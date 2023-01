Ecological Technologies Ltd macht mit innovativer Wabentechnologie einen Schritt vorwärts im Kampf gegen den Klimawandel

GERMANY, January 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Ecological Technologies Ltd. ist stolz darauf, die Entwicklung einer revolutionären neuen Wabentechnologie bekannt zu geben, die Gewicht, Verschleiß und Kosten für Flugzeuge und andere Triebwerke zu reduzieren und gleichzeitig deren Langlebigkeit zu erhöhen verspricht.Die neuen Wabenwerkstoffe, die in verschiedenen Teilen von Flugzeugen und Hubschraubern eingesetzt werden können, sind aus Nickelbasislegierungen aufgebaut und werden am besten in Sandwichbauweise verwendet. Die hohe Nachfrage in der Luftfahrtindustrie nach Teilen wie Flugzeugklappen, Spoilern, Rudern, Querrudern usw. macht diese Technologie besonders vielversprechend.Ecological Technologies Ltd. will sich als führender Hersteller von Wabenteilen für die Innen- und Außenausstattung von Flugzeugen sowie für Triebwerke positionieren, die dazu beitragen, den Treibstoffverbrauch zu senken, den Fluggesellschaften mehr Gewinn zu bringen und die Kohlenstoffemissionen in der Atmosphäre zu verringern.Die Wabenkernstruktur ist extrem stabil und leicht, so dass sie sich perfekt für den Einsatz in Flugzeugen wie dem Boeing 787 Dreamliner eignet, der die Technologie in seinen Flügeln, Leitwerken und Teilen des Rumpfes einsetzt. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Leichtbau-Flugzeugen wie der Boeing 787 und dem Airbus A350 rechnet das Unternehmen mit einem wachsenden Markt für seine innovative Technologie.Das Unternehmen steht derzeit in ständiger Verhandlung mit wichtigen Akteuren der Branche wie Boeing und Airbus, um bestimmte Teile für ihre Flugzeuge und Triebwerke zu liefern. Ecological Technologies Ltd. ist auch in Gesprächen mit führenden Unternehmen wie Honylite, Atrenne, Alliance Spacesystems und Showa Aircraft, um sich Verträge für die Lieferung ihrer innovativen Technologie zu sichern.Ecological Technologies Ltd. hat bereits Absichtserklärungen mit verschiedenen Zulieferern von Flugzeugteilen unterzeichnet und wird in Kürze mit der Produktion beginnen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereiche kommerzielle Luftfahrt, Geschäftsluftfahrt, Militär und Verteidigung, Flughäfen, Hubschrauber und Raumfahrt und hat sich verpflichtet, eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels zu spielen.Weitere Informationen über Ecological Technologies Ltd und seine innovative Wabentechnologie erhalten Sie auf der Website des Unternehmens oder über die Pressestelle.