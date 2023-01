Vídeo: Blue Diamond Resorts Assume Compromisso Focado no Cliente

/EIN News/ --

TORONTO, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resort tem o prazer de anunciar o lançamento do seu novo vídeo corporativo focado no cliente, no site da marca. Após um ano de crescimento notável, a empresa de gestão hoteleira reflete sobre sua estratégia como líder em hospitalidade com tudo incluído e a cultura orientada por valores que lhe permite proporcionar experiências memoráveis no Caribe.



“A indústria hoteleira está mudando rapidamente e, para acompanhar as novas tendências, o Blue Diamond Resorts redefiniu constantemente sua proposta de valor para superar as expectativas dos viajantes e entender as necessidades de cada mercado”, disse Alejandro Rodriguez del Peon, Diretor de Marketing e Relações Públicas do Blue Diamond Resorts. “Estamos muito entusiasmados com o lançamento do nosso novo vídeo corporativo que destaca nosso foco na experiência do hóspede e nosso compromisso como criadores de momentos.”

O novo vídeo mostra alguns dos 45 resorts e seu pessoal operados pelo grupo, através da tecnologia de câmera de visão em primeira pessoa de primeira linha, bem como a direção estratégica para o ano com base em experiências memoráveis. Há mais de uma década, o Blue Diamond Resorts tem estado na vanguarda do segmento de tudo incluído para se tornar o grupo hoteleiro de mais rápido crescimento no Caribe, com um portfólio de nove marcas premium exclusivas em destinos populares no México, República Dominicana, Jamaica, Cuba, Costa Rica, Santa Lúcia, Antígua e Granada.

Dando continuidade à sua meta de ir Above and Beyond, a empresa de gestão hoteleira reforça seu compromisso de servir seus hóspedes, membros da equipe e as comunidades através da inovação e novos produtos a serem lançados em 2023, para destacar a ampla oferta das suas marcas Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Hotels & Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts, Starfish Resorts e Memories Resorts & Spa.

Clique aqui para assistir ao vídeo ou visite www.bluediamondresorts.com

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 45 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos com refeições exclusivas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai o hóspede para a Vacation Like A Star™ com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Dodge the Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusiva para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Para mais informação, contacte: media@bluediamondresorts.com