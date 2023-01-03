股東提醒：Pomerantz 律師事務所代表 Veru Inc. 的投資者調查索賠事宜 - VERU

/EIN News/ -- 紐約, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pomerantz LLP 正在代表 Veru, Inc.（簡稱「Veru」或「該公司」）（NASDAQ：VERU）的投資者調查索賠事宜。建議相關投資者發送電郵至 newaction@pomlaw.com 或致電 888-476-6529，分機 7980 與 Robert S. Willoughby 聯絡。



該調查涉及 Veru 及其某些高級職員及／或董事是否從事證券欺詐或其他非法商業行為。

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2022 年 11 月 10 日，Veru 發佈了一份新聞稿，宣佈 U.S. Food and Drug Administration 的肺部過敏藥物諮詢委員會（「諮詢委員會」）投票反對向該公司的產品 Sabizabulin 授予緊急使用授權，而該產品用於治療面臨急性呼吸窘迫綜合症高風險的中重症新冠患者。特別是，諮詢委員會以 8 票讚成、5 票反對的結果決定，Sabizabulin 的已知及潛在利益並未蓋過其已知及潛在風險。

受此消息影響，Veru 的股價在 2022 年 11 月 10 日當日交易時段內暴跌。

Pomerantz 律師事務所在紐約、芝加哥、洛杉磯、倫敦和巴黎設有辦事處，被公認為企業、證券及反壟斷集體訴訟領域首屈一指的律師事務所之一。Pomerantz 律師事務所由被譽為集體訴訟教父的已故的 Abraham L. Pomerantz 創立，是證券集體訴訟領域的先驅。今天，80 多年之後，Pomerantz 律師事務所秉承其創立的傳統，為證券欺詐、違反信託義務和企業失當行為受害者爭取權利。該律師事務所已經代表集體訴訟成員收回了許多筆數百萬美元的損害賠償金。詳情請瀏覽 www.pomerantzlaw.com 。

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