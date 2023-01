Biognosys et Bruker forment un partenariat pour offrir des services avancés de recherche sous contrat (CRO) en protéomique aux clients mondiaux des secteurs de la biopharmaceutique et des biomarqueurs

Ce nouveau partenariat stratégique vise à élargir l'accès aux principaux services CRO de Biognosys et aux outils logiciels Spectronaut ® pour la protéomique et l'épiprotéomique non biaisées.

Grâce aux investissements de Bruker, Biognosys prévoit d'ouvrir, aux États-Unis, des services avancés de recherche et de développement de biomarqueurs protéomiques et de médicaments, ainsi que de soutien aux essais cliniques en pharmacoprotéomique



/EIN News/ -- SCHLIEREN, Suisse et BILLERICA, Mass., 06 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys AG et Bruker Corporation (Nasdaq : BRKR) ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique, dans le cadre duquel Bruker a pris une participation majoritaire dans Biognosys. Les détails financiers n'ont pas été divulgués. J.P.Morgan a agi à titre de conseiller financier exclusif de Biognosys. Plusieurs des investisseurs précédents de Biognosys ont vendu leurs actions à Bruker dans le cadre d'une transaction secondaire, et Bruker réalisera de nouveaux investissements primaires dans Biognosys.

Le Dr Oliver Rinner, co-fondateur et PDG, aux côtés de son équipe de direction, continuera de gérer Biognosys en tant que leader mondial des services CRO en protéomique et protéogénomique et société de logiciels de protéomique. À l'avenir, les clients de Biognosys des secteurs des biomarqueurs et de la biopharmacie bénéficieront de services et d'une présence supplémentaires aux États-Unis. Biognosys aura accès à la technologie de pointe de Bruker en protéomique 4D timsTOF pour bénéficier d'une protéomique de haute précision, plus profonde et non biaisée, qui n'est pas affectée par la réactivité croisée des épitopes, le tout avec un débit plus élevé et une excellente reproductibilité.

Les solutions de protéomique basées sur la spectrométrie de masse de Biognosys aident les clients des services CRO et des logiciels de protéomique à découvrir les liens entre le génome, le transcriptome et le phénotype afin d'explorer la nature statique et dynamique de la biologie des maladies. En particulier, les solutions de services de recherche TrueTarget™, TrueDiscovery™ et TrueSignature™ de Biognosys fournissent des informations approfondies sur le protéome au niveau peptidique pour la découverte et le développement de médicaments :

TrueTarget™ répond de manière unique aux défis pressants de la découverte de médicaments en identifiant les effets sur et hors cible, ainsi qu'en caractérisant les sites de liaison.

TrueDiscovery™, optimisé par le logiciel de protéomique Spectronaut ® , offre un aperçu multidimensionnel et non biaisé de l'expression, de la fonction et de la structure de jusqu'à 4200 protéines dans le plasma, jusqu'à 11 000 protéines dans d'autres biofluides et jusqu'à 13 800 protéines dans les tissus ou les lignées cellulaires.

Les panels multiplex TrueSignature™ de haute précision et personnalisables permettent une quantification absolue simultanée des protéines pour les lectures pharmacodynamiques et la surveillance des biomarqueurs cliniques ; ceux-ci venant appuyer les essais cliniques renforcés par la pharmacoprotéomique.



La collaboration entre Bruker et Biognosys devrait créer des synergies uniques entre le portefeuille diversifié de services, de logiciels et de kits de protéomique exclusifs de Biognosys et la plateforme timsTOF pionnière de Bruker. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Biognosys prévoit d'ouvrir son premier laboratoire de services CRO en protéomique avancée aux États-Unis.

