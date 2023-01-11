Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布在韓國釜山的海運設施進行首次現場 FAT 測試

/EIN News/ -- 加州特曼庫拉, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 集團（「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團旗下公司，隆重宣布在其位於韓國釜山的新海運設施進行首次現場 FAT 測試。這一成就體現了集團對韓國市場增長的承諾和支援。



自 2022 年 7 月以來，集團一直在 4,000 平方米的設施中製造高壓泵撬塊。隨着為 Hapag Lloyd AG 公司（為最大的燃氣供應系統）成功完成 FAT 測試，集團展示了其工廠及其 LN2（液氮）測試設施的能力。該設施繼續提供先前提供的調試和維護支援。憑藉高壓泵撬塊製造和測試能力，集團現在為客戶提供全系統海運解決方案。

撬塊交付前，FAT 為強制性測試，主要測試整體性能（即泵最大流量、汽化器性能、潤滑油 (LO) 系統，氮氣吹掃系統，低溫閥等）。產品須由船東、船級社和客戶見證，驗證是否符合其性能要求。

韓國總經理 Jay Lee 表示：「20 多年來，Nikkiso ACD 一直是韓國造船業燃氣撬塊的首選供應商！隨着新的撬塊包裝和測試設施落坐韓國造船廠附近，我們現在有更大的能力提供本地支援並滿足全球海運需求。

「這是我們集團和液化天然氣 (LNG) 動力還會海運市場的重要下一步，也將為我們海運客戶帶來更大利益。Nikkiso CE&IG 現在將能夠提供和測試完整的系統，並透過統包系統解決方案為我們的客戶提供支援」，Cryogenic Industries 行政總裁兼集團總裁 Peter Wagner 表示。

聯絡資訊：

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases - 韓國

總部和工廠：83, Nosansanupjung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Korea（韓國）

分部：#1912, 170, Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 16614, Korea（韓國）

info@NikkisoCEIG-Korea.com

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries， Inc.（現為 Nikkiso Co.， Ltd. 成員）成員公司製造和服務工程低溫氣體處理設備（泵、透平膨脹機、熱交換器等）以及用於工業氣體、液化天然氣 (LNG)、液化氫 (LH2) 廢熱回收有機朗肯循環的加工廠。Cryogenic Industries 成立於 50 逾年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，以及由大約 20 個營運實體組成的共同控制集團。

更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。