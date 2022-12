EverWind Fuels annonce un protocole d'entente pour des concessions de terres de la Couronne afin d'alimenter son premier hub d'hydrogène vert en Nouvelle-Écosse

/EIN News/ -- EverWind est un soumissionnaire ayant reçu une réponse positive à sa demande d'appels provinciale visant la concession exclusive de terres de la Couronne afin de développer un parc éolien d'ici 2026 pour alimenter la production d'ammoniaque et d'hydrogène verts à l'échelle de plusieurs gigawatts

EverWind et ses partenaires Mi’kmaq Paqtnkek (Bayside Corporate), Membertou et Potlotek continuent de tenir leurs promesses concernant les objectifs de l'Alliance pour l'hydrogène entre le Canada et l'Allemagne (Canada-Germany Hydrogen Partnership), avec le soutien de la Nouvelle-Écosse sous la direction de son premier ministre Tim Houston

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 23 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EverWind Fuels Company (« EverWind »), un développeur de sites de production d'hydrogène et d'ammoniaque verts au Canada atlantique, a annoncé avoir reçu une réponse positive à son appel de demandes (RFA) auprès de la province de Nouvelle-Écosse concernant le lancement d'un processus de concession de terres de la Couronne afin d'alimenter en électricité son projet de développement multi-phases de hub d'hydrogène vert à Point Tupper. EverWind et la province de Nouvelle-Écosse ont conclu un protocole d'entente concernant le processus permettant à EverWind de demander et d'obtenir de manière exclusive une concession de terres de la Couronne soumise aux dispositions de ce protocole d'entente. Ces terres de la Couronne permettront de soutenir le développement d'une capacité de génération d'énergie éolienne terrestre d'environ deux gigawatts. Le parc éolien terrestre prévu permettra à EverWind d'atteindre une capacité de production annuelle d'ammoniaque vert de 1 million de tonnes d'ici 2026.

Trent Vichie, PDG d'EverWind, a commenté : « Le protocole d'entente concernant la concession de terres de la Couronne pour le développement d'un parc éolien terrestre représente une étape cruciale pour EverWind en vue de développer la production d'ammoniaque et d'hydrogène verts à l'échelle de plusieurs gigawatts. Nous éprouvons une profonde reconnaissance à l'égard de la confiance que l'honorable Tim Houston et le ministre Tory Rushton ont placée dans notre équipe afin de saisir cette opportunité générationnelle pour que la Nouvelle-Écosse devienne un leader de l'énergie verte. Nous les remercions d'avoir piloté un processus accéléré pour l'obtention de concessions de terres de la Couronne. Nous apprécions l'engagement de la province dans un processus juste et équitable, tout en reconnaissant l'importance de la vitesse et d'actions décisives alors que nous nous apprêtons à créer un nouveau marché mondial pour l'énergie verte. »

Les terres de la Couronne soumises aux conditions du protocole d'entente sont principalement situées dans la municipalité du district de Guysborough. EverWind passe actuellement en revue ses plans de développement de parc éolien proposés et les partagera publiquement au cours des prochains mois. La délivrance de permis et le développement de ce parc éolien respecteront toutes les réglementations d'évaluation environnementale de la Nouvelle-Écosse, comprenant des études et analyses complètes des effets, ainsi qu'un engagement significatif du public, des parties prenantes et des ayants droits, suivis par la soumission d'une évaluation environnementale.

« EverWind est engagée en matière d'ouverture et de transparence. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la municipalité du district de Guysborough afin de développer un projet durable qui soutiendra ses objectifs de développement stratégiques tout en respectant les intérêts des résidents de la région », a déclaré M. Vichie.

Vernon Pitts, préfet de la municipalité du district de Guysborough, a accueilli l'annonce avec joie. « EverWind a initié des conversations avec la municipalité il y a presque un an et a régulièrement partagé des informations sur ses objectifs. La municipalité du district de Guysborough est impatiente d'avoir une compréhension complète des plans d'EverWind et de sa contribution à la durabilité environnementale et économique de la province de Nouvelle-Écosse et de nos communautés. »

EverWind est fière de partager cet appel de demandes fructueux avec les entités institutionnelles des Premières Nations Paqtnkek (Bayside Corporate), Membertou et Potlotek.

Rose Paul, PDG de Bayside Development chez les Paqtnkek, a noté l'importance de cette annonce pour la progression de la réconciliation économique. « Pendant des générations, on a empêché les Mi’kmaq de participer et bénéficier du développement économique de nos ressources naturelles. Ce projet fournit une opportunité de faire des rêves de nos grands-parents une réalité. »

« La réconciliation économique par le biais de partenariats significatifs dans le développement de nos ressources naturelles contribuera à nos efforts visant à devenir une nation souveraine et assurera la prospérité des générations futures. Nous exerçons nos droits conférés par des traités sur ces terres avec comme objectif de créer une souveraineté énergétique pour notre Première Nation. »

Le chef Terry Paul, PDG de la Première Nation de Membertou, a souligné l'importance de l'intégration de pratiques environnementales irréprochables dans le développement du projet. « Depuis la nuit des temps, les Mi’kmaq sont les intendants de ces terres. EverWind a reconnu depuis le début que ce projet devrait être basé sur des pratiques à double perspective. Nous travaillons en partenariat avec eux pour développer un projet qui soit en ligne avec les valeurs de respect et de protection de l'environnement des Mi’kmaq tout en trouvant un équilibre avec les besoins des gens et de la nature. »

Wilbert Marshall, chef de la Première Nation de Potlotek, a exprimé la fierté de sa communauté pour son implication dans le projet. « De l'hydrogène vert sera produit depuis ce parc éolien dans les installations d'EverWind dans le comté de Richmond. Chez les Potlotek, nous sommes fiers d'être des partenaires dans un projet qui revitalisera l'économie de notre région, tout en assurant des bénéfices directs pour notre propre communauté. »

EverWind est ravie de continuer à respecter son calendrier de développement rapide en vue de mettre en œuvre un projet d'énergie verte de classe mondiale pour la Nouvelle-Écosse. En tant que précurseur mondial, le projet d'EverWind devrait créer des milliers d'emplois et attirer d'importantes propriétés intellectuelles industrielles et technologiques complémentaires dans la région. Les retombées économiques significatives sont amplifiées par une importante opportunité pour le Canada de continuer à soutenir ses alliés européens dans leur transition vers l'énergie verte et leurs objectifs ambitieux de décarbonation.

Mike Kelloway, membre du parlement pour la circonscription de Cape Breton-Canso, est ravi de voir la région occuper un rôle de chef de file dans la transition vers zéro émission nette. « Ce projet correspond aux engagements de notre gouvernement fédéral consistant à prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique. Les Quatre Comtés possèdent les terres, l'infrastructure, les institutions éducatives et, surtout, les personnes compétentes pour travailler avec EverWind afin de devenir des leaders provinciaux, nationaux et mondiaux de la transition vers les industries et technologies propres. »

Reconnaissance des Mi’kmaq et de leur territoire ancestral

EverWind Fuels reconnaît le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi’kmaq, ainsi que leur rôle de gardiens passés, présents et futurs de cette terre, le Mi’kma’ki. Notre travail emploie un principe fondamental pratiqué par les Mi’kmaq : la gérance environnementale. Nous sommes déterminés à travailler avec les Mi’kmaq par la consultation, l'engagement et la réalisation d'un partenariat étendu sur tous les aspects du projet.

À propos d'EverWind Fuels

EverWind est un développeur privé opérant dans les domaines de la production d'ammoniaque et d'hydrogène verts, des installations de stockage et des actifs de transport associés. EverWind est dirigée par Trent Vichie, co-fondateur de Stonepeak Infrastructure Partners. Les membres de l'équipe dirigeante d'EverWind ont précédemment occupé des postes de PDG et de cadres dans diverses entreprises axées sur l'infrastructure, le capital privé, l'énergie renouvelable, les services publics, les terminaux et la logistique maritime. L'expérience préalable de l'équipe dans le domaine de l'investissement totalise plus de 45 milliards de dollars en projets d'immobilisations au cours des deux dernières décennies.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs se basant sur des prédictions et suppositions actuelles d'EverWind. Divers risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs pourraient conduire à des différences substantielles entre les performances, les développements, la situation financière ou les résultats futurs réels de la société et les estimations présentées dans ce communiqué. EverWind n'assume aucune responsabilité, quelle qu'elle soit, et n'a pas l'intention d'en assumer à l'avenir, quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou leur adaptation à des événements ou développements futurs.

