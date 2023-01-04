亚太地区知名运营商利用 Synchronoss Email Suite 为用户大幅增长至 5000 多万人提供支持

公司扩展了 Mx9 消息传递平台的现有本地部署功能，并推出了一系列有助于保障安全性、数据隐私和改进用户体验的新功能

/EIN News/ -- 新泽西州布里奇沃特, Jan. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc.（以下简称“Synchronoss”或“公司”）（纳斯达克股票代码：SNCR）是云、消息传递、数字产品和平台的全球领导者和创新者。公司今天宣布与亚太地区其中一家最大的移动和电信运营商签订了一份价值 360 万美元的合同，将负责为运营商消息服务订阅用户群的大幅增长提供支持。基于超过 20 年的长期合作关系，Synchronoss Email Suite 现在将为超过 5000 万用户提供支持。



Synchronoss Email Suite 中的 Mx9 核心消息传递平台采用了无状态架构，具有高度可扩展性和容错能力。该解决方案还集成了加密功能，可最大限度地保证安全性和数据隐私。

Mx9 为电子邮件、联系人和日历提供了直观的 Web 用户界面 (UI)。Mx9 不仅拥有支持大文件交换的 Huge Mail 功能，还集成了具备出色消息过滤功能的 Razorgate，支持删除垃圾邮件并减少来自网络钓鱼和病毒的威胁。

“我们的 Synchronoss Email Suite 支持本地和云部署，强大且易于使用的内置通信套件不仅具备可扩展性，还能够为数百万用户提供支持。”Synchronoss 总裁兼首席执行官 Jeff Miller 表示。“我们与这家亚太地区知名运营商之间合作的加强和扩展表明，我们团队致力于不断创新和提供高度可扩展的解决方案，以满足当今的全球领先通信服务提供商的需求。”

如今，Synchronoss Email Suite 为北美、欧洲和亚太地区的服务提供商提供 20 项主要的电子邮件部署服务，并托管了超过 1.8 亿个邮箱。如需了解更多关于该平台和其他消息传递解决方案的信息，请访问 https://synchronoss.com/products/engagex/email-suite。

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）是一家软件开发公司，致力于让世界各地的公司能与他们的订阅用户建立值得信赖且有意义的联系。公司的一系列产品不仅有助于精简网络、简化引导和吸引订阅用户，还有助于发掘新的收入来源、降低成本和加快上市速度。数以亿计的订阅用户十分信赖 Synchronoss 产品。借助这些产品，他们随时可以与他人保持联系、使用各项服务和查看喜欢的内容。 如需了解更多信息，请访问 www.synchronoss.com。

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