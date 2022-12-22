الطلب على حجم السوق العالمية للقماش الخرساني يتجاوز نمو 1205 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، ويعرض معدل نمو سنوي مركب قدره 12.5٪

[دراسة بحثية + 197 صفحة] وفقًا لدراسة بحثية للسوق نشرتها Zion Market Research ، فإن تحليل الطلب على حجم سوق قماش الخرسانة العالمي وإيرادات حصة تقدر بحوالي 417 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ويُقدر أن ينمو بحوالي 1205 مليون دولار أمريكي بحلول 2030 ، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 12.5٪ بين عامي 2022 و 2030. تم إدراج اللاعبين الرئيسيين في السوق في التقرير مع مبيعاتهم وإيراداتهم واستراتيجياتهم ، شركة Concrete Canvas Ltd، Milliken & Company.، Bekaert.، The Euclid Chemical Company، Nycon ، Sika AG، GEOFABRICS AUSTRALASIA PTY LTD، Titan Environmental Containment. ، LafargeHolcim ، Duraamen Engineered Products Inc.، Flowcrete Group Ltd.، KÖSTER BAUCHEEMIE AG، LATICRETE International Inc.، CTS Cement Manufacturing Corporation، TCC Materials، Larsen Building Products، GCT شركة الخليج لتكنولوجيا الخرسانة ، سكريت ، مجموعة أركيما ، سان جوبان ، وغيرها.

/EIN News/ -- Las Vegas, NV, Dec. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- وفقًا لـ Zion Market Research ، فقد نشر تقرير بحثي جديد بعنوان "سوق القماش الخرساني حسب التطبيق (بطانة الخندق ، وحماية المنحدرات ، وبطانة الحزمة ، وحماية خط الأنابيب ، وغيرها) ، بواسطة المستخدم النهائي (البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والبتروكيماويات والجيش والدفاع والتعدين والبلديات) ، وحسب المنطقة - نظرة عامة على الصناعة العالمية والإقليمية ، وذكاء السوق ، والتحليل الشامل ، والبيانات التاريخية ، والتنبؤات 2022 - 2030 " في قاعدة بيانات أبحاثها.



حجم سوق قماش الخرسانة العالمي "وفقًا لأحدث دراسة بحثية ، قُدِّر الطلب على وحصته من حيث الإيرادات بمبلغ 417 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن يتجاوز حوالي 1205 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، وينمو بمعدل نمو سنوي مركب معدل النمو السنوي المركب بحوالي 12.5٪ خلال الفترة المتوقعة من 2022 إلى 2030. "

ما هو القماش الخرساني؟ ما هو حجم صناعة القماش الخرساني؟

تغطية تقرير قماش خرساني ونظرة عامة:

الورق الحراري ، المعروف باسم لفة التدقيق ، هو نوع من مواد التسجيل المستخدمة على نطاق واسع لعرض البيانات. على عكس الورق التقليدي ، الذي يتطلب شريطًا أو مسحوق حبر ، فهو مطلي بمزيج من الأصباغ والمواد الكيميائية التي قد تتغير اللون عند تعرضها للتسخين.كثيرًا ما تستخدم في الأجهزة المحمولة مثل أجهزة الفاكس وأنظمة نقاط البيع في الكازينو وسجلات النقد ومحطات بطاقات الائتمان والأكشاك وآلات الدفع عند الضخ والطابعات المتنقلة. الضيافة ، والخدمات المصرفية ، والخدمات المالية ، والتأمين (BFSI) الصناعات في جميع أنحاء العالم.

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سوق قماش الخرسانة العالمي: ديناميكيات النمو

أحد العوامل الرئيسية التي تدفع سوق قماش الخرسانة العالمي هو ارتفاع أنشطة البناء في جميع أنحاء العالم.علاوة على ذلك ، تساهم الاستثمارات المتزايدة من الاقتصادات الناشئة لتعزيز نموها الوطني بشكل كبير في توسيع ونمو سوق قماش الخرسانة العالمي.

العوامل الأساسية التي غذت نمو سوق القماش الخرساني العالمي هي التركيب السهل ، والتكاليف المنخفضة ، والاستخدام السهل. ومن المتوقع أن يؤدي ميل الناس المتزايد نحو مواد بناء أكثر ابتكارًا وكفاءة إلى تعزيز نمو السوق بشكل كبير. ويستخدم بشكل كبير في تطبيقات مختلفة مثل تغطية دروع السدود الترابية ، وتآكل السطح ، وحماية المنحدرات ، وبناء هياكل جدران التنفيس للتعدين.علاوة على ذلك ، تُستخدم هذه اللوحة القماشية أيضًا في المواقع الزراعية كبديل للخرسانة التقليدية في مناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم.

يعمل التفضيل المتزايد للمستهلكين تجاه مواد البناء الصديقة للبيئة على زيادة تعزيز نمو سوق القماش الخرساني العالمي. تسهل اللوحة الخرسانية انبعاثات الكربون الأقل مقارنةً بتلك التقليدية ، وبالتالي يتم اعتمادها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يعيق سعر المواد نمو السوق خلال فترة التنبؤ.

