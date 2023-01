Les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO accordent quatre subventions de recherche à des établissements qui mènent des recherches visant à faire progresser l’avenir de la santé auditive et des études sur les personnes Sourde…

/EIN News/ -- TORONTO, 10 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des Services canadiens de l’ouïe (SCO), un organisme sans but lucratif et chef de file stratégique mondial dans l’avancement de la recherche et de l’innovation qui améliore la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes, sont heureux d’annoncer qu’ils ont accordé leurs quatre premières subventions de recherche – totalisant 400 000 $ – à des établissements qui mènent des recherches qui permettront d’éliminer les obstacles à la participation des personnes Sourdes et malentendantes et de leurs familles.



Nous sommes fiers de décerner aux chercheuses et chercheurs principaux suivants et à leurs établissements hôtes des subventions de recherche inaugurales du programme Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO :

Chizuko Tamaki, AuD, Ph. D., Université Gallaudet

« Adaptation des outils d’autodéclaration de problèmes d’équilibre et de risques de chute à l’American Sign Language », soumis par Chizuko Tamaki, Ph. D., chercheuse principale, adaptera et validera en American Sign Language (ASL) quatre outils d’autoévaluation et d’autodépistage des fonctions d’équilibre et du risque de chute, actuellement disponibles en anglais écrit. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Marlene Bagatto, AuD, Ph. D., Université Western

« Schématisation des facteurs sociaux liés aux soins de santé auditive pour enfants», soumis par Marlene Bagatto, Ph. D., chercheuse principale, et ses collaborateurs, Maxwell J Smith, Jacob Shelley et Mehmet Begen de l’Université Western, examineront l’injustice en matière de soins de santé associée à l’absence de stratégie nationale en matière de santé auditive des nourrissons au Canada, ainsi que les coûts que cette iniquité représente pour les personnes au Canada. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Natalia Rohatyn-Martin, Ph. D., Université MacEwan

« Validation du sondage pour étudiants Sourds « Fatigue in Educational Contexts », soumis par Natalia Rohatyn-Martin, Ph. D., chercheuse principale (Université MacEwan), ses cochercheuses, Denyse Hayward et Lynn McQuarrie (Université de l’Alberta), et ses collaborateurs Linda Cundy (Université de l’Alberta) et Stephan Rohatyn (Université Ball State), valideront à l’échelle nationale et internationale l’outil nouvellement créé d’évaluation de la fatigue en contexte éducatif. Leur objectif est d’accroître la sensibilisation aux facteurs contribuant à la fatigue d’écoute et de visionnement dans le but d’améliorer les résultats et les possibilités d’éducation des personnes étudiantes Sourdes et malentendantes. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

Walter Wittich, Ph. D., Université de Montréal

« Élaboration d’une batterie de codes pour la surdicécité utilisant la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF)», dirigé par Walter Wittich, Ph. D., soutenu par le Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, l’Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre, l’Institut national canadien pour les aveugles, le Service ontarien de la surdicécité, et le Centre canadien Hellen Keller, en coopération avec des collaborateurs internationaux de Suède, de France, des Pays-Bas et d’Espagne. Cette étude aura pour objectif de développer des ensembles de base de la Classification internationale du fonctionnement, actuellement inexistants pour la surdicécité, afin d’améliorer la pratique clinique, la recherche et la prestation de services aux personnes vivant avec la surdicécité dans le monde entier. Pour en savoir davantage, cliquez ici.

« Félicitations aux premiers bénéficiaires de nos subventions de recherche! Nous sommes fiers d’octroyer des subventions de recherche qui soutiennent les scientifiques et les innovateurs les plus brillants au monde dans leur quête en vue de réimaginer l’avenir de la santé auditive et des études portant sur les personnes Sourdes », indique Julia N. Dumanian, présidente-directrice générale des Services canadiens de l’ouïe. « Leurs recherches essentielles, ainsi que leur expertise et leur passion afin de créer un changement porteur d’impact, aideront à aborder les questions à multiples facettes associées à la perte auditive et aux études portant sur les personnes Sourdes, et ce, dans le but ultime d’améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes dans le monde entier. »

