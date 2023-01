Biognosys en Bruker vormen een partnerschap voor Advanced Proteomics CRO Services voor wereldwijde biofarmaceutische en biomarkerklanten

Het nieuwe strategische partnerschap heeft tot doel de toegang tot de toonaangevende CRO-diensten van Biognosys en Spectronaut ® -softwaretools voor onbevooroordeelde proteomics en epiproteomics te verbreden.

Met Bruker-investeringen is Biognosys van plan om zowel geavanceerde Amerikaanse biomarker- en medicijnontdekking en -ontwikkeling voor proteomics aan te vangen, evenals ondersteuning voor klinische proeven met farmacoproteomics.



/EIN News/ -- SCHLIEREN, Zwitserland en BILLERICA, Mass., Jan. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys AG en Bruker Corporation (Nasdaq: BRKR) hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd, waarin Bruker een meerderheidsinvestering in Biognosys heeft gedaan. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. J.P.Morgan trad op als exclusief financieel adviseur van Biognosys. Verschillende van de eerdere investeerders van Biognosys hebben hun aandelen aan Bruker verkocht in een secundaire transactie en Bruker zal nieuwe primaire investeringen in Biognosys doen.

Mede-oprichter en CEO Dr. Oliver Rinner en zijn leiderschapsteam zullen Biognosys blijven beheren als een wereldwijd toonaangevend CRO-diensten- en proteomics-softwarebedrijf voor proteomics en proteogenomics. In de toekomst zullen de biomarker- en biofarmaceutische klanten van Biognosys profiteren van de aanvullende diensten en voetafdruk in de VS. Biognosys krijgt toegang tot Brukers toonaangevende 4D-proteomics timsTOF-technologie voor diepere, onpartijdige high-precision proteomics die niet wordt aangetast door kruisreactiviteit van epitopen - allemaal met een hogere doorvoer en uitstekende reproduceerbaarheid.

De op massaspectrometrie gebaseerde proteomics-oplossingen van Biognosys helpen CRO-diensten en proteomics-softwareklanten bij het blootleggen van verbindingen tussen genoom, transcriptoom en fenotype om de statische en dynamische aard van de ziektebiologie te verkennen. In het bijzonder bieden de researchservice-oplossingen TrueTarget™, TrueDiscovery™ en TrueSignature™ van Biognosys diepgaande, peptide-level inzichten in het proteoom voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen:

TrueTarget™ pakt op unieke wijze urgente uitdagingen bij het ontdekken van geneesmiddelen aan door on- en off-target effecten te identificeren en bindingsplaatsen te karakteriseren.

TrueDiscovery™, aangedreven door de Spectronaut ® -software voor proteomics, biedt onbevooroordeelde, multidimensionale inzichten in de expressie, functie en structuur van maximaal 4200 eiwitten in plasma, maximaal 11.000 eiwitten in andere biovloeistoffen en maximaal 13.800 eiwitten in weefsel of cellijnen.

De samenwerking tussen Bruker en Biognosys zal naar verwachting unieke synergieën creëren tussen het veelzijdige portfolio van gepatenteerde proteomics-services, software en kits van Biognosys en het baanbrekende TimsTOF-platform van Bruker. Als gevolg van de strategische samenwerking is Biognosys van plan om zijn eerste geavanceerde CRO-dienstenlaboratorium voor proteomics in de Verenigde Staten te openen.

Dr. Oliver Rinner, CEO en mede-oprichter van Biognosys, zei: "We verheugen ons op de samenwerking met Bruker om onze unieke synergieën te benutten om klanten in staat te stellen de diepte van het proteoom te verkennen, van vroeg onderzoek tot klinische ontwikkeling. We hebben nauw samengewerkt met Bruker om hoge dia-PASEF®-verwerking, diepere proteomics-methoden binnen onze Spectronaut®-software, te ondersteunen. Biognosys blijft zich inzetten voor het behoud van Spectronaut® als een high-performance leverancier-agnostische proteomics-software. We zijn van plan om ons Amerikaanse CRO-lab in Massachusetts te vestigen met behulp van het timsTOF-platform, zodat onze klanten kunnen profiteren van meerdere MS-technologieën."

