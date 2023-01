Amlan International Divulga Tecnologia Mineral Natural Durante a International Production and Processing Expo (IPPE)

/EIN News/ -- CHICAGO, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amlan® International, empresa de saúde animal da Oil-Dri® Corporation of America, tem o prazer de anunciar sua participação na International Production and Processing Expo (IPPE) de 24 a 26 de janeiro de 2023, em Atlanta, GA. Os participantes saberão mais sobre as mais recentes tecnologias de ração para produtores de proteína animal que otimizam a saúde intestinal através de três interessantes TECHTalks, uma nova vitrine de produtos com Phylox® e duas apresentações de pôsteres durante o International Poultry Scientific Forum (IPSF). A Amlan também se orgulha de ser a patrocinadora exclusiva do IPPE Media Center. A Amlan espera receber um público global de profissionais de produção animal e compartilhar mais sobre sua gama de produtos com os participantes, mídia e outros expositores no seu estande B5453.

No ano passado, na IPPE, a Amlan expandiu seu portfólio de produtos com o lançamento do Phylox (disponível em determinados mercados internacionais). O Phylox é uma alternativa natural aos medicamentos anticoccidianos que contribuem naturalmente a saúde intestinal, melhorando a produtividade e, por sua vez, impulsionando os lucros dos produtores. Este ano, o Phylox será destacado durante a nova vitrine de produtos da exposição. Os participantes poderão assistir a uma apresentação em vídeo para saber mais sobre a mais recente inovação da empresa.

“Estamos ansiosos para falar com os produtores sobre como o Phylox, uma mistura bioativa de fitoquímicos antiprotozoários com múltiplos modos de ação, diminui os efeitos negativos da produção e da coccidiose”, disse o Dr. Wade Robey, Vice-Presidente de Agricultura da Oil-Dri e Presidente da Amlan International. O Phylox é natural e pode ser usado em programas “livre de antibióticos” (NAE), não exige remoção e pode ser administrado com vacinas anticoccidianas que impedem o avanço da doença.

“Estamos entusiasmados com o sucesso do nosso portfólio norte americano, que inclui Sorbiam™ e Enterotec™. A reação da indústria a esses produtos criados para otimizar a saúde intestinal dos animais tem sido tremenda”, disse Heath Wessels, Vice-Presidente de Vendas das Américas. “Com o nosso trabalho junto aos nossos principais clientes podemos confirmar que os nossos produtos continuam a demonstrar a eficácia dos aditivos para rações à base de minerais.”

Os participantes poderão saber mais sobre recentes tecnologias de proteína e alimentação durante o TECHTalks.

Na terça-feira, 24 de janeiro:

O Dr. Marc Herpfer, VP de Novas Tecnologias da Oil-Dri Corporation of America, apresentará “Natural Mineral Technology as an Alternative to AGPs” no B Hall, Estande B8675 às 11h.

O Dr. Josh Payne, Dir. de Serviço Técnico, Poultry Guard, apresentará “Best Management Practices and Utilization of Clay-Based Litter Amendment for pH and Ammonia Control” no B Hall, Estande B3646 às 11h30.

Quarta-feira, 25 de janeiro:

Mike Donohue, VP, Agri Stats, Inc. apresentará “The Importance of 1%, The Effect of Efficiency on Sustainability and Economic Value” no B Hall, estande B3646 às 10h.

“As TECHTalks são excelentes maneiras de obter informações importantes sobre os desafios técnicos específicos que a indústria está enfrentando”, diz o Dr. Aldo Rossi, Vice-Presidente de Inovação e Serviço Técnico. “Estamos orgulhosos dos nossos aditivos para alimentação à base de minerais de alta qualidade e eficácia para aves e outros animais, e como eles podem melhorar a qualidade da proteína animal. Estamos prontos para compartilhar nossas soluções com os produtores.”

Durante o International Poultry Scientific Forum (IPSF) de 23 de janeiro, os especialistas da Amlan apresentarão dois pôsteres, selecionados pelo IPSF, detalhando as pesquisas criadas para apoiar a saúde intestinal ideal das aves e levar a mais recente tecnologia de produção aos produtores. As apresentações serão das 16h às 18h:

Feeding Varium ® produces growth performance similar to feeding an antibiotic on-farm, pela Dra. Sara (LeAnn) Johnston, Gerente de Serviço Técnico, Amlan International

produces growth performance similar to feeding an antibiotic on-farm, pela Dra. Sara (LeAnn) Johnston, Gerente de Serviço Técnico, Amlan International A natural coccidiostat, Phylox Feed, improves performance, intestinal lesion scores, and fecal oocyst shedding of Eimeria-infected broilers, Dr. San (Chris) Ching, Gerente de Pesquisa Sênior, Amlan International.

A Amlan continua a celebrar com orgulho o aniversário de 15 anos do fornecimento de aditivos naturais para alimentação animal à base de minerais para a indústria. A marca Amlan foi introduzida no mercado de aditivos para rações em 2007. A integração vertical permite que a Amlan utilize sua experiência em ciência mineral da Oil-Dri para desenvolver novos aditivos naturais para alimentação animal. A Oil-Dri lançou seu primeiro produto à base de minerais, um absorvente de piso industrial, em 1941 e, desde então já minerou e processou vários minerais exclusivos para muitas aplicações. A Oil-Dri atua no mercado de saúde animal desde a década de 1980, com produtos que auxiliam a fluidez da ração e a ligação de pellets.

“Orgulhosa em ser patrocinadora exclusiva do IPPE Media Center, a Amlan espera criar relacionamentos com a mídia de todo o mundo”, disse Reagan Culbertson, Vice-Presidente de Marketing Estratégico, B2B. “Esperamos que os profissionais de mídia visitem o Media Center para trabalhar, interagir e visitar nossos especialistas sobre a tecnologia mineral única e empolgante da Amlan.”

Para mais informação sobre a Amlan International, visite: www.amlan.com

Informações sobre a Empresa

A Amlan é uma empresa de saúde animal da Oil-Dri Corporation of America, líder global em produção e comercialização de minerais sorventes. A Oil-Dri utiliza seus mais de 80 anos de experiência em ciência mineral na mineração e processamento seletivo dos seus minerais únicos para os mercados de consumo e business-to-business. A Oil-Dri Corporation of America, atuando com o nome “Amlan International” tem suas ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ODC). A Amlan International comercializa aditivos para a alimentação animal em todo o mundo. A disponibilidade do produto pode variar de acordo com o país, as afirmações aqui apresentadas não são afirmações médicas e podem ser diferentes de acordo com os requisitos do governo.

Reagan Culbertson

Contato com a Mídia

press@amlan.com