Savaria annonce la nomination d’un nouveau membre au conseil d’administration

/EIN News/ -- LAVAL, Québec, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS) un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, annonce aujourd’hui la nomination de Mme Anne Le Breton à son conseil d'administration à compter de la date des présentes.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Anne au sein de notre conseil d'administration. Ses compétences en leadership et son expérience en ressources humaines renforceront certainement la capacité du conseil à soutenir la direction qui continue à prendre les mesures nécessaires pour que Savaria demeure un chef de file dans tous les aspects de l'industrie de l'accessibilité », a déclaré Marcel Bourassa, président du conseil, président et chef de la direction.

Mme Le Breton cumule plus de 25 années d’expérience en ressources humaines et elle est reconnue pour son leadership ainsi que sa capacité en développement du potentiel humain dans une entreprise en forte croissance. Ayant œuvré aux États-Unis et en Suisse, et travaillé avec des équipes basées à l’international, Mme Le Breton se démarque par sa vision globale de la gestion du capital humain et ses habilités à promouvoir une culture inclusive. Au cours de sa carrière, elle a développé une grande aptitude pour la mobilisation et l’expérience de l'employé, la gestion du talent, la planification de la relève ainsi que les relations de travail. Depuis 2011, elle a occupé divers rôles-cadres au sein de Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP), incluant vice-présidente ressources humaines Opérations manufacturières, Amérique du Nord; vice-présidente des Ressources humaines, Ingénierie de produits et Opérations manufacturières et vice-présidente Ressources humaines, Ventes mondiales et Opérations manufacturières. Depuis 2016, elle agit à titre de vice-présidente exécutive, Talent et culture. Elle a également siégé au conseil d'administration de Barrette Outdoor Living, Inc. et détient un diplôme en relations industrielles de l'Université de Montréal.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules, à des fins personnelles et commerciales. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 250 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.