Dr. Rohan Thakur, President van de Bruker Life-Science Mass Spectrometry-divisie, zei: "We zijn verheugd om samen te kunnen werken met Biognosys om onze CRO-activiteiten in de VS uit te breiden. We hebben veel gemeenschappelijke biomarker- en biofarmaceutische klanten, en nog meer potentiële klanten geven misschien de voorkeur aan een CRO-servicesexpert voor proteomics als Biognosys voor snelle, hoogwaardige en flexibele invoeging van proteomics in hun biomarker- of biofarmaceutische ontdekking en ontwikkeling. Met de snelle wetenschappelijke acceptatie van dia-PASEF-workflows biedt ons partnerschap een unieke combinatie van proteomics-toepassingen en data-science-expertise, wat meer biofarmaceutische en diagnostische bedrijven ten goede kan komen bij het gebruik van onbevooroordeelde proteomics voor besluitvorming."

Dr. Ruedi Aebersold, professor emeritus en pionier op het gebied van proteomics, voegde eraan toe: "Al meer dan een decennium heeft de spin-off ETH van Biognosys nieuwe proteomics-methoden vertaald die in onze onderzoeksgroep hebben geleid tot robuuste, krachtige workflows voor grootschalig fundamenteel en translationeel onderzoek. Ik ben verheugd dat deze nieuwe samenwerking tussen Biognosys en Bruker de toegang tot hoogwaardige proteomics verder zal versnellen. Het zal ook mogelijkheden bieden om de volgende generatie technologie en methoden te ontwikkelen om onontgonnen maar functioneel relevante dimensies van het proteoom te bepalen, zoals de modulatie van de samenstelling van proteoform en eiwit-interactienetwerken als een functie van de cellulaire toestand.





Biognosys is een toonaangevende leverancier van onbevooroordeelde CRO-diensten voor proteomics Spectronaut®-software voor Dia-massaspec proteomics-analyse

Over Biognosys AG

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de menselijke gezondheid drastisch kunnen verbeteren. We stellen biowetenschappers, biomarkers en medicijnjagers in staat om vanuit elke hoek naar het proteoom te kijken met onze veelzijdige portfolio van eigen next-generation proteomics-services, -software en -kits, waaronder de TrueDiscovery™-, TrueTarget™- en TrueSignature™-platforms en het paradepaardje: de proteomics-software Spectronaut®. Deze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. De unieke, gepatenteerde technologieën van Biognosys maken gebruik van HR-massaspectrometrie om duizenden eiwitten in duizenden monsters te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door middel van geavanceerde gegevensanalyse vertaalt Biognosys gegevens in bruikbare inzichten voor O&O op het gebied van biomarkers en biopharma en translationeel onderzoek. Ga voor meer informatie naar biognosys.com .

Over Bruker Corporation (Nasdaq: BRKR)

Bruker stelt wetenschappers in staat om baanbrekende ontdekkingen te doen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen die de kwaliteit van het menselijk leven verbeteren. Brukers hoogwaardige wetenschappelijke instrumenten en hoogwaardige analytische en diagnostische oplossingen stellen wetenschappers in staat om het leven en materialen op moleculair, cellulair en microscopisch niveau te verkennen. In nauwe samenwerking met onze klanten maakt Bruker innovatie, betere productiviteit en klantensucces in het moleculaire en celbiologieonderzoek van de levenswetenschap mogelijk, in toegepaste en pharmatoepassingen, in de microscopie en nanoanalyse, evenals in industriële toepassingen. Bruker biedt gedifferentieerde, hoogwaardige lifescience en diagnostische systemen en oplossingen in preklinische beeldvorming, klinisch fenomicsonderzoek, proteomics en multiomics, ruimtelijke en single-cell biologie, functionele, structurele en condensaatbiologie, evenals in klinische microbiologie en moleculaire diagnostiek. Bezoek www.bruker.com .

