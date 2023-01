OPENING STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS DURING THE CAAP HEARING

Ang sabi ng CAAP, ang meron sila ay uninterruptible power supply o U-P-S. Pero ang nakakapagtaka, kung alin pa ang sinasabing UNINTERRUPTIBLE, ay siya pang na-interrupt. Hindi yan katanggap-tanggap.

May mga usap-usapan din na ito ay simpleng "glitch" o "bug". Ngunit kung ito ay nagdulot ng napakaraming delays at cancellations, sa flights man o sa mga personal na appointment ng ating mga kababayan, this isn't something I am comfortable calling a mere "glitch" or a "bug." Dahil buhay ng napakaraming tao ang nakataya dito.

Ilan sa mga problemang una nang tinukoy ng CAAP ay yung depektibong blower sa isang UPS at yung sirang circuit-breaker. Ngunit hindi yan pasok sa tinatawag na "acts of god", o yung mga insidenteng nagkataon lang.

Kaya ang isa sa inaasahan nating matutukoy ng ating komite na ito ay kung ang insidenteng ito ay man-made. There should be no scapegoats or free passes from liability. Kasalanan ba ng tao? May kapabayaan ba? Kinulang ba sa maintenance? Kinailangan bang palitan ang mga outdated na pyesa?

This could have been much worse.

An example: There was a report that the paths of two planes were dangerously close to each other and could have resulted in a mid-air collision; a tragedy narrowly... fortunately... avoided.

At sa huli, kung mga napaka-basic at napakasimpleng desisyon o kakulangan pala ng iilan ang siyang nakapagpatigil ng lahat ng paliparan sa buong bansa, dapat silang managot sa batas. If someone became sloppy, they must be held accountable.