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نطاق التقرير

سمة التقرير تفاصيل حجم السوق في عام 2021 417 مليون دولار أمريكي حجم السوق المتوقع في عام 2030 1205 مليون دولار أمريكي معدل نمو CAGR 12.5٪ معدل نمو سنوي مركب سنة الأساس 2021 سنوات التنبؤ 2022-2030 لاعبو السوق الرئيسيون Concrete Canvas Ltd، Milliken & Company.، Bekaert.، The Euclid Chemical Company، Nycon ، Sika AG، GEOFABRICS AUSTRALASIA PTY LTD، Titan Environmental Containment. ، LafargeHolcim ، Duraamen Engineered Products Inc.، Flowcrete Group Ltd.، KÖSTER BAUCHEMIE AG، LATICRETE International Inc. ، CTS Cement Manufacturing Corporation ، TCC Materials ، Larsen Building Products ، GCT Gulf Concrete Technology ، Sakrete ، Arkema Group ، Saint-Gobain الجزء الرئيسي حسب التطبيق وحسب المستخدم النهائي والمنطقة المناطق الرئيسية المغطاة أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا خيارات الشراء خيارات شراء مخصصة لتلبية احتياجاتك البحثية.

سوق قماش الخرسانة: تحليل تجزئة

يتم تقسيم سوق القماش الخرساني العالمي على أساس التطبيق والمستخدم النهائي والمنطقة.

بناءً على التطبيق ، يتم تقسيم السوق إلى تبطين الخنادق ، وحماية المنحدرات ، وتبطين السدود ، وحماية خطوط الأنابيب ، وغيرها. وشكل قطاع تبطين الخنادق حصة كبيرة من الإيرادات في عام 2021. بالنسبة لبطانة الخنادق ، يتم استخدام قماش خرساني لمنع نمو الحشائش والتآكل وإنتاج الطمي.

قد يتم تركيبه بسرعة أكبر من أنظمة الخرسانة التقليدية ومع عدد أقل من الموظفين. ومن ناحية أخرى ، من المتوقع أن يكون الطلب على المنتج مدفوعًا بزيادة في استخدام قماش خرساني في تبطين الحزمة وحلول الاحتواء طوال فترة التنبؤ. نظرًا للحماية التي توفرها ضد التآكل والتآكل ، يتم استخدام القماش الخرساني في مجموعة متنوعة من الصناعات ، بما في ذلك قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز.

بناءً على المستخدمين النهائيين ، يتم تقسيم السوق إلى البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والبتروكيماويات والجيش والدفاع والتعدين والبلديات. من المتوقع أن يحتفظ قطاع البنية التحتية للطرق بحصة كبيرة من الإيرادات خلال فترة التوقعات. لمجموعة متنوعة من الأغراض ، بما في ذلك تبطين الخنادق والقنوات لإدارة المياه ، يتم استخدام القماش الخرساني بشكل متكرر في البنية التحتية للطرق كخيار ميسور التكلفة للخرسانة التقليدية.بالإضافة إلى ذلك ، ينمو قطاع السكك الحديدية بأسرع معدل خلال فترة التنبؤ.

يُعزى نمو القطاع إلى بساطة المنتج في التركيب ، وتقليل حيازة الخط ، وزيادة السلامة ، ويتم استخدام قماش الخرسانة بشكل متكرر في قطاع السكك الحديدية. ومن المتوقع أن يتم تعزيز التوسع في السوق من خلال المبادرات الحكومية المتزايدة لتعزيز بناء السكك الحديدية والطرق في الدول الناشئة: على سبيل المثال ، خصصت الحكومة الهندية 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019 لتطوير الطرق السريعة في البلاد.

سوق قماش الخرسانة العالمي مقسم على النحو التالي:

حسب التطبيق

بطانة الخندق

حماية المنحدر

بطانة البوند

حماية خط الأنابيب

آحرون





بواسطة المستخدم النهائي

البنية التحتية للطرق

السكك الحديدية

البتروكيماويات

الجيش والدفاع

التعدين

البلدية

تصفح كامل "سوق القماش الخرساني حسب التطبيق (بطانة الخنادق ، وحماية المنحدرات ، وبطانة البوند ، وحماية خط الأنابيب ، وغيرها) ، حسب المستخدم النهائي (البنية التحتية للطرق ، والسكك الحديدية ، والبتروكيماويات ، والجيش والدفاع ، والتعدين والبلدية) ، وحسب المنطقة - نظرة عامة على الصناعة العالمية والإقليمية ، وذكاء السوق ، والتحليل الشامل ، والبيانات التاريخية ، والتنبؤات 2022-2030 " تقرير على https://www.zionmarketresearch.com/report/concrete-canvas-market

مشهد تنافسي

الخرسانة قماش المحدودة

ميليكين وشركاه.

بكيرت.

شركة إقليدس للكيماويات

نيكون

سيكا إيه جي

جيوفابريكس أستراليا بي تي واي المحدودة

احتواء تيتان البيئي.

