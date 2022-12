Η ζήτηση για το παγκόσμιο μέγεθος αγοράς καμβά σκυροδέματος θα ξεπεράσει την ανάπτυξη 1205 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2030, εμφανίζει CAGR…

[197 + Σελίδες Έρευνα Έρευνας] Σύμφωνα με μια μελέτη έρευνας αγοράς που δημοσιεύτηκε από την Zion Market Research, η ανάλυση ζήτησης των εσόδων από το μέγεθος και το μερίδιο αγοράς του παγκόσμιου καμβά σκυροδέματος αποτιμήθηκε σε περίπου 417 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021 και εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου 1205 εκατομμύρια δολάρια 2030, με CAGR περίπου 12,5% μεταξύ 2022 και 2030. Οι βασικοί παράγοντες της αγοράς αναφέρονται στην έκθεση με τις πωλήσεις, τα έσοδα και τις στρατηγικές τους είναι η Concrete Canvas Ltd, Milliken & Company., Bekaert., The Euclid Chemical Company, Nycon , Sika AG, GEOFABRICS AUSTRALASIA PTY LTD, Titan Environmental Containment., LafargeHolcim , Duraamen Engineered Products Inc., Flowcrete Group Ltd., KÖSTER BAUCHEEMIE AG, LATICRETE International Inc., CTS Cement MaterialBuilding, CTS C. Gulf Concrete Technology, Sakrete , Arkema Group, Saint-Gobain και άλλοι.

/EIN News/ -- Raleigh, NC, Dec. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Σύμφωνα με την Zion Market Research δημοσίευσε μια νέα έκθεση έρευνας με τίτλο «Παραγορά σκυροδέματος με βάση την εφαρμογή (Ditch Lining, Slope Protection, Bund Lining, Pipe Line Protection, and Others), By End User (Roadways Infrastructure, Railways, Petrochemical, Military & Defense , Mining And Municipal), And By Region - Global And Regional Industry Overview, Market Intelligence, Comprehensive Analysis, Historical Data, And Forecasts 2022 – 2030» στη βάση δεδομένων της έρευνας.



«Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ερευνητική μελέτη, η ζήτηση του παγκόσμιου μεγέθους και μεριδίου αγοράς σκυροδέματος από άποψη εσόδων αποτιμήθηκε σε 417 εκατομμύρια USD το 2021 και αναμένεται να ξεπεράσει περίπου τα 1205 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030, αυξανόμενη με σύνθετη ετήσια αύξηση ποσοστό (CAGR) περίπου 12,5% κατά την προβλεπόμενη περίοδο 2022 έως 2030."

Τι είναι το Concrete Canvas Πόσο μεγάλη είναι η Βιομηχανία Concrete Canvas;

Κάλυψη και επισκόπηση αναφοράς συγκεκριμένου καμβά:

Το δωρεάν δείγμα αναφοράς μας αποτελείται από τα ακόλουθα:

Εισαγωγή, Επισκόπηση και σε βάθος ανάλυση του κλάδου περιλαμβάνονται όλα στην ενημερωμένη έκθεση του 2022.

Η ανάλυση επιπτώσεων της πανδημίας της πανδημίας COVID-19 περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Αναφορά έρευνας για 197+ σελίδες (συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης έρευνας)

Παρέχετε λεπτομερείς οδηγίες κεφάλαιο προς κεφάλαιο σχετικά με το αίτημα

Ενημερωμένη περιφερειακή ανάλυση με γραφική αναπαράσταση μεγέθους, μεριδίου και τάσεων για το έτος 2022

Περιλαμβάνει Πίνακες και τα σχήματα έχουν ενημερωθεί

Η πιο πρόσφατη έκδοση της αναφοράς περιλαμβάνει τους κορυφαίους παίκτες της αγοράς, τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές, τον όγκο πωλήσεων και την ανάλυση εσόδων

Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς Zion

(Λάβετε υπόψη ότι το δείγμα αυτής της αναφοράς έχει τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει τη μελέτη επιπτώσεων του COVID-19 πριν από την παράδοση.)

Παγκόσμια αγορά σκυροδέματος καμβά: Δυναμική ανάπτυξης

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθοδηγούν την παγκόσμια αγορά καμβά σκυροδέματος είναι οι αυξανόμενες κατασκευαστικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο.Επιπλέον, οι αυξανόμενες επενδύσεις από τις αναδυόμενες οικονομίες για την τόνωση της εθνικής τους ανάπτυξής συμβάλλουν σημαντικά στην επέκταση και ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς καμβά σκυροδέματος.