Poorna Kushalnagar, Ph. D., doyenne de la recherche à l’Université Gallaudet explique les répercussions de la subvention de recherche sur les personnes adultes Sourdes : « Le projet de recherche de Chizuko Tamaki revêt un fort potentiel en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées Sourdes qui ont des problèmes d’équilibre et qui risquent de tomber. Elle travaillera à l’élaboration d’outils linguistiquement et culturellement appropriés qui permettront d’évaluer avec davantage de précision les répercussions des étourdissements et des troubles de l’équilibre sur les personnes âgées Sourdes, ce qui pourrait se traduire par une meilleure qualité de vie et une plus grande sécurité pour ces dernières. Je félicite de tout cœur Chizuko Tamaki pour cette subvention qui permettra à cette importante recherche de réduire les inégalités en matière de santé et d’avoir des répercussions positives sur nos communautés. »

À PROPOS DES SUBVENTIONS DE RECHERCHE DES PARTENARIATS MONDIAUX POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION DES SCO

En avril 2022, les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO ont lancé leur premier appel à propositions pour la période de financement de deux ans (2022-2024). Nous avons reçu une réponse massive de la part de la communauté scientifique. Toutes les propositions reçues s’harmonisaient à nos domaines d’intérêt de recherche inauguraux en plus de les soutenir. Ces domaines d’intérêt étaient les suivants :

SANTÉ AUDITIVE : Prévention, diagnostic, évaluation, traitement et (ré) habilitation des difficultés d’audition et d’équilibre.

SCIENCES DE L’AUDITION : Activités de recherche dans les domaines de l’acoustique, des neurosciences et de la psychologie concernant la perception des sons.

ÉTUDES SUR LA SURDITÉ : Activités de recherche dans les domaines de la sociologie, du langage et de l’inclusion des personnes Sourdes.

QUALITÉ DE VIE : Recherche liée aux impacts du fait d’être Sourd ou malentendant, notamment la capacité d’une personne à participer aux activités de la vie et à en profiter.

Pendant plusieurs mois, notre Comité d’évaluation des demandes de subvention, composé de 36 scientifiques nationaux et internationaux établis provenant de différentes régions du globe, notamment du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie, a examiné avec diligence les demandes de financement de projets de recherche, s’assurant que toutes les subventions accordées par Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO serviraient à soutenir la recherche de la plus haute qualité et à améliorer la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes. Notre Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation, composé de scientifiques chevronnés, a agi à titre d’observateur et de conseiller stratégique afin d’assurer un processus d’attribution équitable et transparent. Il a également formulé des recommandations au Conseil d’administration concernant les demandes complètes dont le financement a été approuvé.

« Faire partie du Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation des Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO a été un moment fort de mon année. C’était un plaisir de faire partie d’une nouvelle initiative de financement dans le domaine de la santé auditive et des études portant sur les personnes Sourdes. L’équipe des Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO a accompli un travail exemplaire afin de bâtir le programme sur de solides bases. Il a été particulièrement encourageant de voir la réponse positive de la communauté : la série de demandes de financement et tous les excellents scientifiques canadiens et internationaux qui ont accepté de servir d’évaluateurs. Tout cela a fait de ce programme un vif succès, avec de nouveaux financements pour quatre programmes de recherche de qualité qui feront avancer la science de manière importante. C’est une bonne nouvelle, et cela ne fait que commencer », indique Steve Aiken, Ph. D., membre du Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation des Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO.

Nous sommes très reconnaissants à l’endroit des membres de notre Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation et à ceux du Comité d’évaluation des demandes de subvention, qui consacrent de façon bénévole leur temps et leur expertise à cette tâche essentielle!

Consultez la liste complète des membres du Conseil consultatif pour la recherche et l’innovation ici.

Consultez la liste complète des membres du Comité d’évaluation des demandes de subventions ici.

À propos de Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO

Les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO sont un organisme sans but lucratif et un leader stratégique dans l’avancement de la recherche et de l’innovation qui améliore la qualité de vie des personnes Sourdes et malentendantes. En tant qu’organe de recherche et d’innovation des Services canadiens de l’ouïe, ils soutiennent la recherche scientifique en offrant des subventions de recherche qui abordent les questions multidimensionnelles relatives à la déficience auditive et facilitent l’élaboration de solutions novatrices pour le secteur.

Pour de plus amples renseignements sur les Partenariats mondiaux pour la recherche et l’innovation des SCO, veuillez consulter le site www.chsglobalpartnerships.com/fr.

Contact pour les médias :

information@chsglobalpartnerships.com