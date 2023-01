Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group annonce son premier test FAT sur site dans son installation maritime à Busan, en Corée

/EIN News/ -- TEMECULA, Californie, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fier d'annoncer son premier test FAT (Factory Acceptance Test, test de validation en usine) sur site dans sa nouvelle installation maritime à Busan, en Corée. Cette avancée témoigne de son engagement et de son soutien envers la croissance du marché coréen.



Depuis juillet 2022, il fabrique des patins de pompe haute pression dans l'installation de 4 000 mètres carrés. Avec la réussite de ce test FAT pour Hapag Lloyd AG (pour le plus grand système d'alimentation en gaz combustible), il démontre les capacités de son usine et de son installation d'essai axée sur le LN2 (azote liquide). Cette installation continue d'offrir le soutien à la mise en service et à la maintenance fourni précédemment. Grâce aux capacités de fabrication et de test des patins de pompes HP, il offre désormais à ses clients des systèmes maritimes complets.

Le test FAT est obligatoire avant la livraison des patins. Il s'agit de tester les performances globales (c'est-à-dire le débit maximal de la pompe, les performances du vaporisateur, le système de lubrification, le système de purge d'azote, les vannes cryogéniques, etc.). Il doit être réalisé en présence de l'armateur, de la société de classification et des clients, afin de vérifier que le produit répond aux exigences de performance.

Selon Jay Lee, directeur général pour la Corée, « Nikkiso ACD est le fournisseur de patins pour gaz combustibles privilégié par l'industrie coréenne de la construction navale depuis plus de 20 ans ! Grâce à notre nouveau site de conditionnement et d'essai des patins localisé à proximité des chantiers navals en Corée, nous disposons désormais d'une capacité encore plus grande pour fournir une assistance locale et répondre à la demande mondiale qui est considérable. ».

« C'est une nouvelle étape importante pour notre Groupe et pour le marché du transport maritime alimenté au GNL, ainsi qu'un avantage en plus pour nos clients dans le domaine maritime. Nikkiso CE&IG sera désormais capable de fournir et tester des systèmes complets et de soutenir ses clients avec un système clé en main », a déclaré Peter Wagner, PDG de Cryogenic Industries et président du Groupe.

Coordonnées :

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases - Corée

Siège social et usine : 83, Nosansanupjung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Corée

Succursale : #1912, 170, Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 16614, Corée

info@NikkisoCEIG-Korea.com

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant vingt entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .