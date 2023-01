Zongteng Group accueille son Boeing 777F à l’aéroport Paris CDG, une étape importante pour sa connectivité européenne

Cérémonie d'inauguration à l’aéroport international Charles de Gaulle

PARIS, FRANCE, January 17, 2023 /EINPresswire.com/ -- Zongteng Group, un des principaux fournisseurs de services d’infrastructure de e-commerce transfrontalier, a accueilli son premier cargo Boeing 777F (B777F) à l’aéroport Charles de Gaulle le 16 janvier 2023 à 12 h 40. L’événement comprenait un mot de bienvenue et une cérémonie d’inauguration pour le nouveau vol Shenzhen-Paris. Jack Peng (vice-président senior Zongteng Group et directeur général YunExpress), Xiaoyang Jiang (directeur général YunExpress France) et des représentants de Groupe ADP, Central Airlines, Clear Express, Worldwide Flight Services ainsi que les douanes françaises étaient également présents.

Avec une capacité de chargement annuelle prévue de plus de 15 000 tonnes, le tout nouvel itinéraire de vol sera en mesure d’accueillir les clients de Zongteng Group avec des services logistiques e-commerce hautement fiables et des délais optimisés. Les vols partiront de Shenzhen et se connecteront à d’autres centres de transport via l’aéroport Charles de Gaulle (CDG) à Paris. Un deuxième cargo B777 devrait entrer en service au troisième trimestre 2023, après quoi il y aura 6 à 8 vols directs par semaine entre Shenzhen et Paris. En 2024, la capacité totale annuelle de chargement devrait avoir atteint 28 000 tonnes.

L’aéroport CDG est une plaque tournante du transport aérien en Europe. La liaison aérienne Shenzhen-Paris souligne l’importance de l’aéroport. En effet, ce dernier constitue une passerelle indispensable vers le commerce international et ce développement renforce son rôle clé dans la logistique du e-commerce. Zongteng Group travaille en étroite collaboration avec des partenaires logistiques locaux pour faciliter en permanence le e-commerce transfrontalier via la connectivité du réseau intra-européen. Ces partenariats stratégiques jouent un rôle important en renforçant les échanges commerciaux transfrontaliers entre la Chine et la France. Aux côtés de ses partenaires européens, Zongteng Group s’engage à générer de la valeur pour le marché du e-commerce express en établissant des liens air-sol avec les services de collection mondiales de fret aérien, les transports routier « line-haul », les entrepôts de fulfilment et les centres de distribution en Europe et ailleurs.

Jack Peng, vice-président senior de Zongteng Group et directeur général de YunExpress, a déclaré : « Nous avons été honorés de célébrer ce jour spécial avec nos partenaires. Le cargo Boeing étend considérablement nos capacités de transport routier (line-haul) et renforce l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout, c’est pourquoi le lancement de cet itinéraire de vol est une étape importante. »

Il ajoute également : « Zongteng Group se réjouit de réaliser l’immense potentiel du commerce transfrontalier sino-européen, en collaboration avec nos partenaires européens. Nous nous efforçons de nous appuyer sur notre investissement stratégique dans nos propres cargos et réseaux logistiques, et d’identifier d’autres opportunités d’optimiser les capacités de la chaîne d’approvisionnement du fret aérien. »

A propos de Zongteng Group

Fondé en 2009, Zongteng Group s’engage à fournir des solutions logistiques intégrées aux vendeurs, fabricants et entreprises commerciales de e-commerce. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,85 milliards d’euros en 2021. Ses services comprennent la logistique du e-commerce international, des services de fulfilment et des solutions de chaîne d’approvisionnement personnalisées, fournis par ses sous-marques YunExpress, Elogistic et Worldtech.