Οι κύριοι παράγοντες που τροφοδότησαν την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς καμβά σκυροδέματος είναι η εύκολη εγκατάσταση, το χαμηλό κόστος και η εύκολη χρήση. Η αυξανόμενη κλίση των ανθρώπων προς πιο καινοτόμα και αποδοτικά δομικά υλικά αναμένεται να τονώσει σημαντικά την ανάπτυξη της αγοράς. διαφορετικές εφαρμογές όπως κάλυψη θωρακισμένων δεσμών γης, διάβρωση επιφάνειας, προστασία πρανών και κατασκευή δομών τοίχων εξαερισμού για εξόρυξη. Επιπλέον, αυτοί οι καμβάς χρησιμοποιούνται επίσης σε γεωργικές τοποθεσίες ως εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό σκυρόδεμα σε διάφορες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Η αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για φιλικά προς το περιβάλλον δομικά υλικά ενισχύει περαιτέρω την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς καμβά σκυροδέματος. Ο καμβάς σκυροδέματος διευκολύνει λιγότερες εκπομπές άνθρακα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά και επομένως υιοθετείται ευρέως σε όλο τον κόσμο. Η τιμή του υλικού αναμένεται να εμποδίσει την ανάπτυξη της αγοράς κατά την προβλεπόμενη περίοδο.

Πεδίο αναφοράς

Αναφορά χαρακτηριστικού Λεπτομέριες Το μέγεθος της αγοράς το 2021 417 εκατ. USD Προβλεπόμενο μέγεθος αγοράς το 2030 1205 εκατ. USD CAGR Ρυθμός ανάπτυξης 12,5% CAGR Έτος βάσης 2021 Χρόνια Πρόβλεψης 2022-2030 Βασικοί παίκτες της αγοράς Concrete Canvas Ltd, Milliken & Company., Bekaert., The Euclid Chemical Company, Nycon , Sika AG, GEOFABRICS AUSTRALASIA PTY LTD, Titan Environmental Containment., LafargeHolcim , Duraamen Engineered Products Inc., FlowCHEMIESTES Group Ltd. International Inc., CTS Cement Manufacturing Corporation, TCC Materials, Larsen Building Products, GCT Gulf Concrete Technology, Sakrete , Arkema Group, Saint-Gobain Τμήμα κλειδιού Ανά Εφαρμογή, Κατά Τελικό Χρήστη και Ανά Περιοχή Μείζονες Περιφέρειες που καλύπτονται Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή & Αφρική Επιλογές Αγοράς επιλογές αγοράς για να καλύψετε τις ερευνητικές σας ανάγκες.

Concrete Canvas Market: Segmentation Analysis

Η παγκόσμια αγορά καμβά σκυροδέματος είναι τμηματοποιημένη με βάση την εφαρμογή, τον τελικό χρήστη και την περιοχή.

Με βάση την εφαρμογή, η αγορά χωρίζεται σε επένδυση τάφρων, προστασία πρανών, επένδυση δεσμών, προστασία αγωγών και άλλα. Το τμήμα επένδυσης τάφρων αντιπροσώπευε σημαντικό μερίδιο εσόδων το 2021. Για την επένδυση τάφρων, ο καμβάς σκυροδέματος χρησιμοποιείται για την πρόληψη της ανάπτυξης ζιζανίων , διάβρωση και παραγωγή ιλύος.

