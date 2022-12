Synchronoss annonce plus de 30 millions d'abonnés à des services de messagerie basés sur RCS au Japon

En s'appuyant sur la plateforme Synchronoss Advanced Messaging, NTT DOCOMO, KDDI et SoftBank fournissent un service de messagerie avancée inter-opérateurs permettant aux utilisateurs et aux marques de communiquer, d'interagir et de réaliser des transactions

/EIN News/ -- BRIDGEWATER, New Jersey, 22 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société ») (NASDAQ : SNCR), un leader mondial et innovateur en matière de produits et plateformes numériques, de messagerie et de cloud, a annoncé aujourd'hui un nouveau jalon au Japon pour sa plateforme Synchronoss Advanced Messaging. En collaboration avec les opérateurs mobiles NTT DOCOMO, KDDI et SoftBank, le consortium japonais prend désormais en charge 32,5 millions d'abonnés à +Message, le service RCS inter-opérateurs s'appuyant sur Synchronoss Advanced Messaging.



Le jalon actuel représente une augmentation de 62 % du nombre d'abonnés depuis que Synchronoss a remarqué la progression du déploiement par le consortium japonais de sa technologie Rich Communications Service (RCS) en novembre 2020.

Offrant un système de messagerie texte riche en fonctionnalités, +Messaging permet aux utilisateurs japonais de communiquer avec leurs amis et leur famille, en plus de la possibilité d'interagir et de s'engager avec des marques et des entreprises en toute sécurité.

Le service +Messaging du consortium s'appuie sur Synchronoss Advanced Messaging, une plateforme et suite de commerce mobile de bout en bout qui permet aux opérateurs de proposer un écosystème de messagerie avancée. Synchronoss Advanced Messaging connecte les marques et les fournisseurs de contenu avec les abonnés, offrant de nouvelles façons de communiquer et de réaliser des transactions commerciales.

« L'adoption de plus de 30 millions d'abonnés à +Messaging au Japon valide davantage la valeur de la technologie RCS et la manière dont les opérateurs mobiles peuvent l'utiliser pour proposer de nouveaux services générateurs de revenus », a déclaré Yosuke Morioka, directeur général de Synchronoss au Japon. « Nous sommes impatients de travailler avec NTT DOCOMO, KDDI et SoftBank afin d'explorer des opportunités commerciales supplémentaires pour cette plateforme technologique riche en fonctionnalités. »

Point important, +Message est actuellement disponible pour toutes les marques de téléphones portables des trois opérateurs et du MVNO. De plus, le service prend désormais en charge l'authentification personnelle publique (JPKI) avec des cartes My Number, permettant aux utilisateurs d'ouvrir un compte bancaire ou d'utiliser une carte de crédit avec une vérification de l'identité facile et sécurisée via +Message, offrant des expériences plus engageantes au sein de l'écosystème mobile.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ : SNCR) est un développeur de logiciels permettant aux entreprises du monde entier de se connecter à leurs abonnés de manière fiable et pertinente. Sa gamme de produits contribue à rationaliser les réseaux, simplifier l'intégration et interagir avec les abonnés afin de créer de nouvelles sources de revenus, de réduire les coûts et d'accélérer la mise sur le marché. Plusieurs centaines de millions d'abonnés font confiance à Synchronoss pour rester en phase avec les individus, les services et les contenus qu'ils aiment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.synchronoss.com.

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Matt Glover/Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com