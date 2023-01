La Ville de Montréal octroie à GHD un contrat de 4,4 M$ pour la conception et la construction du nouveau lien de l’Ouest à Kirkland

Unir la communauté grâce à un accès plus sécuritaire pour les loisirs et les déplacements

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GHD, une entreprise de services professionnels mondiale, s’est récemment vu octroyer un contrat de 4,4 M$ par la Ville de Montréal pour le nouveau projet de lien de l’Ouest à Kirkland, comprenant la passerelle pour piétons qui franchira l’autoroute 40. Le nouveau lien polyvalent reliera les communautés en donnant accès à la rivière des Prairies et à la nouvelle station Kirkland du REM. La passerelle permettra aux piétons et aux cyclistes de traverser l’autoroute 40 en toute sécurité. De plus, le projet traverse le futur Grand parc de l’Ouest, un parc en cours de développement dans l’Ouest de l’Île, qui rapprochera davantage la communauté des espaces naturels. Les firmes d’architecture locales STGM Architecture et SidLee Architecture font partie de l’équipe de GHD qui réalisera le projet de 3 km.



La passerelle pour piétons s’inscrit dans une initiative de la Ville de Montréal visant à accroître les infrastructures de transport actif et collectif tout en mettant en valeur les milieux naturels. À l’achèvement du projet, les résidants de Kirkland pourront accéder au futur terminus de train léger sur rail du REM à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture. La passerelle s’étendra au-delà du viaduc et dirigera les piétons dans le voisinage, jusqu’au nouveau parc communautaire. Elle aidera les résidants à circuler dans Kirkland par d’autres moyens que l’automobile – une étape de plus vers la réduction des émissions de carbone provenant des véhicules dans la région.

GHD a été mandatée pour les volets suivants :

Administration de contrats

Services géotechniques et environnementaux

Conception détaillée de la passerelle pour piétons

Soutien technique tout au long du projet

« Le lien de l’Ouest offrira de nombreux avantages aux résidants et aux visiteurs dans la communauté. Il y a un besoin de davantage de ce type d’infrastructures, qui soutiennent les méthodes de transport actif en permettant aux citoyens de laisser leurs véhicules à la maison. Il s’agit d’un changement bienvenu qui vient améliorer le réseau pour les usagers du transport collectif, les cyclistes et les piétons. Nous sommes honorés de participer à ce changement », a déclaré Simon Vallée, GHD chargé de projet et responsable régional du marché du transport.

