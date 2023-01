Uroginecólogo de Wake Forest Baptist Health: “Los Cabestrillos del Transobturador son Cosa del Pasado"

Dr. Greg Vigna

Los datos en New England Journal of Medicine muestran que los mini cabestrillos no disminuyen el riesgo de dolor comparados con los cabestrillos de largo total.

La crisis de salud de las mallas de polipropileno continúa a medida que la tasa de complicaciones graves aumenta 15 años después de la implantación debido a la naturaleza defectuosa del polipropileno.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CA, UNITED STATES, January 26, 2023 /EINPresswire.com/ -- “Pienso que los TOT (cabestrillos del transobturador) han pasado a la historia. Parece que ya no existe ninguna razón para insertar un cabestrillo a través de los músculos de la parte interior del muslo. Parece que eran la causa del dolor, y si se detiene a la altura de la membrana del obturador izquierdo, parece que se evita una gran parte de ese dolor”, declaró Catherine Ann Matthews, MD, médico de Wake Forest Baptist Health.

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional especializado en lesiones farmacéuticas, añade: “Solo porque la Dra. Matthews perciba que el manejo quirúrgico de las complicaciones de un mini cabestrillo es más fácil que el manejo de un cabestrillo tradicional del transobturador no significa que los cabestrillos Altis y Solyx sean seguros. No hay evidencia fiable de que un mini cabestrillo disminuya el riesgo a largo plazo de dolor inguinal y pélvico que alteran la vida. Los datos del ensayo de SIMS realizado por Abdel-Fattah publicado en la revista New England Journal of Medicine demostró que los mini cabestrillos no reducen el riesgo de dolor inguinal comparados con los cabestrillos mediouretrales de largo total, y que conllevan un mayor riesgo de dispareunia. Esto son malas noticias para las mujeres. Es malo para las mujeres implantadas con mini cabestrillos”.

La Dra. Cheryl Iglesia, MD, profesora del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown está preocupada por los mini cabestrillos basada en el hallazgo de Abdel-Fattah, del rastro de mini cabestrillos de una sola incisión (SIMS): “La tasa mayor de dispareunia en mujeres implantadas con mini cabestrillos de una sola incisión amerita una mayor evaluación”.

El Dr. Vigna añade: “La Dra. Matthews debe comprender que su comentario de que ‘parece’ que los mini cabestrillos evitan el dolor no es aceptable. No existen fundamentos fiables para esa opinión de que el dolor inguinal se reduce significativamente a largo plazo con los mini cabestrillos, ya que la literatura hasta la fecha no ha tomado en cuenta que las mujeres perjudicadas no vuelven donde los médicos que las implantaron, sino que buscan especialistas con las habilidades, conocimiento, experiencia y entrenamiento para que extirpen toda la malla con total confianza. La Dra. Matthews rara vez verá a las mujeres más perjudicadas, ya que admite que ‘no tenía total confianza en mi competencia para ‘sacar’ la malla de la cara interna del muslo.”

El Dr. Vigna continúa diciendo: “El estudio a largo plazo de la Universidad de North Carolina a 15 años vista tiene una tasa de revisión acumulativa del 7.9%, del cual la mitad de estas cirugías son por motivos distintos de la erosión a la vagina. La tasa de revisión por razones distintas de la erosión vaginal o retención urinaria están aumentando. Estos datos son muy malos, y muestran claramente que la Sociedad Americana de Uroginecología (AUGS) ha sido atacada por los fabricantes en cuanto a la seguridad de estos dispositivos. Tenemos grandes problemas con el número de mujeres gravemente lastimadas por los dispositivos de polipropileno ahora y en el futuro, ya que la mayoría de estas lesiones se producen después de dos años. Los médicos académicos en la posición de la Dra. Matthews deben intensificar sus esfuerzos y aprender las destrezas para extirpar completamente la malla y enseñar a sus compañeros a hacerlo”.

El Dr. Vigna concluye diciendo: “La crisis médica de la malla de polipropileno continúa a medida que la tasa de complicaciones graves 15 años después de la implantación está aumentando debido a la naturaleza defectuosa del polipropileno. Existe una percepción de falta de médicos con las destrezas para extirpar completamente la malla de manera segura que debe ser abordada por la AUGS a nivel nacional. La lista de culpables es extensa, y seguiré demandando a las partes responsables.”

Los síntomas de lesiones neurológicas causadas por los cabestrillos

mediouretrales son, entre otros:

1) Dolor inguinal

2) Dolor de cadera

3) No poder usar pantalones ajustados

4) Dolor o adormecimiento del clítoris

5) Dolor intenso que imposibilita la penetración vaginal

6) Dolor de cóccix

7) Dolor anorrectal

8) Dolor de vejiga

9) Dolor al sentarse

El Dr. Vigna es abogado en California y Washington DC especializado en lesiones catastróficas y en lesiones neurológicas causadas por los dispositivos de malla transvaginal, incluidas la neuralgia ilioinguinal, del obturador y del pudendo, y el síndrome de dolor regional complejo. Ben Martin y Laura Baughman son abogados farmacéuticos nacionales con sede en Dallas, Texas.



Pulse aquí para conocer más sobre las bases anatómicas de las complicaciones a causa de los TOT (cabestrillos del transobturador), incluidas la neuralgia del obturador y del pudendo y sus tratamientos, y lea nuestro LIBRO GRATIS sobre el dolor causado por la malla vaginal.

Pare ver artículos, recursos en video e información, ingrese en el Portal Educativo de la Neuralgia del Pudendo o en https://tvm.lifecare123.com/.



