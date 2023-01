122,2 millions de dollars ont été versés à plus de 50 000 causes via Benevity à l'occasion du Giving Tuesday : un record

Malgré l'incertitude économique, le don via des programmes d'entreprise a bénéficié d'une croissance certaine entre 2021 et 2022

/EIN News/ -- CALGARY, Alberta, 05 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity, Inc. , le plus grand fournisseur de logiciels d’engagement solidaire des entreprises à l'échelle mondiale, a annoncé qu’une somme record de 122,2 millions de dollars a été récolté via des dons par l'intermédiaire de sa plateforme lors du Giving Tuesday 2022 pour le 10e anniversaire de cette journée de don. Le nombre de dons a connu une croissance de 9 % par rapport à l’année dernière, établissant le record du nombre le plus important de dons en une seule journée sur sa plateforme.



« Par rapport à l'an dernier, nous avons vu nos clients mener le double de campagnes pour le Giving Tuesday sur la plateforme de Benevity cette année, ce qui montre que les entreprises s'efforcent toujours de jouer leur rôle de catalyseurs d'engagement et d'impact social, malgré la situation économique actuelle », a déclaré Kelly Schmitt, CEO de Benevity. « Ces prodigieux résultats révèlent l'impact que peuvent avoir les individus et les entreprises du monde entier lorsqu'ils se réunissent pour résoudre les problèmes sociaux auxquels est confrontée la société et sensibiliser l'opinion publique sur la façon dont nous pouvons collectivement contribuer à les résoudre. Nous sommes très fiers de jouer un petit rôle dans la propagation de cette solidarité à grande échelle. »

Cette année, 564 entreprises ont pris part à des campagnes pour le Giving Tuesday par le biais de la plateforme de Benevity, soit une hausse de 13 % par rapport à l’année précédente. Et même si le don moyen par utilisateur a chuté de 10 % par rapport à l'année dernière, probablement en raison de la récession imminente, on a comptabilisé une hausse de 22 % du nombre de participants, avec 139 000 individus soutenant plus de 50 000 organisations à but non lucratif dans 107 pays.

Par ailleurs, plus de 194 000 heures de bénévolat ont été enregistrées, soit une hausse de 18 % par rapport à 2021. Dans l'ensemble, 428 000 actions solidaires ont été comptabilisés via la plateforme de Benevity lors du Giving Tuesday, cela incluant les dons, les heures de bénévolat, les gestes sociaux et environnementaux et les subventions.

« Même si les employés, les entreprises et les organisations à but non lucratif ressentent une certaine pression financière cette année, cette journée mondiale de la générosité a permis aux entreprises comme à leurs employés de tisser des liens plus forts avec leurs environnements professionnels, leurs collègues et leurs communautés en mettant communément l'accent sur un impact positif », a déclaré Sona Khosla, Directrice de l'impact de Benevity. « Alors que l'année 2020 et ses répercussions ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir, le Giving Tuesday de cette année nous a rappelé à tous que l'essence de notre bienveillance demeure plus forte que ce qui nous divise. Il nous montre aussi le rôle important que peuvent jouer les entreprises pour susciter des actions collectives. »

Pour en savoir plus sur Benevity et son approche concernant l'engagement des employés et l’engagement solidaire des entreprises, veuillez consulter le site benevity.com .

