux Crevier) ».

NioBay tient à féliciter Charles pour son prix et son excellent travail sur notre dossier. Ses travaux, combinés avec les essais à la firme SGS à Québec, ont permis d’atteindre, en circuit ouvert, un concentré de pyrochlore avec des teneurs en niobium jamais atteintes depuis que NioBay détient le projet Crevier.

Le rapport de ses travaux sera placé sur notre site web.

Mot du Président de Les Métaux NioBay et des Minéraux Crevier

« Nous sommes fiers des avancées en métallurgie effectuées durant la saison 2022 et félicitons chaleureusement Charles pour la qualité de ses travaux ayant mené aux améliorations obtenues lors des essais. Ce prix est une belle reconnaissance par ses pairs’’ indique monsieur Jean-Sébastien David. « De tels résultats nous permettent de poursuivre nos efforts à faire avancer le projet Crevier », conclut ce dernier.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay est une société axée sur l’exploration, le développement et l’utilisation de métaux critiques « verts » et ayant une priorité sur l’environnement, le social, la gouvernance et la participation des autochtones (ESGI). La Société détient entre autres une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses terres de la baie James en Ontario sur le territoire traditionnel de MCFN. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium



Le niobium est un élément d'origine naturelle. C'est un métal mou, fiable, facilement disponible, ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu'il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d'applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l'énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu'il est ajouté à des matériaux tels que l'acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus intelligents et réduit leur impact sur l'environnement, tout en offrant d'autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

Mise en garde



Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

