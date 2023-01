Robex : district aurifère de Kiniero, Complexe de SGA – les résultats de forage sont excellents en ce qui concerne le modèle de puits de délimitation des réserves de l'extension latérale

/EIN News/ -- QUÉBEC, 14 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (« Robex », « le Groupe » ou « la Société ») (TSXV : RBX) a le plaisir d'annoncer les résultats de forage d'une extension latérale au Complexe de SGA sur sa propriété en Guinée.



Le forage historique de délimitation des ressources au Complexe de SGA de la Mine d'or de Kiniero se focalisait sur les horizons de minerais transitoires et d'oxyde à plus faible profondeur qui ciblaient les composantes centrales des structures minéralisées Gobelé A, B et C, ayant soutenu le démarrage historique des opérations minières autour de 2002. Au-delà de cette zone minière centrale du Complexe de SGA, le forage d'expansion historique était limité pour tester les extensions des structures minéralisées Gobelé qui composent le Complexe de SGA.

Pendant l'année 2020, Robex a réalisé une interprétation structurelle détaillée et impartiale par télédétection afin d'évaluer le caractère prometteur de la propriété dans son ensemble, aidant à identifier de nouvelles cibles d'exploration. Ceci a été soutenu en 2021 par l'acquisition des données maillées des précédentes études géophysiques sur la propriété, qui ont aidé à identifier le caractère prometteur des extensions latérales du Complexe de SGA.

Sur la base de cette nouvelle interprétation structurelle, Robex a débuté une campagne de forage d'extension latérale pendant l'année 2021 au Complexe de SGA ayant fait l'objet de précédentes extractions minières. Cette campagne de forage visait à la fois à combler les lacunes et valider les données de forage historiques, ainsi qu'à s'avancer et tester de nouvelles extensions latérales. Des forages RC et DD ont été réalisés pour testes les extensions de cette minéralisation près de la surface à travers les horizons d'oxyde et en profondeur via les horizons frais. Le forage s'est poursuivi de 2021 à 2022 et est toujours en cours.

Résultats

Les résultats de ce forage ont été continuellement positifs et ont clairement confirmé et démontré les extensions latérales inexploitées du système à teneur aurifère de Gobelé au Complexe de SGA, donnant lieu à d'autres délimitations de réserves. Ce forage de délimitation des réserves a soutenu l'Étude de pré-faisabilité indépendante récemment achevée (Pre-Feasibility Study ou PFS, datée du 26 août 2022) sur le Projet aurifère de Kiniero et a eu un impact direct sur le modèle de puits global de la PFS.

Le forage a accru l'étendue latérale des structures minéralisées Gobelé A, B et C du Complexe de SGA au sein du modèle de puits de la PFS d'environ 450 m à environ 1 000 m, et reste ouvert latéralement dans les deux directions (Figure 1 et Figure 2). L'extension nord-est présente une empreinte prononcée d'or BLEG dans le sol s'étendant sur environ 1,5 km de plus, tandis que l'extension sud-ouest est représentée par une anomalie d'or BLEG dans le sol d'environ 1 000 m prenant fin brusquement au niveau de la rivière Kéléro, une caractéristique qui constitue une faille géologique prononcée sur la propriété. Le forage est toujours en cours au Complexe de SGA et continue de combler les lacunes et valider les données de forage historiques.

Figure 1 : Plan du Complexe de SGA – Forage d'extension de SGA

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e384553-b761-4de6-a471-e01fad455314





Les intersections mises en lumière de l'extension nord-est du forage de délimitation des réserves de l'extension latérale du Complexe de SGA comprennent :

• GDG21-007: 56m @ 1.51g/t from 21m, including 28m @ 2.58g/t from 43m 22m @ 4.48g/t from 139m, including 7m @ 12.65g/t from 151.10m • GRC21-016: 16m @ 1.87g/t from 16m, including 8m @ 3.27g/t from 23m 22m @ 1.79g/t from 41m, including 8m @ 2.64g/t from 41m • GRC21-018: 22m @ 1.22g/t from 3m 2m @ 18.56g/t from 39m 4m @ 3.69g/t from 143m • GRC22-009: 26m @ 1.44g/t from 97m, including 4m @ 4.42g/t from 98m 5m @ 3.40g/t from 236m • GRC22-013: 5m @ 5.88g/t from 2m 11m @ 4.05g/t from 13m, including 3m @ 13.17g/t from 16m 13m @ 1.18g/t from 55m 11m @ 1.57g/t from 116m • GRC22-014: 2m @ 2.73g/t from 3m 5m @ 1.35g/t from 31m 14m @ 1.20g/t from 88m 5m @ 3.01g/t from 134m, including 3m @ 4.65g/t from 135m

Les intersections mises en lumière de l'extension sud-ouest du forage de délimitation des réserves de l'extension latérale du Complexe de SGA comprennent :

• GRC21-002: 4m @ 2.18g/t from 44m 3m @ 2.08g/t from 63m 42mm @ 1.22g/t from 74m, including 16m @ 2.82g/t from 83m • GRC22-015: 9m @ 1.75g/t from 87m • GRC22-030: 14m @ 3.05g/t from 88m, including 2m @ 13.82g/t from 88m

Figure 2 : Section transversale A-B du Complexe de SGA – Forage d'extension de SGA

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1453e7b7-8d25-423c-9b3d-f338ab37abe4





Conclusion

Dan Tucker, responsable minier chez Robex, a commenté : « Cette extension nord du Complexe de SGA démontre l'incroyable potentiel à la hausse de ressources et réserves à court terme en dehors des modèles de puits de la PFS. Ces résultats à haute teneur ajouteront une valeur considérable au Complexe de SGA au vu de sa proximité avec le puits principal. »

Andrew de Klerk, responsable de l'exploration, a quant à lui déclaré : « Le caractère prometteur de l'extension latérale du Complexe de SGA a été démontré par cette campagne de forage de délimitation. L'élaboration de cartes détaillées, la création de tranchées et le forage à la moto-tarière au-delà des modèles actuels de la PFS à SGA et Sabali Sud sont actuellement en cours afin de vérifier le potentiel des anomalies prononcées d'or BLEG dans le sol de ces extensions qui demeurent non testées. Les résultats de ces campagnes sur le terrain seront suivis d'un forage RC en 2023. »

Personne qualifiée

Les divulgations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été approuvées par Andrew De Klerk, BSc (Hons), Pr.Sci.Nat, une Personne qualifiée en vertu de la norme canadienne 43-101. M. De Klerk est le directeur d'exploration de la Société, un membre de la Geological Society of South Africa et un membre du Southern African Institute of Mining and Metallurgy. M. De Klerk n'est pas indépendant de Robex car il y est employé à temps plein.

