Xometry Europe se développe au Royaume-Uni.

Xometry Europe propose désormais des places de marché localisées en 9 langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, hollandais, norvégien et suédois



La place de marché Xometry UK permet des délais de livraison rapides pour les clients britanniques

Les clients britanniques peuvent désormais obtenir des devis et acheter des pièces directement en livres sterling

Le moteur de devis instantané et exclusif de Xometry fournit des prix et des retours d'information instantanés, des délais de livraison précis, permettant de créer des chaînes d'approvisionnement locales résilientes

/EIN News/ -- MUNICH, Allemagne et LONDRES, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ : XMTR), la place de marché mondial en ligne qui met en relation les acheteurs des entreprises avec les fournisseurs de services de fabrication, a annoncé aujourd'hui la poursuite du développement de sa présence en Europe, avec le lancement du site xometry.uk , une place de marché localisée pour les clients britanniques.

Les places de marché localisées de Xometry sont alimentées par le moteur de devis instantané exclusif de la société, basé sur l'IA et permettent aux clients régionaux d'obtenir des devis et d'acheter des pièces directement dans la devise locale.

« La poursuite de notre expansion en Europe reflète notre ambition à devenir une place de marché mondiale pour le marché industriel étendu et en pleine croissance » a déclaré Dmitry Kafidov, directeur général de Xometry Europe. « Nos places de marché localisées permettent aux entrepreneurs, aux petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes entreprises de se mettre en lien avec les fabricants pour créer des chaînes d'approvisionnement locales résilientes afin qu'ils puissent mettre les produits sur le marché plus rapidement et gagner en efficacité. Nous sommes fiers de nos résultats en Europe où nous avons désormais 9 places de marché localisées. »

La place de marché Xometry pour les clients britanniques offre des capacités de fabrication étendues pour produire à la fois des prototypes et des lots de grand volume. Le service actuellement disponible, offre 15 technologies de fabrication, telles que l'usinage CNC, l'impression 3D et le moulage par injection, ainsi que 120 matériaux et des douzaines d'options de finition. Xometry UK propose également différents types de certification et de rapports de contrôle qualité pour les pièces finales.

À propos de Xometry

Xometry (XMTR) propulse les industries d'aujourd'hui et de demain en connectant les gens ayant de grandes idées avec les fabricants qui peuvent leur donner vie. La place de marché numérique de Xometry offre aux fabricants les ressources essentielles qu'ils leur faut pour développer leur activité, tout en permettant aux ingénieurs et aux acheteurs des entreprises, quelque soit leur taille, d'accéder facilement à la capacité d fabrication et de créer des chaînes d'approvisionnement locales résilientes.