Μπορεί να εγκατασταθεί ταχύτερα από τα παραδοσιακά συστήματα σκυροδέματος και με μικρότερο προσωπικό Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση για το προϊόν αναμένεται να οφείλεται στην αύξηση της χρήσης καμβά σκυροδέματος σε λύσεις επένδυσης δεσμών και περιορισμού καθ' όλη την περίοδο πρόβλεψης. Λόγω της προστασίας που προσφέρει κατά της τριβής και της διάβρωσης, ο καμβάς σκυροδέματος χρησιμοποιείται σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των πετροχημικών και πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Με βάση τους τελικούς χρήστες, η αγορά τμηματοποιείται σε οδικές υποδομές, σιδηροδρόμους, πετροχημικές, στρατιωτικές και αμυντικές, εξορυκτικές και δημοτικές. Το τμήμα οδικών υποδομών αναμένεται να κατέχει σημαντικό μερίδιο εσόδων κατά την προβλεπόμενη περίοδο. Για διάφορους σκοπούς, όπως Η επένδυση τάφρων και καναλιών για τη διαχείριση του νερού, ο καμβάς από σκυρόδεμα χρησιμοποιείται συχνά στην οδική υποδομή ως πιο προσιτή επιλογή για τα παραδοσιακά σκυρόδεμα.Επιπλέον, το τμήμα των σιδηροδρόμων αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Η ανάπτυξη του τμήματος αποδίδεται στην απλότητα εγκατάστασης του προϊόντος, τη μειωμένη κατοχή γραμμής και την αυξημένη ασφάλεια, ο καμβάς σκυροδέματος χρησιμοποιείται συχνότερα στον τομέα των σιδηροδρόμων. Η επέκταση της αγοράς αναμένεται να τροφοδοτηθεί από τις αυξανόμενες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κατασκευής σιδηροδρόμων και οδών Αναδυόμενες χώρες. Για παράδειγμα, η ινδική κυβέρνηση διέθεσε 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019 για την ανάπτυξη των αυτοκινητοδρόμων της χώρας.

Η παγκόσμια αγορά Concrete Canvas κατακερματίζεται ως εξής:

Με Αίτηση

Επένδυση τάφρου

Προστασία πρανών

Εσωτερική επένδυση

Προστασία σωλήνων

Οι υπολοιποι





Από Τελικό Χρήστη

Οδική υποδομή

Σιδηρόδρομοι

Πετροχημική

Στρατιωτικών & Άμυνας

Εξόρυξη

Δημοτικός

Περιηγηθείτε στο πλήρες «Concrete Canvas Market By Application (Ditch Lining, Slope Protection, Bund Lining, Pipe Line Protection, and Other), Κατά Τελικό Χρήστη (Οδική υποδομή, σιδηρόδρομοι, πετροχημικά, στρατιωτικά και αμυντικά, ορυχεία και δημοτικά) και ανά περιοχή - Επισκόπηση παγκόσμιας και περιφερειακής βιομηχανίας, ευφυΐα αγοράς, ολοκληρωμένη ανάλυση, ιστορικά δεδομένα και προβλέψεις 2022 – 2030” Έκθεση στη διεύθυνση https://www.zionmarketresearch.com/report/concrete-canvas-market

Ανταγωνιστικό τοπίο

Concrete Canvas Ltd

Milliken & Company.

Bekaert.

Η Euclid Chemical Company

Nycon

Sika AG

GEOFABRICS AUSTRALASIA PTY Ε.Π.Ε

Titan Environmental Containment.

Lafarge Holcim

Duraamen Engineered Products Inc.

Flowcrete Group Ltd.

KÖSTER BAUCHEMIE AG

LATICRETE International Inc.

CTS Cement Manufacturing Corporation

Υλικά TCC

Larsen Building Products

GCT Gulf Concrete Technology

Sakrete

Όμιλος Arkema

Σεν-Γκομπέιν

που κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά Concrete Canvas περιλαμβάνει -

Βασικές πληροφορίες από την Πρωτογενή Έρευνα :

Σύμφωνα με την ανάλυση που μοιράστηκε ο ερευνητής μας, η αγορά Concrete Canvas είναι πιθανό να επεκταθεί σε CAGR περίπου 12,5% κατά την περίοδο πρόβλεψης (2022-2030).

Όσον αφορά τα έσοδα, το μέγεθος της αγοράς του Concrete Canvas αποτιμήθηκε σε περίπου 417 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2021 και προβλέπεται να φτάσει τα 1205 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.

Οι αυξανόμενες κατασκευαστικές δραστηριότητες, η αστικοποίηση και η ανάπτυξη υποδομών, ειδικά στις αναδυόμενες οικονομίες, έχουν ωθήσει την ανάπτυξη της αγοράς καμβά σκυροδέματος.

Με βάση την εφαρμογή, το τμήμα προστασίας πρανών αναμένεται να κυριαρχήσει στην αγορά κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Με βάση τον τελικό χρήστη, το στρατιωτικό και αμυντικό τμήμα κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων το 2021.

Με βάση την περιοχή, η Ασία-Ειρηνικός κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων το 2021.

Βασικά ερωτήματα που απαντήθηκαν σε αυτήν την έκθεση:

Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς και ο ρυθμός ανάπτυξης που προβλέπεται για τη βιομηχανία καμβά σκυροδέματος;

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που ωθούν προς τα εμπρός την αγορά του Concrete Canvas;

Ποιες είναι οι κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία σκυροδέματος καμβά;

Ποια τμήματα καλύπτει το Concrete Canvas Market;

Πώς μπορώ να λάβω ένα δωρεάν αντίγραφο του δείγματος αναφοράς Concrete Canvas Market και των εταιρικών προφίλ;





Βασικές Προσφορές:

Μέγεθος αγοράς & Πρόβλεψη κατά Έσοδα | 2022−2030

Δυναμική της αγοράς – Κορυφαίες τάσεις, κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης, περιορισμοί και επενδυτικές ευκαιρίες

Τμηματοποίηση Αγοράς – Μια λεπτομερής ανάλυση Ανά Εφαρμογή, Ανά Τελικό Χρήστη και Ανά Περιοχή

Ανταγωνιστικό τοπίο – Κορυφαίοι βασικοί προμηθευτές και άλλοι εξέχοντες προμηθευτές

Περιφερειακή Ανάλυση :

Μεταξύ των περιοχών, η Ασία-Ειρηνικός αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς καμβά σκυροδέματος λόγω της τεράστιας ζήτησης προϊόντων σε αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα και η Ινδία. τροφοδοτούν περαιτέρω την ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών. Από την άλλη πλευρά, η Βόρεια Αμερική αναμένεται να σημειωθεί τεράστια ανάπτυξη λόγω της αυξανόμενης υιοθέτησης του καμβά σκυροδέματος σε εφαρμογές περιορισμού και ελέγχου διάβρωσης σε τομείς όπως τα πετροχημικά, στην περιοχή είναι πιθανό να τονώσει την ανάπτυξη της περιφερειακής αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Ανά Περιφέρεια

Βόρεια Αμερική ΜΑΣ Καναδάς Υπόλοιπη Βόρεια Αμερική

Ευρώπη Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Ισπανία Γερμανία Ιταλία Υπόλοιπη Ευρώπη

Ασία-Ειρηνικός Κίνα Ιαπωνία Ινδία Νότια Κορέα Υπόλοιπη Ασία-Ειρηνικός

Μέση Ανατολή & Αφρική Σαουδική Αραβία Νότια Αφρική Υπόλοιπη Μέση Ανατολή & Αφρική

Λατινική Αμερική Βραζιλία Αργεντίνη Υπόλοιπη Λατινική Αμερική







Πρόσφατες εξελίξεις

Τον Μάρτιο του 2021, η Concrete Canvas Ltd. εισήγαγε μια σημαντική επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ. Από τις 25 Μαρτίου, μια νεοσύστατη Concrete Canvas USA θα αναλάβει την κύρια ευθύνη για την πώληση και την κύρια διανομή των προϊόντων Concrete Canvas σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μεγαλύτερες αγορές γεωσυνθετικών στις παγκοσμίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της συνεχούς αύξησης των πωλήσεων για τα προϊόντα ελέγχου της διάβρωσης και περιορισμού της Concrete Canvas.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιοι βασικοί παράγοντες θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της αγοράς καμβά σκυροδέματος κατά την περίοδο 2022-2030;

Ποια θα είναι η αξία της αγοράς καμβά σκυροδέματος κατά την περίοδο 2022-2030;

Ποια περιοχή θα συμβάλει σημαντικά στην αγοραία αξία του καμβά σκυροδέματος;

Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παίκτες που αξιοποιούν την ανάπτυξη της αγοράς τσιμεντένιου καμβά;

Σχετικά με την Έρευνα Αγοράς Zion:

Η Zion Market Research είναι ένας κορυφαίος οργανισμός έρευνας αγοράς που προσφέρει τεχνογνωσία στον κλάδο και σχολαστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Οι αναφορές και οι υπηρεσίες που προσφέρει η Zion Market Research χρησιμοποιούνται από ακαδημαϊκά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες παγκοσμίως για τη μέτρηση και την κατανόηση των αλλαγή του διεθνούς και περιφερειακού επιχειρηματικού υπόβαθρου.

Η πεποίθηση των πελατών/πελατών μας για τις λύσεις και τις υπηρεσίες μας μας ώθησε να παρέχουμε πάντα το καλύτερο.Οι προηγμένες ερευνητικές μας λύσεις τους βοήθησαν στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων και καθοδήγηση για στρατηγικές επέκτασης της επιχείρησής τους.

