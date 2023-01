India Automotive Plastics Market is predicted to expand at a CAGR of 9.7% to reach revenue of US$ 4.51 Bn by 2032-end

India Automotive Plastics Market

India Market Study on Automotive Plastics: North Indian Region to Account for Leading Market Share

The Indian market for automotive plastics was valued at US$ 1.64 billion at the end of 2021. The India automotive plastics market is estimated to reach a ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐”๐’$ ๐Ÿ’.๐Ÿ“๐Ÿ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ. From 2022 to 2032, the India Automotive Plastics Market ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐ž๐๐ข๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ—.๐Ÿ•%.

India Automotive Plastics Market is a rapidly expanding segment of India's economy and forms an important part of India's manufacturing sector. India has been playing a major role in the global automotive plastics market for several years, as India is considered to be one of the most viable automotive plastic manufacturing destinations in the world.

๐Š๐ž๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ-

โ€ข ๐๐€๐’๐ ๐’๐„

โ€ข ๐’๐ฎ๐ฆ๐ข๐ญ๐จ๐ฆ๐จ ๐‚๐ก๐ž๐ฆ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‚๐จ., ๐‹๐ญ๐.

โ€ข ๐’๐š๐ฎ๐๐ข ๐๐š๐ฌ๐ข๐œ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ

โ€ข ๐ƒ๐ฎ๐๐จ๐ง๐ญ ๐๐ž ๐๐ž๐ฆ๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ, ๐ˆ๐ง๐œ.

โ€ข ๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š ๐๐ฏ๐ญ. ๐‹๐ญ๐

โ€ข ๐’๐จ๐ฅ๐ฏ๐š๐ฒ ๐’๐€

โ€ข ๐“๐ก๐ž ๐ƒ๐จ๐ฐ ๐‚๐ก๐ž๐ฆ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ

โ€ข ๐‹๐† ๐‚๐ก๐ž๐ฆ ๐‹๐ญ๐

โ€ข ๐‚๐ก๐š๐ฆ๐ฉ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐๐ฏ๐ญ. ๐‹๐ญ๐

โ€ข ๐๐•๐† ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐๐ฏ๐ญ. ๐‹๐ญ๐

โ€ข ๐†.๐•. ๐ˆ๐๐ƒ๐”๐’๐“๐‘๐ˆ๐„๐’

โ€ข ๐ˆ-๐“๐„๐‚๐‡ ๐๐‹๐€๐’๐“ ๐ˆ๐๐ƒ๐ˆ๐€ ๐๐‘๐ˆ๐•๐€๐“๐„ ๐‹๐ˆ๐Œ๐ˆ๐“๐„๐ƒ

โ€ข ๐ˆ๐ง๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐จ ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ ๐๐ฏ๐ญ. ๐‹๐ญ๐.

โ€ข ๐Ž๐ฆ๐ข๐œ๐จ ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ, ๐ˆ๐ง๐œ.

โ€ข ๐๐ซ๐ข๐ฆ๐ž ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž

The presence of these companies has enabled India to become one of the largest producers and exporters of automobiles in the world, thereby creating immense opportunities for Indian automotive plastic vendors to capitalize on this growth as well as expand their business operations across various regions in India where there is an untapped potential for growth for automotive plastics solutions providers.

Various government initiatives such as Make in India, Skill India and Digital India have provided great impetus to the development of the Indian automobile industry which has seen remarkable expansion over the last few years resulting in increased demand for various components including plastics used by OEMs and Tier 1 suppliers that are supplied by leading Indian auto component suppliers such as Motherson Sumi Systems Limited (MSSL), Subros Limited (SRL), Sundaram Clayton Limited (SCL), Rane Group (RGL) etc.. Moreover, growing foreign direct investment into Indiaโ€™s auto component sector has further added to increased demand for plastic components within the country.

๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Polypropylene

โ€ข Polyurethane

โ€ข Acrylonitrile Butadiene Styrene

โ€ข Polyvinyl Chloride

โ€ข Polyethylene

โ€ข Polystyrene

โ€ข Polycarbonate

โ€ข Polyamide

โ€ข PMMA

โ€ข Plastic Composites

โ€ข Others

๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐•๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Three Wheelers

โ€ข Passenger Cars( Compact, Midsize, Luxury, SUVs)

โ€ข LCVs

โ€ข HCVs

โ€ข Electric Cars (BEVs, HEVs, PHEVs)

๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข Exteriors ( Bumpers, Tailgates/Liftgates, Hoods, Body Hardware, Others)

โ€ข Interiors ( Seats, Dashboards, HVAC, Others )

โ€ข Engine Surrounding ( Engine Covers/Valves, Covers, Fuel Hoses/ Lines)

๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข North India

โ€ข South India

โ€ข East India

โ€ข West India

๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐€๐ง๐ฌ๐ฐ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ข๐š ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ

โ€ข How is the India Automotive Plastics market expected to grow over the projected period?

โ€ข What direction is the India Automotive Plastics market expected to take in terms of volume and value during the forecast period?

โ€ข What is the impact of macroeconomic factors on the India Automotive Plastics market in future?

โ€ข What are the key market drivers in the India Automotive Plastics market?

โ€ข What are significant opportunities and improvement areas for India Automotive Plastics manufacturers?

โ€ข What are the key developments and trends taking over the India Automotive Plastics market?

โ€ข Which are the emerging countries that are expected to create significant growth opportunities in the India Automotive Plastics market?

