Synchronoss宣布日本基于RCS的消息订阅者逾3千万

借力Synchronoss Advanced Messaging平台，NTT DOCOMO、KDDI和SoftBank发布跨运营商高端消息收发服务，实现用户和品牌沟通、互动与交易

/EIN News/ -- 美国新泽西州 BRIDGEWATER, Dec. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. （下称“Synchronoss”或“公司”）(NASDAQ：SNCR)，一家在云、消息收发和数字产品与平台领域的全球引领者和创新者，今天在日本为其Synchronoss Advanced Messaging平台宣布一个新的里程碑。携手移动运营商NTT DOCOMO、KDDI和SoftBank，这家日本财团目前支持3250万名+Message（Synchronoss Advanced Messaging推动的跨运营商RCS服务）订阅者。



这个里程碑表示，自Synchronoss强调这家日本财团的富通信服务(RCS)部署在2020年11月取得进展以来，订阅者数量增长了62%。

+Messaging献上多功能短信收发系统，让日本用户与朋友们及家人沟通，此外还提供安全可靠地与品牌和企业互动与接触的能力。

该财团的+Messaging服务为Synchronoss Advanced Messaging（一个允许运营商推出高端消息收发生态系统的端到端平台和移动商务套件）所推动。Synchronoss Advanced Messaging把品牌和内容提供商与订阅者联系起来，从而建立新的商务沟通和交易途径。

“日本超过3000万名订阅者接受+Messaging，这进一步验证了RCS的价值及移动运营商可以如何利用它提供新的营收生成服务”，Synchronoss日本总经理Yosuke Morioka谈到。“我们期望与NTT DOCOMO、KDDI和SoftBank合作，为这个多功能技术平台探索额外的市场机会。”

这意味着+Message目前可用于三大运营商和MVNO的所有手机品牌。另外，它现在支持用My Number卡进行公共个人识别(JPKI)、允许用户通过+Message便利及安全地验证身份来开立银行账户或使用信用卡，从而在移动生态系统内部带来更多引人入胜的体验。

Synchronoss 简介

Synchronoss Technologies (NASDAQ：SNCR)打造了赋能全球企业以可靠和有意义方式联系其订阅者的软件。公司的产品系列助力网络流畅、简化引导并且吸引订阅者以释放新收益流、降低成本并加快上市速度。数以亿计的订阅者信任Synchronoss 产品，借此保持与他们喜欢的人、服务和产品同步。欲了解更多内容，请访问www.synchronoss.com。

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