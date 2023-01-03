股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 F45 Training Holdings, Inc. 的投資者調查索賠事宜 - FXLV

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 F45 Training Holdings, Inc.（「F45 Training」或「該公司」）（紐交所代號：FXLV）的投資者調查索賠事宜。 建議相關投資者寄送電子郵件至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 F45 Training 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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於 2021 年 7 月 16 日，F45 進行了首次公開招股（「IPO」），以每股 16.00 美元的價格發行了 1,875 萬股。

於 2022 年 7 月 26 日，在 IPO 僅一年後，在重申其先前闡明的增長目標僅兩個多月後，F45發佈了一篇題為「F45 Training Announces Strategic Update」的新聞稿。 該新聞稿描述了「策略更新，以使公司更緊密地與宏觀經濟條件和當前業務趨勢保持一致，並為健身房和會員增長的下一階段做好準備。」 根據該新聞稿，該公司的「策略更新」向市場告知了如下情況：(1) 大幅調低財務指引，範圍由介乎 2.55 億美元至 2.75 億美元之間調低為介乎 1.2 億美元至 1.3 億美元之間的新範圍；(2) 大幅削減 2022 年將開設的新健身房數量——減少約 60%（或 350 至 450 個新健身房，而不是 1,000 個）；(3) 公司「將無法獲得」 2.5 億美元信貸額度；(4) 公司正在裁員約 110 名；及 (5) F45 的行政總裁（「CEO」） Adam Gilchrist 已經辭任行政總裁的職務，自 2022 年 7 月 24 日起生效。

受此消息影響，F45 的股價每股下跌 2.16 美元，跌幅達 61.54％，於 2022 年 7 月 27 日的收市價為每股 1.35 美元，較該公司發行價每股 16.00 美元下跌 78％ 以上。

Pomerantz LLP 在紐約、芝加哥、洛杉磯、巴黎和特拉維夫設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，超過 85 年之後，Pomerantz 秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。詳情請瀏覽 www.pomlaw.com .

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