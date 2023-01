SimWell continue son expansion internationale et acquiert la compagnie australienne Simulation Modeling Services (SMS)

SimWell est un leader mondial dans l’aide et l’automatisation de la décision basée sur la simulation, l’optimisation et les jumeaux numériques

LAVAL, QUéBEC, CANADA, January 12, 2023 / EINPresswire.com / -- SimWell, une société internationale de développement de solutions technologiques siégeant à Laval, a acquis SMS, d’Emergent Group Australia Pty Ltd. SMS est une société basée en Australie spécialisée dans le développement de solutions de simulation et de jumeaux numérique dont les clients proviennent d’un large éventail d’industries. L’acquisition de SMS par SimWell renforce ses capacités de développement de solutions en élargissant le bassin d’expertise et en accélérant l’accès à de nouvelles technologies. L’acquisition renforce également la capacité de Simwell à soutenir des clients en Asie-Pacifique tout en améliorant le développement des solutions de jumeaux numériques à grande échelle pour les entreprises mondiales.« L’aide à la décision et l’automatisation de la décision font partie intégrante de chaque transformation numérique qui se produit dans toutes les industries à travers le monde, » déclare Alexandre Ouellet, fondateur et PDG de SimWell. « Au cours des dernières décennies, les entreprises se sont concentrées sur la collecte, l’organisation et l’analyse descriptives de données. Il y a maintenant une révolution sur la façon d’utiliser ces données de façon prédictive et prescriptive, afin de baser les décisions sur le futur plutôt qu’à partir du passé. L’intégration de SMS nous positionne pour jouer un rôle central dans l’adoption mondiale de la technologie de simulation, d’optimisation et de jumeau numérique. »La relation de SimWell avec SMS a commencé il y a plus d’une décennie lorsque Alexandre Ouellet, son associé Jon Santavy et Lucas Stretton (directeur général de SMS) se sont rencontrés en tant que partenaires de distribution pour une société de logiciels de simulation. Au fil des ans, l’équipe a eu l’occasion de travailler ensemble où ils ont trouvé l’alignement dans leur culture et leurs objectifs d’affaires, ainsi que leur vision pour l’industrie mondiale.« Contrairement à beaucoup d’autres entreprises de simulation, qui ont tendance à construire des modèles, les livrer et laisser leurs clients à eux-mêmes, SimWell et SMS se concentrent sur des partenariats à long terme, maximisant le retour sur investissement de leurs clients grâce à des solutions opérationnelles et évolutives, » a déclaré Ouellet. « Nous croyons que cette technologie nichée est sous-utilisée dans le monde, et notre approche unique développée au fil des années permet à nos clients de se démarquer en continu, en exploitant ce potentiel souvent méconnu de leurs compétiteurs. »Commentant l’intégration à SimWell, Lucas Stretton déclare, « Je suis très heureux de rejoindre cette équipe. SMS fournit à SimWell une présence mondiale pour améliorer les opérations de nos clients tout en les rendant plus compétitifs à mesure qu’ils évoluent dans un environnement macroéconomique difficile. L’union de SimWell et SMS procurera de solides bases dans le développement des marchés internationaux. »Visitez notre site web www.simwell.io ou contacter notre Directeur du développement des affaires Sylvain Gazaille (sgazaille@simwell.io) pour savoir comment SimWell peut aider votre entreprise à entrevoir le futur.À propos de SimWellSimWell est une société de technologie dédiée au développement de solutions d’aide et d’automatisation de la décision basées sur la simulation, l’optimisation et les jumeaux numériques. Le siège social de SimWell est situé à Laval. SimWell est une société à portée internationale avec des équipes de développement résidant au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Inde, au Moyen-Orient et maintenant en Australie.À propos de Simulation Modeling Services (SMS)Depuis plus de 35 ans, SMS aide les entreprises à prédire les résultats, en tirant parti d’une gamme de logiciels de simulation de premier plan, pour assurer la réussite des projets et améliorer l’efficacité opérationnelle. Les bureaux de SMS sont situés à Sidney en Australie.