لافارج هولسيم

Duraamen Engineered Products Inc.

Flowcrete Group Ltd.

KÖSTER BAUCHEMIE AG

لاتيكريت انترناشونال.

شركة تصنيع الأسمنت CTS

مواد TCC

منتجات البناء لارسن

جي سي تي الخليج لتكنولوجيا الخرسانة

سكريت

مجموعة Arkema

سان جوبان

تهيمن على سوق قماش الخرسانة العالمي -

رؤى أساسية من البحث الأولي :

وفقًا للتحليل الذي شاركه متنبئنا البحثي ، من المرجح أن يتوسع سوق القماش الخرساني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 12.5٪ خلال فترة التنبؤ (2022-2030).

من حيث الإيرادات ، تم تقدير حجم سوق قماش الخرسانة بحوالي 417 مليون دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 1205 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

أدى ارتفاع أنشطة البناء والتحضر وتطوير البنية التحتية ، خاصة في الاقتصادات الناشئة ، إلى دفع نمو سوق القماش الخرساني.

بناءً على التطبيق ، من المتوقع أن يهيمن قطاع حماية المنحدرات على السوق خلال فترة التنبؤ.

بناءً على المستخدم النهائي ، حصل قطاع الدفاع والجيش على أكبر حصة من الإيرادات في عام 2021.

بناءً على المنطقة ، احتلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة من الإيرادات في عام 2021.

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الأسئلة الرئيسية التي تمت الإجابة عليها في هذا التقرير:

ما هو حجم السوق ومعدل النمو المتوقع لصناعة القماش الخرساني؟

ما هي العوامل الدافعة الرئيسية التي تدفع سوق قماش الخرسانة إلى الأمام؟

ما هي الشركات الرائدة في صناعة قماش الخرسانة؟

ما هي القطاعات التي يغطيها سوق القماش الخرساني؟

كيف يمكنني الحصول على نسخة مجانية من نموذج تقرير سوق الخرسانة الخرسانية وملفات تعريف الشركة؟





العروض الرئيسية:

حجم السوق والتنبؤ بالإيرادات | 2022-2030

ديناميات السوق - الاتجاهات الرائدة ومحركات النمو والقيود وفرص الاستثمار

تجزئة السوق - تحليل مفصل حسب التطبيق وحسب المستخدم النهائي والمنطقة

المشهد التنافسي - أهم البائعين والموردين البارزين الآخرين

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(نحن نصمم تقريرك ليلبي متطلبات البحث المحددة الخاصة بك. استفسر من فريق المبيعات لدينا حول تخصيص تقريرك.)

التحليل الإقليمي :

من بين المناطق ، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبر من سوق القماش الخرساني العالمي نظرًا للطلب الهائل على المنتجات في الاقتصادات النامية مثل الصين والهند. أن تشهد نموًا هائلاً بسبب الاعتماد المتزايد على القماش الخرساني في تطبيقات الاحتواء والسيطرة على التآكل في قطاعات مثل البتروكيماويات ، ومن المرجح أن تعزز نمو السوق الإقليمية خلال فترة التوقعات.

حسب المنطقة

أمريكا الشمالية نحن كندا بقية أمريكا الشمالية

أوروبا فرنسا المملكة المتحدة إسبانيا ألمانيا إيطاليا بقية أوروبا

آسيا والمحيط الهادئ الصين اليابان الهند كوريا الجنوبية بقية دول آسيا والمحيط الهادئ

الشرق الأوسط وأفريقيا المملكة العربية السعودية جنوب أفريقيا باقي دول الشرق الأوسط وأفريقيا

أمريكا اللاتينية البرازيل الأرجنتين بقية أمريكا اللاتينية







التطورات الأخيرة

في مارس 2021 ، أدخلت شركة كونكريت كانفاس المحدودة توسعًا كبيرًا في سوق الولايات المتحدة. وابتداءً من 25 مارس ، ستتولى شركة كونكريت كانفاس الأمريكية المُدمجة حديثًا المسؤولية الأساسية عن البيع والتوزيع الرئيسي لمنتجات قماش الخرسانة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أكبر أسواق التركيبات الأرضية في في جميع أنحاء العالم ، يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها جزء لا يتجزأ من النمو المستمر لمبيعات منتجات التحكم في التآكل والاحتواء الخاصة بـ Concrete Canvas.

لمعرفة قائمة 2022 المنقحة الإضافية للاعبين في السوق ، اطلب كتيبًا للتقرير: https://www.zionmarketresearch.com/requestbrochure/concrete-canvas-market

أسئلة مكررة

ما هي العوامل الرئيسية التي ستؤثر على نمو سوق القماش الخرساني خلال 2022-2030؟

ما هي قيمة سوق القماش الخرساني خلال 2022-2030؟

ما هي المنطقة التي ستساهم بشكل خاص في القيمة السوقية للقماش الخرساني؟

من هم اللاعبون الرئيسيون الذين يستفيدون من نمو سوق القماش الخرساني؟

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