Le Dr Oliver Rinner, PDG et co-fondateur de Biognosys, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Bruker pour tirer parti de nos synergies uniques afin de permettre aux clients d'explorer la profondeur du protéome, de la recherche précoce jusqu'au développement clinique. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Bruker pour prendre en charge les méthodes de protéomique profonde à haut débit dia-PASEF® dans notre logiciel Spectronaut®. Biognosys s'engage à faire en sorte que Spectronaut® demeure un logiciel de protéomique de haute performance et indépendant des fournisseurs. Nous prévoyons d'établir notre laboratoire CRO américain dans le Massachusetts à l'aide de la plateforme timsTOF, afin que nos clients puissent bénéficier de plusieurs technologies de spectrométrie de masse. »

Le Dr Rohan Thakur, président du département spectrométrie de masse de Bruker Life-Science, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Biognosys pour développer notre activité CRO aux États-Unis. Nous avons de nombreux clients communs dans le domaine des biomarqueurs et du secteur biopharmaceutique, et un nombre encore plus grand de clients potentiels pourraient préférer un expert en services CRO en protéomique comme Biognosys pour une insertion rapide, de haute qualité et flexible de la protéomique dans leur découverte et leur développement de biomarqueurs ou de produits biopharmaceutiques. Grâce à l'acceptation scientifique rapide des flux de travail dia-PASEF, notre partenariat offre une combinaison unique d'applications de protéomique et d'expertise en science des données, qui peut bénéficier à davantage de sociétés biopharmaceutiques et de diagnostic en utilisant la protéomique non biaisée pour la prise de décision. »

Le Dr Ruedi Aebersold, professeur émérite et pionnier de la protéomique, a ajouté : « Depuis plus de dix ans, Biognosys, spin-off de l'ETH, a transposé les nouvelles méthodes de protéomique mises au point par notre groupe de recherche en processus solides et performants pour la recherche fondamentale et translationnelle à grande échelle. Je suis ravi que ce nouveau partenariat entre Biognosys et Bruker accélère encore l'accès à la protéomique de haute performance. Il permettra également de créer des technologies et des méthodes nouvelle génération pour déterminer des dimensions inexplorées, mais fonctionnellement pertinentes du protéome, telles que la modulation de la composition des protéoformes et les réseaux d'interaction des protéines en fonction de l'état cellulaire. »



À propos de Biognosys AG

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui peuvent améliorer considérablement la santé humaine. Nous permettons aux chercheurs en sciences de la vie et aux concepteurs de biomarqueurs et de médicaments d'examiner le protéome sous tous les angles grâce à notre gamme polyvalente de services, de logiciels et de kits de protéomique exclusifs nouvelle génération, comprenant les plateformes TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™ et le logiciel phare Spectronaut®. Ces solutions offrent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines sur des milliers d'échantillons avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à des analyses de données avancées, Biognosys transforme les données en informations exploitables pour la recherche et le développement de biomarqueurs et de produits biopharmaceutiques, ainsi que pour la recherche translationnelle. Pour plus d'informations, consultez www.biognosys.com .

À propos de Bruker Corporation (Nasdaq : BRKR)

Bruker permet aux scientifiques de faire des découvertes révolutionnaires et de mettre au point de nouvelles applications qui améliorent la qualité de vie des populations. Les instruments scientifiques de haute performance et les solutions analytiques et diagnostiques de grande valeur de Bruker permettent aux scientifiques d'explorer la vie et les matériaux aux niveaux moléculaire, cellulaire et microscopique. Bruker, en étroite collaboration avec ses clients, favorise l'innovation, l'amélioration de la productivité et la réussite de ses clients dans la recherche en biologie moléculaire et cellulaire des sciences de la vie, dans les applications appliquées et pharmaceutiques, dans la microscopie et la nano-analyse, ainsi que dans les applications industrielles. Bruker propose des systèmes et des solutions différenciés et de grande valeur pour les sciences de la vie et le diagnostic dans les domaines de l'imagerie préclinique, de la recherche clinique en phénomique, de la protéomique et de la multiomique, de la biologie spatiale et unicellulaire, de la biologie structurale fonctionnelle et de la biologie des condensats, ainsi que de la microbiologie clinique et du diagnostic moléculaire. Veuillez consulter www.bruker.com .

