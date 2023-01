Fungicides Market to Cross US$ 30 Billion in Revenues by 2032-end | Key Players- BASF, SE Bayer AG, Syngenta AG and more

Fungicides Market

Global Fungicides 2023 Industry Trends, Sales, Supply, Demand, Analysis & Forecast to 2031

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, January 23, 2023 /EINPresswire.com/ -- ๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

The global Fungicides Market is valued at US$ 18.5 Bn in 2022. ๐“๐ก๐ž ๐Ÿ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ž๐š๐œ๐ก ๐š ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐”๐’$ ๐Ÿ‘๐ŸŽ ๐๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ. ๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐š๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ’.๐Ÿ—% ๐›๐ž๐ญ๐ฐ๐ž๐ž๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ.

Based on crop type, cereals and grains enjoy 41% share of the fungicides industry. North America held 28% share of the global fungicides market share in 2021.

Fungicides are chemical compounds used to control a wide variety of fungal diseases in agricultural, forestry, and horticultural crops. Fungicides are essential for the production of many food crops and ornamental plants, helping increase yields and protect their quality. Fungicides serve as important tools in integrated pest management programs that help limit the need to rely solely on chemical controls.

Fungicide sales are driven by factors such as increasing yield, growing adoption of new technologies, rising demand for organic food products, and increasing global population trends. Favorable government regulations and subsidies are also expected to contribute to the growth of this market.

๐Š๐ž๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ-ย

โ€ข ๐๐€๐’๐ ๐’๐„

โ€ข ๐๐š๐ฒ๐ž๐ซ ๐€๐†

โ€ข ๐’๐ฒ๐ง๐ ๐ž๐ง๐ญ๐š ๐€๐†

โ€ข ๐“๐ก๐ž ๐ƒ๐จ๐ฐ ๐‚๐ก๐ž๐ฆ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ

โ€ข ๐„.๐ˆ. ๐ƒ๐ฎ๐ฉ๐จ๐ง๐ญ ๐ƒ๐ž ๐๐ž๐ฆ๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ & ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ

โ€ข ๐‚๐ก๐ž๐ฆ๐ข๐ง๐จ๐ฏ๐š ๐€/๐’

โ€ข ๐๐ฎ๐Ÿ๐š๐ซ๐ฆ ๐‹๐ญ๐.

โ€ข ๐‚๐ก๐ž๐ฆ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž

Sulfur is one of the most often used active components in fungicides. In the near future, it is anticipated that the key rules governing the use of fungicides in various countries will impede the growth of the global fungicides market because some fungicides are harmful to human health. However, the worldwide fungicides market is likely to show moderate single-digit growth in the forecast decade.

๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐›๐ฒ ๐‚๐š๐ญ๐ž๐ ๐จ๐ซ๐ฒ

๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Benzimidazoles

โ€ข Triazoles

โ€ข Dithiocarbamates

โ€ข Chloronitriles

โ€ข Phenylamides

โ€ข Strobilurins

โ€ข Others

๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐‚๐ซ๐จ๐ฉ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Fruits

โ€ข Vegetables

โ€ข Cereals and Grains

โ€ข Oilseeds

โ€ข Others

๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข North America

โ€ข Europe

โ€ข Latin America

โ€ข East Asia

โ€ข The Middle East & Africa

โ€ข South Asia & Pacific

๐–๐ก๐š๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌ?

โ€œ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐‚๐ซ๐จ๐ฉ ๐๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐งโ€

At present, there is an increased demand for fungicides around the world for the protection of crops to ensure higher crop yields. The shrinking arable land and rising demand for food products are estimated to fuel demand avenues in the industry.

โ€œ๐ˆ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐๐จ๐ฉ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐ ๐จ๐จ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌโ€

There is a significant increase in the global population in recent years. This rising population further stimulates the requirement for food products to meet their daily requirements.

โ€œ๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ž๐š๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐€๐ ๐ซ๐ข๐œ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐’๐š๐ฅ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ ๐ฎ๐ง๐ ๐ข๐œ๐ข๐๐ž๐ฌโ€

In addition, growing concerns to control many diseases among plants are expected to drive demand avenues in the industry. Further, the development of novel organic fungicides is also helpful for industry players to get a competitive edge in the market while providing effective solutions to consumers.

Agrochemicals Market

Urea Market

