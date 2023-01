Westland Insurance acquires Assurances R. Legault

Westland continues to grow across Canada with new QC acquisition

/EIN News/ -- Surrey, BC/Territories of the Coast Salish (Kwantlen, Katzie, Semiahmoo, Tsawwassen first nations), Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westland Insurance today announced that it acquired Assurances R. Legault on January 1. The addition of this brokerage to the Westland family furthers its expansion across Canada and increases its growing footprint in Quebec.

Assurances R. Legault is based in Montreal and is a family-owned, second-generation insurance brokerage, offering services to their business and personal clients in both French and English since 1980. Brokerage principals Philippe Legault and Isabelle Jean are remaining with Westland in business development roles to assist with growth in the province.

“Today marks an exciting moment for us as we welcome Assurances R. Legault to Westland,” says Jamie Lyons, Westland’s President & CEO. “We are thrilled to be expanding our presence in Quebec, a province that remains key to our national story and our ambition to be Canada’s favourite insurance brokerage. We feel tremendous cultural alignment with Philipp, Isabelle, and the incredible team at Legault.”

Westland continues to invest in and grow its business in Canada, both organically and through strategic acquisitions.

- 30 -

About Westland Insurance Group

Westland Insurance Group is one of the largest and fastest-growing independent insurance brokers in Canada. Trading over $2.5 billion of premium, Westland continues to expand coast to coast. Westland's brokers provide expertise and advisory-based services across commercial, personal, employee benefits, farm, and specialty insurance segments. Since its founding in 1980, Westland has remained a family-owned company that is committed to supporting its clients, industry partners and local communities. For more information, please visit westlandinsurance.ca.



--

Westland Insurance a annoncé aujourd’hui qu’elle a acquis Assurances R. Legault le 1er janvier. L’ajout de ce courtier à la famille Westland poursuit son expansion à travers le Canada et augmente sa présence croissante au Québec.

Basée à Montréal, Assurances R. Legault est un cabinet familial de courtage d’assurance de deuxième génération qui offre des services à ses clients commerciaux et personnels en français et en anglais depuis 1980. Les directeurs de courtage Philippe Legault et Isabelle Jean restent avec Westland dans des rôles de développement des affaires pour aider à la croissance dans la province.

« Aujourd’hui marque un moment passionnant pour nous puisque nous accueillons Assurances R. Legault à Westland », déclare Jamie Lyons, président et chef de la direction de Westland. « Nous sommes ravis d’étendre notre présence au Québec, une province qui reste essentielle à notre histoire nationale et à notre ambition d’être le courtier d’assurance préféré des Canadiens. Nous ressentons un formidable alignement culturel avec Philipp, Isabelle et l’incroyable équipe de Legault. »

Westland continue d’investir et de développer ses activités au Canada, à la fois de façon organique et par des acquisitions stratégiques.

- 30 -

À propose de Westland Insurance Group

Westland Insurance Group est l’un des courtiers d’assurance indépendants les plus importants et à la croissance la plus rapide au Canada. Négociant plus de 2,5 milliards de dollars de primes, Westland continue d’étendre ses activités d’un océan à l’autre. Les courtiers de Westland fournissent une expertise et des services consultatifs dans les segments d’assurance commerciale, personnelle, d’avantages sociaux, agricoles et spécialisés. Depuis sa fondation en 1980, Westland est restée une entreprise familiale qui s’engage à soutenir ses clients, ses partenaires de l’industrie et ses communautés locales. Pour en savoir plus, veuillez visiter westlandinsurance.ca.



Jessica Thiessen Westland Insurance Group Ltd. 7782887894 mediaenquiry@westlandinsurance.ca