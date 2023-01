Minière Osisko dépose l’étude de faisabilité pour Windfall

/EIN News/ -- TORONTO, 10 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (TSX:OSK, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le dépôt du rapport technique sur l’étude de faisabilité préparé conformément au Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») sur son projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société. Le rapport technique intitulé « Feasibility Study for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » et daté du 10 janvier 2023 (avec une date d’effet au 28 novembre 2022) a été préparé pour Osisko par BBA inc. Le rapport technique est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko.



Le tableau 1 ci-dessous (inclus dans le rapport technique) remplace le tableau 4 inclus dans le communiqué de presse du 28 novembre 2022. Le rapport technique présente des changements sans incidence par rapport au communiqué de presse du 28 novembre 2022. Ces changements n’ont pas d’impact sur les résultats de référence du communiqué de presse du 28 novembre 2022; les modifications n’affectent que les valeurs présentées à titre de référence. Le tableau 4 (analyse de sensibilité) a été corrigé et présente maintenant des valeurs plus élevées pour la VAN avant et après impôt, des valeurs plus élevées pour le TRI avant et après impôt, et des périodes de recouvrement plus courtes avant et après impôt à des prix de l’or plus élevés et plus bas.

Tableau 1 : Sensibilité au prix de l’or(1) et au taux de change(2)

Prix de l’or ($ US/oz) 1 300 1 400 1 500 1 600(1) 1 700 1 800 1 900 2 000 VAN 5 % avant impôt (M$ CA) 836,2 1 119,2 1 402,1 1 685,1 1 968,0 2 251,0 2 534,0 2 816,9 VAN 5 % après impôt (M$ CA) 640,4 821,1 996,1 1 168,4 1 338,7 1 504,8 1 670,2 1 835,4 TRI avant impôt 24,7 % 30,1 % 35,2 % 40,1% 44,8 % 49,3 % 53,7 % 58,0 % TRI après impôt 21,5 % 25,9 % 30,0 % 33,8% 37,5 % 41,0 % 44,4 % 47,6 % Période de recouvrement avant impôt après le début de la production (années) 2,88 2,47 2,16 1,95 1,79 1,65 1,53 1,43 Période de recouvrement après impôt après le début de la production (années) 3,03 2,59 2,26 2,03 1,86 1,72 1,61 1,52





Sensibilité de change 0,90 0,85 0,80 0,77(2) 0,70 0,65 0,60 0,55 VAN 5 % avant impôt (M$ CA) 1 025,4 1 952,2 1268,0 1 685,1 2 134,1 2 034,3 2 549,9 2 478,8 VAN 5 % après impôt (M$ CA) 762,5 904,5 1 062,4 1 168,4 1 436,4 1 660,9 1 921,0 2 224,1 TRI avant impôt 28,3 % 32,6 % 37,1 % 40,1 % 47,5 % 53,5 % 60,3 % 68,0 % TRI après impôt 24,5 % 27,9 % 31,5 % 33,8 % 39,6 % 44,2 % 49,3 % 55,1 %

Remarques :

(1) Le scénario de base considère un prix pour l’or de 1 600 $ US/oz.

(2) Le scénario de base utilise un taux de change de 1,00 $ US = 1,30 $ CA (ou 0,77 $ US = 1,00 $ CA)

Le communiqué de presse d’Osisko publié le 28 novembre 2022 (intitulé « Minière Osisko dépose une étude de faisabilité positive pour Windfall ») résumait les principaux résultats, hypothèses et estimations contenus dans l’étude de faisabilité de Windfall.

Personne qualifiée

Le rapport technique intitulé « Feasibility Study for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » et daté du 10 janvier 2023 avec une date d’effet au 28 novembre 2022, a été préparé pour Osisko par BBA Inc. Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été révisé et approuvé par M. Mathieu Savard, géo. (OGQ no 510), président d’Osisko, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gisement aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans le secteur environnant d’Urban-Barry et le secteur avoisinant de Quévillon (plus de 2 400 kilomètres carrés).

