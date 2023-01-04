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亞太頭部運營商利用 Synchronoss Email Suite 為實現大幅增長提供有力保障，使用者數量超過 5 千萬

公司持續擴大 Mx9 Messaging Platform 的現有本地部署規模，提供了一系列全新功能，旨在確保郵件傳送安全、數據保密性，進一步提升使用者體驗

/EIN News/ -- 新澤西州布里奇沃特, Jan. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲技術、郵件傳送和數字產品和平台的全球領導者和創新者 Synchronoss Technologies, Inc.（以下簡稱「Synchronoss」或「公司」）（納斯達克證券交易代碼：SNCR）今日宣佈簽訂一份價值 360 萬美元的合約，將與亞太地區規模最大的一家移動和電信運營商展開合作，旨在為實現郵件傳送訂戶基數大幅增長提供有力支持。憑藉雙方逾 20 年的長期合作關係，Synchronoss Email Suite 目前為超過 5 千萬使用者提供相關支持。

Synchronoss Email Suite 包含 Mx9 核心郵件傳送平台，該平台採用無狀態架構，可擴展性高，可實現容錯性。同時，由於集成了加密功能，該平台可最大限度地確保郵件傳送安全和數據的保密性。

Mx9 為電子郵件、聯絡人和日曆提供直觀的 web 使用者界面 (UI)。此外，Mx9 還具備 Huge Mail 功能，支持大型檔案交換，同時還集成了 Razorgate 功能。這是一種郵件過濾功能，過濾效果極佳，旨在徹底刪除垃圾郵件，減輕網路釣魚和病毒帶來的威脅。

Synchronoss 總裁兼首席執行官 Jeff Miller 表示：「我們的 Synchronoss Email Suite 同時支持本地和雲部署，能夠提供功能強大且易於使用的通信套件，該套件為可擴展套件，可為數百萬使用者提供支持。」「我們與該亞太頭部運營商的合作夥伴關係不斷發展壯大，彰顯了我們團隊對不斷突破創新，提供高度可擴展的解決方案，充分滿足當今全球頭部通信服務提供商需求的堅定承諾。」

目前，Synchronoss Email Suite 的服務提供商覆蓋北美、歐洲及亞太等地區，為 20 種主要電子郵件部署提供支持，同時託管了逾 1.8 億個郵箱。欲了解有關該平台和其他郵件傳送解決方案的更多信息，請訪問 https://synchronoss.com/products/engagex/email-suite

關於 Synchronoss
Synchronoss Technologies（納斯達克證券交易代碼：SNCR）構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴及有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。欲了解更多詳情，請訪問 www.synchronoss.com

傳媒關係聯絡：
Domenick Cilea
Springboard
dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡：
Matt Glover / Tom Colton
Gateway Group, Inc.
SNCR@gatewayir.com


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Distribution channels: Business & Economy, IT Industry


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