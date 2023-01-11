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Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布对其位于韩国釜山的船用设施进行首次现场 FAT 测试

/EIN News/ -- 加利福尼亚州特曼库拉, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co.，Ltd（日本）集团公司旗下的 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）欣然宣布对其位于韩国釜山的新船用设施进行首次现场 FAT 测试。这一成就体现了他们对韩国市场增长的承诺和支持。

自 2022 年 7 月以来，他们一直在 4000 平方米的设施中制造高压泵撬。随着为 Hapag Lloyd AG 进行的 FAT 测试（针对最大的燃料气供应系统）的成功完成，他们展示了工厂及其 LN2（液氮）测试设施的能力。该设施继续提供先前提供的调试和维护支持。凭借 HP 泵撬的制造和测试能力，他们现在为客户提供全系统的船用解决方案。

泵橇交付前必须进行 FAT 测试，测试整体性能（即泵最大流量、蒸发器性能、润滑油（LO）系统、氮气吹扫系统、低温阀等）。必须在船东、船级社和客户的见证下验证产品是否符合性能要求。

韩国总经理 Jay Lee 表示 ，“20 多年来，Nikkiso ACD 一直是韩国造船业首选的燃料气橇供应商！由于我们新的撬装和测试设施位于韩国造船厂附近，我们现在有了更大的能力来提供当地支持，满足重大的全球船用需求。”

“这是我们集团和液化天然气动力船舶市场的重要下一步，也为我们的船舶客户带来了更大的利益。Nikkiso CE&IG 现在将能够提供和测试完整的系统，并为客户提供交钥匙系统解决方案，”Cryogenic Industries 首席执行官兼集团总裁 Peter Wagner 表示。

联系信息：
Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases - 韩国
总部和工厂：83, Nosansanupjung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Korea
分支机构：#1912, 170, Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 16614, Korea
info@NikkisoCEIG-Korea.com

关于 CRYOGENIC INDUSTRIES
Cryogenic Industries, Inc.（现为 Nikkiso Co.，Ltd. 旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮膨胀机、换热器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries 成立于 50 多年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，也是一家由大约 20 个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问 www.nikkisoCEIG.comwww.nikkiso.com

媒体联系人：
Anna Quigley
+1.951.383.3314
aquigley@cryoind.com


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